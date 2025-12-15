एक्सप्लोरर
WhatsApp कॉल पर बात करना पड़ सकता है भारी! एक सेटिंग न बदली तो आपकी लोकेशन हो सकती है ट्रैक
आजकल WhatsApp हमारी बातचीत का सबसे आम माध्यम बन चुका है. वीडियो कॉल और मैसेजिंग के लिए लोग दिन भर इसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कॉल के दौरान आपकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है?
आजकल WhatsApp हमारी बातचीत का सबसे आम माध्यम बन चुका है. वॉयस कॉल, वीडियो कॉल और मैसेजिंग के लिए लोग दिन भर इसे इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कॉल के दौरान आपकी लोकेशन भी ट्रैक की जा सकती है? यह सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं, लेकिन यह सच है. हालांकि WhatsApp ने इस खतरे से निपटने के लिए एक विशेष सुरक्षा फीचर पेश किया है लेकिन बहुत से यूजर्स अभी तक इसके बारे में नहीं जानते. यही वजह है कि प्राइवेसी बनाए रखना और इस फीचर को ऑन करना बेहद जरूरी हो गया है.
Published at : 15 Dec 2025 09:14 AM (IST)
