WhatsApp कॉल पर बात करना पड़ सकता है भारी! एक सेटिंग न बदली तो आपकी लोकेशन हो सकती है ट्रैक

आजकल WhatsApp हमारी बातचीत का सबसे आम माध्यम बन चुका है. वीडियो कॉल और मैसेजिंग के लिए लोग दिन भर इसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कॉल के दौरान आपकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है?

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 09:15 AM (IST)
आजकल WhatsApp हमारी बातचीत का सबसे आम माध्यम बन चुका है. वीडियो कॉल और मैसेजिंग के लिए लोग दिन भर इसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कॉल के दौरान आपकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है?

आजकल WhatsApp हमारी बातचीत का सबसे आम माध्यम बन चुका है. वॉयस कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजिंग के लिए लोग दिन भर इसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कॉल के दौरान आपकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है? यह सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, लेकिन यह सच है. हालांकि WhatsApp ने इस खतरे से निपटने के लिए एक विशेष सुरक्षा फीचर पेश किया है लेकिन बहुत से यूजर्स अभी तक इसके बारे में नहीं जानते. यही वजह है कि प्राइवेसी बनाए रखना और इस फीचर को ऑन करना बेहद जरूरी हो गया है.

व्हाट्सऐप कॉल के जरिए अगर आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाए, तो यह आपके व्यक्तिगत डेटा और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसे रोकने के लिए WhatsApp का Protect IP Address in Calls फीचर मददगार साबित होता है. यह फीचर आपके कॉल्स को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है और किसी भी हैकर या स्कैमर द्वारा ट्रैक होने से रोकता है. हालांकि यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है, इसलिए यूजर्स को इसे खुद ऑन करना पड़ता है.
व्हाट्सऐप कॉल के जरिए अगर आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाए, तो यह आपके व्यक्तिगत डेटा और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसे रोकने के लिए WhatsApp का Protect IP Address in Calls फीचर मददगार साबित होता है. यह फीचर आपके कॉल्स को पूरी तरह सुरक्षित बनाता है और किसी भी हैकर या स्कैमर द्वारा ट्रैक होने से रोकता है. हालांकि यह फीचर डिफॉल्ट रूप से बंद रहता है, इसलिए यूजर्स को इसे खुद ऑन करना पड़ता है.
इसे ऑन करना आसान है. सबसे पहले WhatsApp ऐप खोलें और स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिख रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करें. तीन डॉट्स पर टैप करने के बाद सेटिंग्स में जाएं. सेटिंग्स में “Privacy” यानी गोपनीयता का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
इसे ऑन करना आसान है. सबसे पहले WhatsApp ऐप खोलें और स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिख रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करें. तीन डॉट्स पर टैप करने के बाद सेटिंग्स में जाएं. सेटिंग्स में “Privacy” यानी गोपनीयता का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
Published at : 15 Dec 2025 09:14 AM (IST)
Location Whatsapp Call TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

