Year Ender 2025: इस साल लॉन्च हुए ये 5 धांसू सेल्फी कैमरा फोन! कम कीमत में मिलती है DSLR जैसी क्वालिटी, फटाफट चेक करें लिस्ट

Best Selfie Camera Phones 2025: अगर आपको सेल्फी लेना पसंद है और आप ज्यादा महंगा स्मार्टफोन खरीदना नहीं चाहते तो 2025 आपके लिए कई बेहतरीन ऑप्शन लेकर आया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 08:23 AM (IST)
अगर आपको सेल्फी लेना पसंद है और आप ज्यादा महंगा स्मार्टफोन खरीदना नहीं चाहते तो 2025 आपके लिए कई बेहतरीन ऑप्शन लेकर आया है. इस साल ऐसे कई फोन लॉन्च हुए हैं जिनमें दमदार फ्रंट कैमरा दिया गया है और कीमत भी बजट के अंदर रखी गई है. शानदार कैमरा क्वालिटी के साथ ये फोन परफॉर्मेंस और बैटरी के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं.

2025 में लॉन्च हुए किफायती सेल्फी कैमरा फोन्स ने साबित कर दिया है कि अच्छी फोटो के लिए अब भारी-भरकम रकम खर्च करना जरूरी नहीं. Nothing Phone 3a उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो कैमरा के साथ-साथ स्टाइल भी चाहते हैं. इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जबकि पीछे की तरफ तीन कैमरों का सेटअप दिया गया है. फोन Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर पर चलता है और Android 15 के साथ आता है जिसे आगे चलकर Android 16 में अपडेट किया जा सकेगा. बड़ी AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000mAh बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग इसे एक ऑल-राउंडर बनाती है.
Motorola G86 Power 5G भी सेल्फी लवर्स के लिए एक मजबूत दावेदार है. इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है जो इस प्राइस रेंज में अच्छी डिटेल्स कैप्चर करता है. फोन में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 6720mAh की दमदार बैटरी है जो लंबे समय तक साथ देती है. P-OLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट की वजह से इसका विजुअल एक्सपीरियंस भी काफी स्मूद रहता है.
Published at : 15 Dec 2025 08:22 AM (IST)
Best Selfie Camera TECH NEWS HINDI Year Ender 2025

