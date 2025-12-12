बिना कैमरा वाला iPhone! कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे, जानें आखिर कहां होता है इनका इस्तेमाल

ऐसे iPhone खास तौर पर उन जगहों के लिए तैयार किए जाते हैं, जहां सुरक्षा कारणों से कैमरा ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है. न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिलिट्री ज़ोन, रिसर्च लैब्स, और कई शिपयार्ड जैसी जगहों पर कैमरे का इस्तेमाल कड़ी मनाही के तहत आता है इसलिए वहां काम करने वाले कर्मचारियों को बिना कैमरे वाले आईफोन्स दिए जाते हैं.