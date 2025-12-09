एक्सप्लोरर
स्मार्ट टीवी अपडेट करते वक्त ये एक गलती पड़ सकती है बहुत भारी, जानें सही तरीका नहीं तो नया TV खरीदना पड़ेगा
Smart TV: स्मार्ट टीवी को अपडेट करना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं. इसे मोबाइल की तरह अपडेट समझना बड़ी भूल साबित हो सकती है.
स्मार्ट टीवी को अपडेट करना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं. इसे मोबाइल की तरह अपडेट समझना बड़ी भूल साबित हो सकती है क्योंकि टीवी के सॉफ़्टवेयर में ज़रा-सी चूक भी पूरा सिस्टम करप्ट कर सकती है और आपको मजबूर होकर नया टीवी खरीदना पड़ सकता है. इसलिए अपडेट करते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है.
Published at : 09 Dec 2025 01:27 PM (IST)
