YouTube Trends 2025: कुंभ मेले से Labubu डॉल तक, इस साल यूट्यूब पर ये चीजें रहीं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग

इस साल कई बड़े लाइव इवेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने लोगों को स्क्रीन से जोड़े रखा. कुंभ मेला, IPL 2025 और एशिया कप जैसे आयोजनों ने YouTube पर जबरदस्त चर्चा बटोरी और ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बनाई. इसके साथ ही इंटरनेट से जन्मे कई अनोखे ट्रेंड्स भी लोगों के बीच खूब वायरल हुए. Italian Brainrot से जुड़ा Tung Tung Tung Sahur का कैरेक्टर हो या फिर Labubu डॉल, ऐसे ट्रेंड्स ने सोशल मीडिया से निकलकर YouTube पर भी धूम मचा दी. म्यूजिक की बात करें तो शॉर्ट वीडियो और लंबे फॉर्मेट, दोनों में ही कई गाने यूजर्स की पसंद बनकर उभरे.