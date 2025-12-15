Year Ender 2025: इस साल लॉन्च हुए ये 5 धांसू सेल्फी कैमरा फोन! कम कीमत में मिलती है DSLR जैसी क्वालिटी, फटाफट चेक करें लिस्ट

2025 में लॉन्च हुए किफायती सेल्फी कैमरा फोन्स ने साबित कर दिया है कि अच्छी फोटो के लिए अब भारी-भरकम रकम खर्च करना जरूरी नहीं. Nothing Phone 3a उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो कैमरा के साथ-साथ स्टाइल भी चाहते हैं. इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जबकि पीछे की तरफ तीन कैमरों का सेटअप दिया गया है. फोन Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर पर चलता है और Android 15 के साथ आता है जिसे आगे चलकर Android 16 में अपडेट किया जा सकेगा. बड़ी AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000mAh बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग इसे एक ऑल-राउंडर बनाती है.