नमक के दाने जितना माइक्रो रोबोट! शरीर के अंदर जाकर करेगा कमाल, जानें भविष्य में क्या-क्या कर पाएगी ये मशीन?

इस प्रोजेक्ट से जुड़े रिसर्चर मार्क मिस्किन के मुताबिक, यह अपनी तरह का पहला ऐसा माइक्रो रोबोट है जो बेहद छोटे साइज में भी सोचने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है. यह रोबोट सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेता है, यानी इसे चलाने के लिए किसी बैटरी की जरूरत नहीं होती. रिपोर्ट्स के अनुसार इसका आकार 1 मिलीमीटर से भी कम है और इसके भीतर 55 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित एक बेहद छोटा कंप्यूटर लगाया गया है.