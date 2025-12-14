हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीYouTube Trends 2025: कुंभ मेले से Labubu डॉल तक, इस साल यूट्यूब पर ये चीजें रहीं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग

YouTube Trends 2025: कुंभ मेले से Labubu डॉल तक, इस साल यूट्यूब पर ये चीजें रहीं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग

YouTube Trends 2025: YouTube ने Instagram के Year-in-Review 2025 के बाद अब साल 2025 के अपने सबसे बड़े ट्रेंड्स की लिस्ट जारी कर दी है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 14 Dec 2025 11:51 AM (IST)
YouTube Trends 2025: YouTube ने Instagram के Year-in-Review 2025 के बाद अब साल 2025 के अपने सबसे बड़े ट्रेंड्स की लिस्ट जारी कर दी है.

YouTube ने Instagram के Year-in-Review 2025 के बाद अब साल 2025 के अपने सबसे बड़े ट्रेंड्स की लिस्ट जारी कर दी है. ये वही ट्रेंड्स हैं जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरीं, बल्कि लाखों दर्शकों को प्लेटफॉर्म तक खींच लाए. YouTube का कहना है कि 2025 में कंटेंट एक साथ ग्लोबल भी रहा, लोकल भी और हर किसी से जुड़ने वाला भी. खास बात यह रही कि भारत में Gen Z के करीब 76 फीसदी यूजर्स ने दुनिया भर के ट्रेंड्स और बड़े इवेंट्स की जानकारी के लिए YouTube को ही अपना भरोसेमंद जरिया बनाया.

इस साल कई बड़े लाइव इवेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने लोगों को स्क्रीन से जोड़े रखा. कुंभ मेला, IPL 2025 और एशिया कप जैसे आयोजनों ने YouTube पर जबरदस्त चर्चा बटोरी और ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बनाई. इसके साथ ही इंटरनेट से जन्मे कई अनोखे ट्रेंड्स भी लोगों के बीच खूब वायरल हुए. Italian Brainrot से जुड़ा Tung Tung Tung Sahur का कैरेक्टर हो या फिर Labubu डॉल, ऐसे ट्रेंड्स ने सोशल मीडिया से निकलकर YouTube पर भी धूम मचा दी. म्यूजिक की बात करें तो शॉर्ट वीडियो और लंबे फॉर्मेट, दोनों में ही कई गाने यूजर्स की पसंद बनकर उभरे.
इस साल कई बड़े लाइव इवेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने लोगों को स्क्रीन से जोड़े रखा. कुंभ मेला, IPL 2025 और एशिया कप जैसे आयोजनों ने YouTube पर जबरदस्त चर्चा बटोरी और ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बनाई. इसके साथ ही इंटरनेट से जन्मे कई अनोखे ट्रेंड्स भी लोगों के बीच खूब वायरल हुए. Italian Brainrot से जुड़ा Tung Tung Tung Sahur का कैरेक्टर हो या फिर Labubu डॉल, ऐसे ट्रेंड्स ने सोशल मीडिया से निकलकर YouTube पर भी धूम मचा दी. म्यूजिक की बात करें तो शॉर्ट वीडियो और लंबे फॉर्मेट, दोनों में ही कई गाने यूजर्स की पसंद बनकर उभरे.
क्रिएटर्स के मामले में भी 2025 काफी खास रहा. इस साल MrBeast ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई, वहीं Sejal Gaba, 김프로KIMPRO, Keshav Shashi Vlogs, Tera Trigun, Sirf Shreyansh, Zidaan Shahid Aly, KL Bro Biju Rithvik, Tech Master Shorts और Raj Shamani जैसे नाम भी टॉप क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल रहे. इन क्रिएटर्स ने अलग-अलग कैटेगरी में कंटेंट बनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा और सालभर ट्रेंड में बने रहे.
क्रिएटर्स के मामले में भी 2025 काफी खास रहा. इस साल MrBeast ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई, वहीं Sejal Gaba, 김프로KIMPRO, Keshav Shashi Vlogs, Tera Trigun, Sirf Shreyansh, Zidaan Shahid Aly, KL Bro Biju Rithvik, Tech Master Shorts और Raj Shamani जैसे नाम भी टॉप क्रिएटर्स की लिस्ट में शामिल रहे. इन क्रिएटर्स ने अलग-अलग कैटेगरी में कंटेंट बनाकर दर्शकों का ध्यान खींचा और सालभर ट्रेंड में बने रहे.
Published at : 14 Dec 2025 11:51 AM (IST)
