टीवी एक्टर अनुज सचदेवा पर उनकी सोसायटी में रहने वाले शख्स ने हमला कर दिया. अनुज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, इस वीडियो में वो शख्स अनुज को डंडे से मारता दिख रहा है और गालियां दे रहा है. अनुज ने पूरी घटना का वीडियो बनाया. अनुज ने उस शख्स की सारी डिटेल्स भी शेयर की हैं. अनुज ने बताया कि उनके सिर से खून निकल रहा है.

फिर दो सिक्योरिटी गार्ड ने आकर उस शख्स को पकड़ा. इसके बावजूद वो शख्स लगातार गालियां दे रहा था. उस शख्स ने अनुज को जान से मारने की धमकियां भी दी.

अनुज ने शेयर किया वीडियो

अनुज ने कैप्शन में लिखा- ये शख्स मुझे या मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाए, उससे पहले में ये सबूत सभी को दिखा रहा हूं. इस शख्स ने मेरे कुत्ते पर हमला करने की कोशिश की और मुझे लाठी से मारा. क्योंकि मैंने सोसायटी ग्रुप में ये बताया था कि इस शख्स की गाड़ी सोसायटी पार्किंग में गलत जगह पार्क थी. मैं इस शख्श की डिटेल्स शेयर कर रहा हूं. प्लीज इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो इसके खिलाफ एक्शन ले सकें. मेरे सिर से खून निकल रहा है.





अनुज की बात करें तो वो टीवी के पॉपुलर एक्टर हैं. उन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे शोज किए हैं. उन्हें पिछली बार ओटीटी वेब सीरीज 'छल कपट' में देखा गया था. इस सीरीज में वो काम्या अहलावत के अपोजिट रोल में थीं. इस सीरीज में रागिनी द्विवेदी, श्रिया पिलगांवकर, तुहिना दास जैसे स्टार्स नजर आए थे. इसके अलावा वो टीवी शोज 'ध्रुव तारा-समय सदी से परे' में मान सिंह के रोल में दिखे थे.

इन शोज में दिखे अनुज सचदेवा

इसके अलावा वो सबकी लाडली बेबो, किस देश में है मेरा दिल, साजन घर जाना है, सपना बाबुल का बिदाई, ससुराल गेंदा फूल, साथ निभाना साथिया, मन की आवाज प्रतिज्ञा, फिर सुबह होगी, वो तो है अलबेला, नच बलिए 9 में नजर आए थे.