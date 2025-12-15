हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थProstate Cancer Warning Signs: पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान

Prostate Cancer Warning Signs: पेशाब के रास्ते आ रहा है खून तो समझ लीजिए हो गया प्रोस्टेट कैंसर, इन लक्षणों से भी कर सकते हैं पहचान

Early Signs Of Prostate Cancer: पेशाब के रास्ते खून आता हमें कई गंभीर दिक्कत का संकेत देता है. चलिए आपको बताते हैं कि क्या यह प्रोस्टेट कैंसर का लक्षण है या फिर इससे घबराने की बात नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Dec 2025 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

Is Blood In Urine A Sign Of Prostate Cancer: प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक कैंसर है. अमेरिका में पुरुषों में यह दूसरा सबसे आम कैंसर माना जाता है.  स्टेज-1 में प्रोस्टेट कैंसर में अक्सर कोई साफ लक्षण नजर नहीं आते. mdanderson की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोलॉजिक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. लिस्ली चेरी के मुताबिक “जब प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण दिखने लगते हैं, तब तक बीमारी कई बार एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है, जहां इलाज मुश्किल हो जाता है इसी वजह से समय पर स्क्रीनिंग बेहद जरूरी है.” चलिए आपको बताते हैं कि पेशाब के रास्ते अगर खून आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है और इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर के बाकी क्या लक्षण दिखाई देते हैं?

प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण

अगर यूरिन का रंग गुलाबी या लाल दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए.  डॉ. चेरी कहती हैं, “यह ऐसा संकेत है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. चाहे दर्द न हो या यह सिर्फ एक बार हुआ हो, फिर भी जांच कराना जरूरी है.” इसका मतलब अगर आपके यूरिन में खून निकल रहा है, तो इसको बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है. 

यूरिन करने में दिक्कत

अगर यूरिन आने के बावजूद ठीक से पेशाब न हो पा रहा हो या ब्लैडर पूरी तरह खाली न हो रहा हो, तो यह चिंता की बात हो सकती है. डॉक्टर के अनुसार, प्रोस्टेट से होकर ही यूरिन की नली गुजरती है. कैंसर बढ़ने पर यह नली दब सकती है, जिससे यूरिन रुकने लगता है. कुछ मामलों में कैथेटर लगाकर ब्लैडर से यूरिन निकालना पड़ता है.

पेल्विक हिस्से में दर्द

कमर के नीचे या पेल्विक एरिया में दर्द या भारीपन महसूस होना एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का संकेत हो सकता है. डॉ. चेरी बताती हैं कि जब कैंसर बढ़ता है, तो यह आसपास की मांसपेशियों या रेक्टल वॉल तक फैल सकता है, जिससे ऐसा लगता है जैसे कोई गेंद पर बैठा हो. 

बार-बार पेशाब आना

रात में कई बार नींद से उठकर पेशाब जाना या दिन में बार-बार टॉयलेट की जरूरत पड़ना भी एक लक्षण हो सकता है.

डॉक्टर को कब दिखाएं

अगर ऊपर बताए गए लक्षण लंबे समय से बने हुए हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें. सही वजह जानने के लिए पूरी जांच जरूरी होती है. हालांकि हर बार इन लक्षणों का मतलब कैंसर ही हो, ऐसा नहीं हैय कई बार प्रोस्टेट का बढ़ना या अन्य सामान्य समस्याएं भी ऐसे ही लक्षण पैदा कर सकती हैं. उम्र बढ़ने के साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी आम है, जिसका कारण धूम्रपान या दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर में हो रहे बदलावों पर ध्यान दें.

इसे भी पढ़ें- 2025 Trending Myths: इस साल वायरल हुए ऐसे घरेलू नुस्खे, जिन पर एक्सपर्ट्स ने बजाई खतरे की घंटी

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 15 Dec 2025 11:23 AM (IST)
Tags :
Prostate Cancer Symptoms Blood In Urine Causes Early Signs Of Prostate Cancer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने सरदार पटेल को बताया भारत का शिल्पकार, कहा- नेहरू ने कश्मीर को बना दिया विवादित
CM योगी ने सरदार पटेल को बताया भारत का शिल्पकार, कहा- नेहरू ने कश्मीर को बना दिया विवादित
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
Advertisement

वीडियोज

₹1000 किराये में करोड़ों की Property? | Mumbai–Delhi की पगड़ी Property का पूरा सच | Paisa Live
Syria में ISIS का American ठिकानों पर हमला Donald Trump ने कड़ा जवाब देने की दी चेतावनी |ABPLIVE
नकली दवा बनाने की कंपनी का पुलिस ने किया भंडफोड़ | Delhi Crime Branch | Cyber Cell
नकली IAS के निशाने पर लड़कियां
Bihar News: बिहार के नवादा में पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
सऊदी जाने वालों की मौज! 30 पेड लीव, एक्स्ट्रा मिलेगा पैसा, जानें वहां की सरकार ने क्या-क्या बदले नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी ने सरदार पटेल को बताया भारत का शिल्पकार, कहा- नेहरू ने कश्मीर को बना दिया विवादित
CM योगी ने सरदार पटेल को बताया भारत का शिल्पकार, कहा- नेहरू ने कश्मीर को बना दिया विवादित
विश्व
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
ब्रिटेन से निकाले जाएंगे लाखों मुसलमान! भारत पर सबसे ज्यादा असर कैसे?
क्रिकेट
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
ICC U19 World Cup की एक टीम में 3 भाइयों ने जगह बनाकर रचा इतिहास, 51 साल बाद होगा ऐसा
बॉलीवुड
लियोनल मेसी से मिलने के लिए क्रेजी हुए बॉलीवुड सेलेब्स, टाइगर श्रॉफ इस कारण हो गए ट्रोल
लियोनल मेसी से मिलने के लिए क्रेजी हुए बॉलीवुड सेलेब्स, टाइगर श्रॉफ इस कारण हो गए ट्रोल
नौकरी
10 से 5 की नौकरी और बंपर छुट्टियां, बॉम्बे हाई कोर्ट की इन वैकेंसीज में तुरंत कर लें अप्लाई
10 से 5 की नौकरी और बंपर छुट्टियां, बॉम्बे हाई कोर्ट की इन वैकेंसीज में तुरंत कर लें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
ट्रेंडिंग
Year Ender 2025: इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget