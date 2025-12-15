WhatsApp कॉल पर बात करना पड़ सकता है भारी! एक सेटिंग न बदली तो आपकी लोकेशन हो सकती है ट्रैक

व्हाट्सऐप कॉल के जरिए अगर आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाए, तो यह आपके व्यक्तिगत डेटा और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसे रोकने के लिए WhatsApp का Protect IP Address in Calls फीचर मददगार साबित होता है. यह फीचर आपके कॉल्स को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है और किसी भी हैकर या स्कैमर द्वारा ट्रैक होने से रोकता है. हालांकि यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है, इसलिए यूजर्स को इसे खुद ऑन करना पड़ता है.