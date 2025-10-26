एक्सप्लोरर
सिर्फ 999 रुपये में मिल रहे ब्रांडेड मोबाइल फोन! एक में तो धनाधन चलता है 4G इंटरनेट भी, चेक करें लिस्ट
Cheapest Phones: आजकल हर कोई स्मार्टफोन का दीवाना है लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी लोगों के पास साधारण कीपैड फोन हैं.
आजकल हर कोई स्मार्टफोन का दीवाना है लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी लोगों के पास साधारण कीपैड फोन हैं. खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बुजुर्ग और कामकाजी लोग मजबूत, टिकाऊ और बजट में आने वाले फोन ही पसंद करते हैं. इन्हीं यूजर्स के लिए अब कई नामी ब्रांड कंपनियां ऐसे फोन बाजार में ला रही हैं जो दिखने में सिंपल हैं पर सुविधाओं में किसी स्मार्टफोन से कम नहीं. सबसे खास बात ये है कि इनकी कीमत 1000 रुपये से भी कम है और इनमें से एक फोन तो 4G इंटरनेट तक चलाता है.
Published at : 26 Oct 2025 12:47 PM (IST)
