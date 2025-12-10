एक्सप्लोरर
YouTube Shorts से पैसा कमाने का ये है आसान तरीका! जानिए कितने सब्सक्राइबर होंगे चाहिए
YouTube Shorts: YouTube Shorts से कमाई करने के नियम कई लोगों के लिए अब भी भ्रम पैदा करते हैं, खासकर यह सवाल कि आखिर कितने सब्सक्राइबर होने पर पैसे आना शुरू होते हैं.
YouTube Shorts से कमाई करने के नियम कई लोगों के लिए अब भी भ्रम पैदा करते हैं, खासकर यह सवाल कि आखिर कितने सब्सक्राइबर होने पर पैसे आना शुरू होते हैं. YouTube ने नए मोनेटाइजेशन मॉडल को काफी स्पष्ट कर दिया है लेकिन कमाई की शुरुआत सिर्फ सब्सक्राइबर की गिनती पर निर्भर नहीं करती. असली खेल व्यूज, एंगेजमेंट और YPP का है. YouTube यह भी तय करता है कि पैसा किस आधार पर बांटा जाएगा जिसमें विज्ञापन से आने वाली कमाई, इस्तेमाल किए गए म्यूजिक का लाइसेंस और वीडियो की मौलिकता शामिल होती है.
