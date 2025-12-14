नमक के दाने जितना माइक्रो रोबोट! शरीर के अंदर जाकर करेगा कमाल, जानें भविष्य में क्या-क्या कर पाएगी ये मशीन?

एक्सप्लोरर
Micro Robot: अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के वैज्ञानिकों ने तकनीक की दुनिया में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन जैसी लगती थी.
अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के वैज्ञानिकों ने तकनीक की दुनिया में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन जैसी लगती थी. उन्होंने एक ऐसा माइक्रो रोबोट तैयार किया है जिसका आकार नमक के दाने से भी छोटा है. हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा होने के बावजूद यह रोबोट अपने आसपास के माहौल को महसूस कर सकता है, फैसले ले सकता है और तय किए गए काम को खुद अंजाम दे सकता है. लंबे समय से वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इतने छोटे आकार में कंप्यूटर, सेंसर और मोटर को एक साथ कैसे फिट किया जाए लेकिन अब यह असंभव लगने वाली समस्या हल हो चुकी है.
Published at : 14 Dec 2025 04:08 PM (IST)
