स्मार्ट टीवी अपडेट करते वक्त ये एक गलती पड़ सकती है बहुत भारी, जानें सही तरीका नहीं तो नया TV खरीदना पड़ेगा

टीवी में अपडेट इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसमें मौजूद बग्स, सिक्योरिटी खामियां और पुराने हो चुके फीचर्स को बेहतर बनाया जा सके. अगर आपके टीवी में साउंड, पिक्चर या प्राइवेसी से जुड़ी कोई समस्या हो तो कंपनी इन्हें अपडेट के जरिए ठीक करती है. साथ ही, समय के साथ हैकर्स एंड्रॉयड सिस्टम की कमजोरियों को निशाना बनाते हैं, इसलिए सुरक्षा अपडेट भी बेहद जरूरी हो जाते हैं. इन सब कारणों से टीवी को समय-समय पर अपडेट करना अनिवार्य माना जाता है.