हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीसिर्फ 999 रुपये में मिल रहे ब्रांडेड मोबाइल फोन! एक में तो धनाधन चलता है 4G इंटरनेट भी, चेक करें लिस्ट

सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे ब्रांडेड मोबाइल फोन! एक में तो धनाधन चलता है 4G इंटरनेट भी, चेक करें लिस्ट

Cheapest Phones: आजकल हर कोई स्मार्टफोन का दीवाना है लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी लोगों के पास साधारण कीपैड फोन हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 12:48 PM (IST)
आजकल हर कोई स्मार्टफोन का दीवाना है लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी लोगों के पास साधारण कीपैड फोन हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बुजुर्ग और कामकाजी लोग मजबूत, टिकाऊ और बजट में आने वाले फोन ही पसंद करते हैं. इन्हीं यूजर्स के लिए अब कई नामी ब्रांड कंपनियां ऐसे फोन बाजार में ला रही हैं जो दिखने में सिंपल हैं पर सुविधाओं में किसी स्मार्टफोन से कम नहीं. सबसे खास बात ये है कि इनकी कीमत 1000 रुपये से भी कम है और इनमें से एक फोन तो 4G इंटरनेट तक चलाता है.

JioBharat V4 4G कीपैड फोन उन लोगों के लिए है जो कम दाम में भी स्मार्ट अनुभव चाहते हैं. इसमें 1.77 इंच की स्क्रीन और 1000mAh की बैटरी दी गई है जो कई दिनों तक चलती है. फोन में जियो के सभी जरूरी ऐप्स जैसे JioTV, JioCinema और JioPay मौजूद हैं, जिससे यूजर्स टीवी चैनल, फिल्में और यूपीआई पेमेंट का मजा ले सकते हैं. यह फोन सिर्फ जियो सिम पर काम करता है और 23 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. अमेजन पर इसकी कीमत करीब 799 रुपये रखी गई है.
Nokia 105 Classic हमेशा से अपने टिकाऊ फोन के लिए मशहूर रहा है और Nokia 105 Classic उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है. यह फोन सिंगल सिम सपोर्ट करता है और 1.77 इंच की स्क्रीन के साथ आता है. इसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर कई दिनों तक चलती है. इसमें वायरलेस एफएम रेडियो भी है जिसे हेडफोन के बिना सुना जा सकता है. अमेजन पर इसकी कीमत 999 रुपये है जो इस ब्रांड की विश्वसनीयता के साथ एक बेहतरीन सौदा साबित होती है.
Micromax X1i Smart कीपैड फोन को खासतौर पर लोकल जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है. इसमें डुअल सिम सपोर्ट और बड़ा 2.4 इंच डिस्प्ले मिलता है. चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट दिया गया है जो इस रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है. इसकी 1200mAh बैटरी और पावर सेविंग मोड इसे लंबे समय तक चलने लायक बनाते हैं. अमेजन पर इसका दाम सिर्फ 729 रुपये है.
अगर आप गाने सुनने के शौकीन हैं तो Lava A1 Music आपके लिए एक शानदार विकल्प है. इस फोन में 2 इंच की स्क्रीन और 1000mAh की बैटरी दी गई है, जो 4 से 5 दिन तक चल सकती है. इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग और क्लियर साउंड जैसी सुविधाएं दी गई हैं. साथ ही यह फोन मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है यानी गिरने या धूल लगने पर भी आसानी से खराब नहीं होता. इसकी कीमत 989 रुपये है.
कम बजट में अगर आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो टिकाऊ हो, लंबे समय तक साथ दे और बेसिक जरूरतें पूरी करे तो ये सभी ब्रांडेड फोन आपके लिए शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं. इनमें से JioBharat V4 तो इतना एडवांस है कि उसमें 4G इंटरनेट भी चलता है यानी कीमत भले कम हो लेकिन सुविधाएं बिल्कुल स्मार्टफोन जैसी हैं.
Published at : 26 Oct 2025 12:47 PM (IST)
Embed widget