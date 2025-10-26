सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे ब्रांडेड मोबाइल फोन! एक में तो धनाधन चलता है 4G इंटरनेट भी, चेक करें लिस्ट

JioBharat V4 4G कीपैड फोन उन लोगों के लिए है जो कम दाम में भी स्मार्ट अनुभव चाहते हैं. इसमें 1.77 इंच की स्क्रीन और 1000mAh की बैटरी दी गई है जो कई दिनों तक चलती है. फोन में जियो के सभी जरूरी ऐप्स जैसे JioTV, JioCinema और JioPay मौजूद हैं, जिससे यूजर्स टीवी चैनल, फिल्में और यूपीआई पेमेंट का मजा ले सकते हैं. यह फोन सिर्फ जियो सिम पर काम करता है और 23 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है. अमेजन पर इसकी कीमत करीब 799 रुपये रखी गई है.