'मैं और कितना लालची हो सकता हूं....', abp न्यूज के कॉन्क्लेव में यह क्या बोल गए चिराग पासवान

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने abp नेटवर्क के कार्यक्रम में कहा, 'गठबंधन की राजनीति जब से शुरू हुई है, तब से मेरा अनुभव है कि आपको कम दिया जाता है.NDA गठबंधन ने मुझे बहुत कुछ दिया है. एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दी गईं. जीरो विधायक वाली पार्टी (चिराग की LJP) को 29 सीटें दे दीं. 29 सीटों में से भी 26 हारी हुई सीटें थीं. कई ऐसी सीटें थीं, जहां NDA कभी जीता भी नहीं था.'

चिराग पासवान ने कहा कि मैं लालच क्यों रखूं

चिराग ने गठबंधन से और ज्यादा मांगने की बात पर कहा, 'मुझे बिना मांग बहुत कुछ मिल रहा है. फिर क्यों लालच रखूं? हम भी नहीं मान रहे थे कि इतनी बड़ी जीत होगी. मेरा अनुमान 175 सीटों तक था.'

कांग्रेस से किसी बैठक को लेकर चिराग ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई मीटिंग हुई है. जो चिराग को जानता है, वो ऐसा साहस नहीं कर पाएगा. पीएम मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. इस गठबंधन में अपने पीएम की वजह से हूं.

सीएम और डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर क्या बोले चिराग?

चिराग ने कहा, 'मैं ही राजनीति में आया हूं बिहार की वजह से. मुझे चिंता होती है कि क्यों बिहारी को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है. तीसरी बार का सांसद होने के बाद ये समझ में आ गया है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए बिहार जाना होगा. मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी मां के समान है. विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को संभाला है.'

डिप्टी सीएम बनने की मांग पर चिराग ने कहा कि चुनाव से पहले भी मेरी कोई शर्त नहीं थी कि मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए और बाद में भी नहीं थी. मुझे इसका लालच नहीं है.

चिराग पहले भी 'लालची नहीं हूं' बयान दे चुके

नवंबर 2025 में बिहार चुनाव के नतीजों में चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीतीं. सरकार में उनकी पार्टी को दो मंत्रालय मिले, लेकिन डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला. इस पर मीडिया से बात करते हुए चिराग ने कहा था, 'मैं और कितना लालची हो सकता हूं? अब इसके बाद भी अगर मैं गठबंधन से कुछ और मांगता हूं, तो मुझसे बड़ा लालची कोई नहीं होगा.'