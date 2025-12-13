हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAirtel Vs Jio: कौन सा रिचार्ज देगा सबसे तगड़ी स्पीड और ज्यादा फायदा? जानिए कौन किस पर भारी

Airtel Vs Jio: कौन सा रिचार्ज देगा सबसे तगड़ी स्पीड और ज्यादा फायदा? जानिए कौन किस पर भारी

Airtel Vs Jio: भारत में तेज़ी से फैल रहे 5G नेटवर्क के बीच Airtel और Jio के बीच असली मुकाबला अब रिचार्ज प्लानों पर आ गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 13 Dec 2025 10:52 AM (IST)
Airtel Vs Jio: भारत में तेज़ी से फैल रहे 5G नेटवर्क के बीच Airtel और Jio के बीच असली मुकाबला अब रिचार्ज प्लानों पर आ गया है.

भारत में तेज़ी से फैल रहे 5G नेटवर्क के बीच Airtel और Jio के बीच असली मुकाबला अब रिचार्ज प्लानों पर आ गया है. दोनों कंपनियां हाई-स्पीड 5G डेटा का वादा करती हैं लेकिन यूजर्स के मन में बड़ा सवाल यही है कि कौन सा प्लान ज्यादा किफायती है और किसका नेटवर्क बेहतर परफॉर्म करता है. शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक 5G कवरेज लगातार बढ़ रहा है ऐसे में लोगों के लिए सही प्लान चुनना पहले से ज्यादा ज़रूरी हो गया है. इसी वजह से दोनों कंपनियों के लोकप्रिय प्लानों की तुलना किसी भी यूज़र के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.

कीमत और वैलिडिटी के आधार पर देखें तो जियो ने शुरुआत से ही अपने 5G प्लान्स को ज्यादा सुलभ रखने की कोशिश की है. इसके अनलिमिटेड 5G पैक की शुरुआत 198 रुपये से होती है जिसकी वैलिडिटी 14 दिन की होती है और इसमें रोजाना 2GB डेटा दिया जाता है. इसके मुकाबले एयरटेल का सबसे सस्ता अनलिमिटेड 5G प्लान 349 रुपये का है जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. यानी शुरुआती कीमत के मामले में जियो काफी सस्ता पड़ता है जबकि एयरटेल थोड़ा महंगा होने के बावजूद लंबी वैलिडिटी के कारण उन यूजर्स को आकर्षित करता है जिन्हें बार-बार रिचार्ज नहीं कराना होता.
डेटा की मात्रा और हाई-यूसेज यूजर्स की जरूरतों को देखें तो जियो यहां भी मजबूत स्थिति में नजर आता है. इसके कई प्लानों में डेटा की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है और स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग या वर्क फ्रॉम होम जैसे भारी इंटरनेट यूज में जियो को ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
Published at : 13 Dec 2025 10:51 AM (IST)
Airtel Reliance Jio Jio Vs Airtel TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

