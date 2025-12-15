ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा

ICC Men's U19 ODIs World Cup 2026: आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा, जिसके लिए सभी देश एक-एक करके अपनी टीमों का ऐलान कर रही हैं. हालांकि, भारत ने अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान नहीं किया है. क्योंकि टीम इंडिया दुबई में आयोजित एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 खेल रही है. इस टूर्नामेंट के बाद, अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत अपनी टीम की घोषणा कर सकती है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 3 भाइयों ने 15 सदस्यीय टीम जगह बनाकर इतिहास रच दिया है. वो तीनों भाई अपने देश के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप में एक साथ खेलते नजर आएंगे.

क्रिकेट में 51 साल बाद होगा ऐसा

इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में किसी भी लेवल पर 3 भाइयों का वर्ल्ड कप में एक टीम में जगह बनाने की ये सिर्फ दूसरी घटना है और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. पहली घटना साल 1975 के वनडे वर्ल्ड कप में हुआ था, जब न्यूजीलैंड की टीम में 3 भाइयों को जगह मिली थी. तब सर रिचर्ड हैडली, बैरी हेडली और डेल हेडली को कीवी टीम लिए एक साथ वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला था. अब 51 साल बाद, 2026 में सीनियर लेवल पर तो नहीं लेकिन जूनियर लेवल पर खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में जापान की टीम में 3 भाई एक अपने देश के लिए खेलते दिखेंगे.

जापान के इन तीन भाइयों ने रचा इतिहास

आईसीसी मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जापान ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें तीन भाइयों ने अपनी जगह बनाकर इतिहास रच दिया है. जिनके नाम मॉन्टगोमेरी हारा हीन्ज , गैब्रियल हारा हीन्ज और चार्ल्स हारा हीन्ज हैं.

जापान अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए में शामिल

जापान को आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए में रखा गया है. इस ग्रुप में जापान के अलावा बाकी 3 टीमें- ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और आयरलैंड है. जापान की टीम 5 जनवरी को अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए रवाना होगी, जहां वो तंजानिया के खिलाफ 10 जनवरी को वॉर्मअप मैच खेलेगी. वहीं, 12 जनवरी को दूसरे वॉर्मअप मैच में उसका सामना वेस्टइंडीज से होगा.