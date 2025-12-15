बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?

Investment Tips: आजकल निवेश को लेकर लोगों की सोच तेजी से बदल रही है. पहले जहां लोग सिर्फ जमीन, मकान या फिक्स्ड डिपॉजिट तक सीमित रहते थे. वहीं अब सोना, चांदी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और डिजिटल एसेट्स जैसे ऑप्शन पर भी ध्यान दे रहे हैं. महंगाई और बाजार की अनिश्चितता के बीच हर कोई ऐसा निवेश चाहता है जो सुरक्षित भी हो और समय के साथ बेहतर रिटर्न भी दे.

इसी वजह से सोने,चांदी की तरफ लोगों का रुझान फिर से बढ़ा है. खासतौर पर चांदी की कीमतों में हालिया उछाल ने निवेशकों का ध्यान खींचा है. कई लोग इसे भविष्य के लिए अच्छा मौका मान रहे हैं. ऐसे में सवाल यह उठता है कि बढ़ती कीमतों के बीच चांदी में निवेश कैसे किया जाए. क्या चांदी के सिक्के खरीदना बेहतर रहेगा या फिर डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन ज्यादा फायदे का सौदा साबित होंगे.

लगातार बढ़ रहे हैं चांदी के दाम

पिछले कुछ समय से चांदी के दामों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने, इंडस्ट्रियल यूज और निवेशकों की दिलचस्पी के चलते चांदी की कीमतें ऊपर जा रही हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी की खपत बढ़ने से इसकी इंडस्ट्रियल मांग मजबूत हुई है. इसके अलावा जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है.

तो निवेशक सेफ ऑप्शन की तलाश में चांदी जैसी चीजों की ओर रुख करते हैं. घरेलू बाजार में भी यही ट्रेंड नजर आ रहा है. शादी विवाह और त्योहारों के सीजन में चांदी की खरीद बढ़ने से दामों को और सहारा मिलता है. विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में चांदी में स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ के चांस बने रह सकते है. हालांकि इसमें भी उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता.

चांदी का सिक्का या डिजिटल गोल्ड क्या रहेगा बेहतर?

निवेश की बात करें तो चांदी के सिक्के और डिजिटल गोल्ड दोनों के अपने फायदे और लिमिट हैं. चांदी के सिक्के खरीदने पर आपके पास फिजिकल तौर पर संपत्ति होती है. जिसे आप जरूरत पड़ने पर बेच या इस्तेमाल कर सकते हैं. यह पारंपरिक निवेशकों को ज्यादा भरोसेमंद लगता है. हालांकि इसमें स्टोरेज, सुरक्षा और मेकिंग चार्ज जैसी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. वहीं डिजिटल गोल्ड उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

जो झंझट से दूर रहना चाहते हैं. इसमें स्टोरेज की चिंता नहीं होती और कम रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है. खरीद और बिक्री दोनों ही आसान होती हैं. अगर आप लंबे समय के लिए सुरक्षित और पारंपरिक निवेश चाहते हैं तो चांदी के सिक्के सही रह सकते हैं. वहीं फैसेलिटी और लिक्विडिटी को प्रायरिटी देते हैं तो डिजिटल गोल्ड ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

