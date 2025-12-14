एक्सप्लोरर
YouTube Trends 2025: कुंभ मेले से Labubu डॉल तक, इस साल यूट्यूब पर ये चीजें रहीं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग
YouTube Trends 2025: YouTube ने Instagram के Year-in-Review 2025 के बाद अब साल 2025 के अपने सबसे बड़े ट्रेंड्स की लिस्ट जारी कर दी है.
YouTube ने Instagram के Year-in-Review 2025 के बाद अब साल 2025 के अपने सबसे बड़े ट्रेंड्स की लिस्ट जारी कर दी है. ये वही ट्रेंड्स हैं जिन्होंने न सिर्फ सुर्खियां बटोरीं, बल्कि लाखों दर्शकों को प्लेटफॉर्म तक खींच लाए. YouTube का कहना है कि 2025 में कंटेंट एक साथ ग्लोबल भी रहा, लोकल भी और हर किसी से जुड़ने वाला भी. खास बात यह रही कि भारत में Gen Z के करीब 76 फीसदी यूजर्स ने दुनिया भर के ट्रेंड्स और बड़े इवेंट्स की जानकारी के लिए YouTube को ही अपना भरोसेमंद जरिया बनाया.
Published at : 14 Dec 2025 11:51 AM (IST)
