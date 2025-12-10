YouTube Shorts से पैसा कमाने का ये है आसान तरीका! जानिए कितने सब्सक्राइबर होंगे चाहिए

कमाई का फॉर्मूला भी काफी दिलचस्प है. Shorts Ads से जो भी पैसा आता है, वह पहले क्रिएटर पूल में जाता है. इसके बाद हर क्रिएटर को उसके कुल व्यू के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाती है. कुल रेवेन्यू का 45% सीधा क्रिएटर को मिलता है और अगर वीडियो में म्यूजिक शामिल है तो पहले उसका लाइसेंस हिस्सा काटा जाता है. इतना ही नहीं, YouTube Premium से मिलने वाली कमाई पर भी क्रिएटर को 45% हिस्सा मिलता है.