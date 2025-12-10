हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
YouTube Shorts से पैसा कमाने का ये है आसान तरीका! जानिए कितने सब्सक्राइबर होंगे चाहिए

YouTube Shorts से पैसा कमाने का ये है आसान तरीका! जानिए कितने सब्सक्राइबर होंगे चाहिए

YouTube Shorts: YouTube Shorts से कमाई करने के नियम कई लोगों के लिए अब भी भ्रम पैदा करते हैं, खासकर यह सवाल कि आखिर कितने सब्सक्राइबर होने पर पैसे आना शुरू होते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 02:42 PM (IST)
YouTube Shorts: YouTube Shorts से कमाई करने के नियम कई लोगों के लिए अब भी भ्रम पैदा करते हैं, खासकर यह सवाल कि आखिर कितने सब्सक्राइबर होने पर पैसे आना शुरू होते हैं.

YouTube Shorts से कमाई करने के नियम कई लोगों के लिए अब भी भ्रम पैदा करते हैं, खासकर यह सवाल कि आखिर कितने सब्सक्राइबर होने पर पैसे आना शुरू होते हैं. YouTube ने नए मोनेटाइजेशन मॉडल को काफी स्पष्ट कर दिया है लेकिन कमाई की शुरुआत सिर्फ सब्सक्राइबर की गिनती पर निर्भर नहीं करती. असली खेल व्यूज, एंगेजमेंट और YPP का है. YouTube यह भी तय करता है कि पैसा किस आधार पर बांटा जाएगा जिसमें विज्ञापन से आने वाली कमाई, इस्तेमाल किए गए म्यूजिक का लाइसेंस और वीडियो की मौलिकता शामिल होती है.

असल में Shorts से कमाई तभी शुरू होती है जब आप YPP यानी YouTube Partner Program में शामिल हो जाते हैं. इसके लिए YouTube की सबसे अहम शर्तें हैं कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर और पिछले 90 दिनों में कुल 1 करोड़ Shorts व्यू. यानी सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने से मदद नहीं मिलती जरूरी है कि आपका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचे और दर्शक उस पर समय बिताएं.
असल में Shorts से कमाई तभी शुरू होती है जब आप YPP यानी YouTube Partner Program में शामिल हो जाते हैं. इसके लिए YouTube की सबसे अहम शर्तें हैं कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर और पिछले 90 दिनों में कुल 1 करोड़ Shorts व्यू. यानी सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने से मदद नहीं मिलती जरूरी है कि आपका कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचे और दर्शक उस पर समय बिताएं.
YPP में जुड़ने के बाद भी कमाई तुरंत नहीं आती. Shorts से पैसे तभी मिलते हैं जब आप Shorts मोनेटाइजेशन मॉड्यूल को स्वीकार कर लेते हैं. इस मॉड्यूल के एक्टिव होने के बाद आने वाले व्यू ही रेवेन्यू के तहत गिने जाते हैं. पिछली व्यूज की कोई भूमिका नहीं होती. यह नियम विज्ञापन रेवेन्यू और YouTube Premium दोनों पर समान रूप से लागू है.
YPP में जुड़ने के बाद भी कमाई तुरंत नहीं आती. Shorts से पैसे तभी मिलते हैं जब आप Shorts मोनेटाइजेशन मॉड्यूल को स्वीकार कर लेते हैं. इस मॉड्यूल के एक्टिव होने के बाद आने वाले व्यू ही रेवेन्यू के तहत गिने जाते हैं. पिछली व्यूज की कोई भूमिका नहीं होती. यह नियम विज्ञापन रेवेन्यू और YouTube Premium दोनों पर समान रूप से लागू है.
कमाई उन्हीं Shorts से होती है जो पूरी तरह ओरिजिनल और विज्ञापन-फ्रेंडली हों. किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से क्लिप उठाकर डालना, कॉपी किया हुआ कंटेंट अपलोड करना या व्यूज बॉट के जरिए बढ़ाना इन सब पर YouTube कोई रेवेन्यू नहीं देता. यदि वीडियो में म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी कमाई क्रिएटर और म्यूजिक लाइसेंस के बीच शेयर की जाती है.
कमाई उन्हीं Shorts से होती है जो पूरी तरह ओरिजिनल और विज्ञापन-फ्रेंडली हों. किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से क्लिप उठाकर डालना, कॉपी किया हुआ कंटेंट अपलोड करना या व्यूज बॉट के जरिए बढ़ाना इन सब पर YouTube कोई रेवेन्यू नहीं देता. यदि वीडियो में म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया है तो उसकी कमाई क्रिएटर और म्यूजिक लाइसेंस के बीच शेयर की जाती है.
कमाई का फॉर्मूला भी काफी दिलचस्प है. Shorts Ads से जो भी पैसा आता है, वह पहले क्रिएटर पूल में जाता है. इसके बाद हर क्रिएटर को उसके कुल व्यू के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाती है. कुल रेवेन्यू का 45% सीधा क्रिएटर को मिलता है और अगर वीडियो में म्यूजिक शामिल है तो पहले उसका लाइसेंस हिस्सा काटा जाता है. इतना ही नहीं, YouTube Premium से मिलने वाली कमाई पर भी क्रिएटर को 45% हिस्सा मिलता है.
कमाई का फॉर्मूला भी काफी दिलचस्प है. Shorts Ads से जो भी पैसा आता है, वह पहले क्रिएटर पूल में जाता है. इसके बाद हर क्रिएटर को उसके कुल व्यू के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाती है. कुल रेवेन्यू का 45% सीधा क्रिएटर को मिलता है और अगर वीडियो में म्यूजिक शामिल है तो पहले उसका लाइसेंस हिस्सा काटा जाता है. इतना ही नहीं, YouTube Premium से मिलने वाली कमाई पर भी क्रिएटर को 45% हिस्सा मिलता है.
साफ है कि YouTube Shorts से कमाई सिर्फ सब्सक्राइबर पर नहीं बल्कि आपके कंटेंट की पहुंच और गुणवत्ता पर आधारित है. अगर आपका कंटेंट मौलिक है, एंगेजमेंट अच्छा है और आप YPP की शर्तें पूरी करते हैं तो Shorts आपके लिए कमाई का शानदार जरिया बन सकता है.
साफ है कि YouTube Shorts से कमाई सिर्फ सब्सक्राइबर पर नहीं बल्कि आपके कंटेंट की पहुंच और गुणवत्ता पर आधारित है. अगर आपका कंटेंट मौलिक है, एंगेजमेंट अच्छा है और आप YPP की शर्तें पूरी करते हैं तो Shorts आपके लिए कमाई का शानदार जरिया बन सकता है.
Published at : 10 Dec 2025 02:47 PM (IST)
