एक्सप्लोरर
Airtel Vs Jio: कौन सा रिचार्ज देगा सबसे तगड़ी स्पीड और ज्यादा फायदा? जानिए कौन किस पर भारी
Airtel Vs Jio: भारत में तेज़ी से फैल रहे 5G नेटवर्क के बीच Airtel और Jio के बीच असली मुकाबला अब रिचार्ज प्लानों पर आ गया है.
भारत में तेज़ी से फैल रहे 5G नेटवर्क के बीच Airtel और Jio के बीच असली मुकाबला अब रिचार्ज प्लानों पर आ गया है. दोनों कंपनियां हाई-स्पीड 5G डेटा का वादा करती हैं लेकिन यूजर्स के मन में बड़ा सवाल यही है कि कौन सा प्लान ज्यादा किफायती है और किसका नेटवर्क बेहतर परफॉर्म करता है. शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक 5G कवरेज लगातार बढ़ रहा है ऐसे में लोगों के लिए सही प्लान चुनना पहले से ज्यादा ज़रूरी हो गया है. इसी वजह से दोनों कंपनियों के लोकप्रिय प्लानों की तुलना किसी भी यूज़र के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.
1/7
2/7
Published at : 13 Dec 2025 10:51 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Airtel Vs Jio: कौन सा रिचार्ज देगा सबसे तगड़ी स्पीड और ज्यादा फायदा? जानिए कौन किस पर भारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
बिना कैमरा वाला iPhone! कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे, जानें आखिर कहां होता है इनका इस्तेमाल
टेक्नोलॉजी
5 Photos
YouTube Shorts से पैसा कमाने का ये है आसान तरीका! जानिए कितने सब्सक्राइबर होंगे चाहिए
टेक्नोलॉजी
5 Photos
स्मार्टफोन को खराब कर देती हैं ये 5 गलतियां, आखिरी वाला तो हर कोई करता है, अभी जान लें सब कुछ
टेक्नोलॉजी
6 Photos
स्मार्ट टीवी अपडेट करते वक्त ये एक गलती पड़ सकती है बहुत भारी, जानें सही तरीका नहीं तो नया TV खरीदना पड़ेगा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
SMS भेजकर खुद को खतरे में मत डालें! FBI ने बताया क्योंल WhatsApp मैसेज है कई गुना ज्यादा सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
5 Photos
लैपटॉप में छुपा बैठा है फ्री एंटीवायरस! पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे करें एक्टिवेट
टेक्नोलॉजी
6 Photos
रात में स्मार्ट TV का प्लग नहीं निकालना पड़ सकता है भारी! ये छुपे नुकसान जानकर आप भी डर जाएंगे
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
क्या पुतिन की मीटिंग में जबरन घुसे शहबाज? पाकिस्तानी PM के वायरल वीडियो का क्या है सच
बिहार
बिहार: मॉब लिंचिंग से गई युवक की जान, धर्म पूछकर था पीटा, मौत से पहले सुनाई दर्द भरी दास्तां
बॉलीवुड
साल के पहले महीने में हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका, रिलीज होंगी 'ग्रीनलैंड' से 'सोलमेट' तक बहुत कुछ
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Airtel Vs Jio: कौन सा रिचार्ज देगा सबसे तगड़ी स्पीड और ज्यादा फायदा? जानिए कौन किस पर भारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
बिना कैमरा वाला iPhone! कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे, जानें आखिर कहां होता है इनका इस्तेमाल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion