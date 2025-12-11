हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? अनन्या पांडे के ये 10 स्टनिंग लुक्स हैं परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन

न्यू ईयर पर दिखना है ग्लैमरस? अनन्या पांडे के ये 10 स्टनिंग लुक्स हैं परफेक्ट पार्टी इंस्पिरेशन

Anany Panday New Year Look Inspiration: अनन्या हमेशा ही अपने हर लुक में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं, तो इस न्यू ईयर आइए अनन्या की स्टाइलिंग को डीकोड करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Dec 2025 06:36 PM (IST)
Anany Panday New Year Look Inspiration: अनन्या हमेशा ही अपने हर लुक में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लगती हैं, तो इस न्यू ईयर आइए अनन्या की स्टाइलिंग को डीकोड करते हैं.

अनन्या पांडे हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस से सबका ध्यान खींचती हैं. न्यू ईयर पार्टी या किसी ग्लैम इवेंट में स्टनिंग लुक चाहिए तो उनके आउटफिट्स से इंस्पिरेशन ली जा सकती है. चाहे रेड हॉट ड्रेस हो या बीज़ गाउन विद राइनस्टोन डीटेलिंग ड्रेस हो.अनन्या सारे लुक को परफेक्ट फिनिश देती हैं.

1/10
न्यू ईयर पार्टी एक ऐसा मौका है जब हर लड़की चाहती है कि उसका लुक सबसे यूनिक और सुपर ग्लैमरस दिखे. अगर आप भी इस बार पार्टी में सबकी नजरें अपनी ओर खींचना चाहती हैं, तो अनन्या पांडे के फैशन लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं. अनन्या का स्टाइल हमेशा ट्रेंडी, फ्रेश और इफर्टलेस ग्लैम रहता है. उनके आउटफिट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी आसानी से कैरी कर सकता है और फिर भी सुपरस्टाइलिश दिख सकता है.
न्यू ईयर पार्टी एक ऐसा मौका है जब हर लड़की चाहती है कि उसका लुक सबसे यूनिक और सुपर ग्लैमरस दिखे. अगर आप भी इस बार पार्टी में सबकी नजरें अपनी ओर खींचना चाहती हैं, तो अनन्या पांडे के फैशन लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं. अनन्या का स्टाइल हमेशा ट्रेंडी, फ्रेश और इफर्टलेस ग्लैम रहता है. उनके आउटफिट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई भी आसानी से कैरी कर सकता है और फिर भी सुपरस्टाइलिश दिख सकता है.
2/10
सबसे पहले बात करते हैं उनके व्हाइट पर्ल ड्रेस लुक की. अनन्या ने इस लुक में एक पर्ल-डिटेल्ड व्हाइट ड्रेस पहनी थी, जिसे उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी और न्यूड मेकअप के साथ कंप्लीट किया. सॉफ्ट वेव्स हेयरस्टाइल के साथ यह लुक बहुत क्लासी और एलीगेंट लगता है. अगर आप सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव दिखना चाहती हैं, ये लुक आपके लिए बेस्ट है.
सबसे पहले बात करते हैं उनके व्हाइट पर्ल ड्रेस लुक की. अनन्या ने इस लुक में एक पर्ल-डिटेल्ड व्हाइट ड्रेस पहनी थी, जिसे उन्होंने मिनिमल ज्वेलरी और न्यूड मेकअप के साथ कंप्लीट किया. सॉफ्ट वेव्स हेयरस्टाइल के साथ यह लुक बहुत क्लासी और एलीगेंट लगता है. अगर आप सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव दिखना चाहती हैं, ये लुक आपके लिए बेस्ट है.
Published at : 11 Dec 2025 06:36 PM (IST)
Ananya Panday New Year 2026 New Year Look

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की आवामी लीग नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान, शेख हसीना की पार्टी नहीं लड़ पाएगी चुनाव
बिहार
Exclusive: नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत की JDU में एंट्री तय! पार्टी के भीतर चल रही बड़ी प्लानिंग
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
क्रिकेट
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
इस क्रिकेटर पर लगा रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला
ABP Premium

वीडियोज

Paridhi Sharma की Untold Journey: Jodha Akbar Audition, Pankaj Tripathi Moment और Mumbai Struggle की Real Story
3I ATLAS घूमा और खिंच गई फोटो; नई तस्वीर अचंभित करने वाली! | ABPLIVE
Dhurandhar Lyari Real Story Explained: कहानी रहमान डकैत की ल्यारी की, जहां जन्मा असली रहमान डकैत!
BJP Chief New Update: यूपी बीजेपी चीफ का नाम तय, जानिए कौन होगा नया चेहरा? |ABPLIVE
Who is Real Rehman Dakait: कौन था रहमान डकैत... जानिए इस गैंगस्टर की असली कहानी! |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
