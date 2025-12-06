हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: सेल्फी का असली बाप! ये हैं साल के 5 धाकड़ कैमरा फोन, जिनकी क्वालिटी देख दंग रह जाएंगे

Best Camera Smartphone 2025: साल 2025 में अगर किसी फीचर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वह है स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Dec 2025 09:31 AM (IST)
Best Camera Smartphone 2025: साल 2025 में अगर किसी फीचर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वह है स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा.

साल 2025 में अगर किसी फीचर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वह है स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा. इस साल कई कंपनियों ने ऐसे फोन पेश किए जिनकी फ्रंट कैमरा क्वालिटी ने DSLR स्तर की फोटोग्राफी का अनुभव दे दिया. बड़े सेंसर, एडवांस AI प्रोसेसिंग और हाई-रेजोल्यूशन लेंस की मदद से सेल्फी टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई है. अगर आप एक प्रीमियम सेल्फी फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो 2025 में लॉन्च हुए इन टॉप मॉडल्स पर जरूर नजर डालें.

सबसे पहला नाम आता है Apple iPhone 17 Pro Max का जो इस साल का सबसे पावरफुल सेल्फी कैमरा फोन माना जा रहा है. इसमें 18MP का अपग्रेडेड TrueDepth कैमरा दिया गया है जो बेहद शार्प और नेचुरल सेल्फी क्लिक करता है. पीछे की तरफ 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 4x ऑप्टिकल ज़ूम मिलता है जबकि A19 Pro चिप इसकी परफॉर्मेंस को और स्मूद बनाता है. 4823mAh बैटरी और 25W वायरलेस चार्जिंग इसे एक प्रीमियम फ्लैगशिप बनाते हैं. अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो iPhone 17 भी समान फ्रंट कैमरा क्वालिटी के साथ अच्छा विकल्प है.
सबसे पहला नाम आता है Apple iPhone 17 Pro Max का जो इस साल का सबसे पावरफुल सेल्फी कैमरा फोन माना जा रहा है. इसमें 18MP का अपग्रेडेड TrueDepth कैमरा दिया गया है जो बेहद शार्प और नेचुरल सेल्फी क्लिक करता है. पीछे की तरफ 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 4x ऑप्टिकल ज़ूम मिलता है जबकि A19 Pro चिप इसकी परफॉर्मेंस को और स्मूद बनाता है. 4823mAh बैटरी और 25W वायरलेस चार्जिंग इसे एक प्रीमियम फ्लैगशिप बनाते हैं. अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो iPhone 17 भी समान फ्रंट कैमरा क्वालिटी के साथ अच्छा विकल्प है.
Google Pixel 10 Pro अपनी बेजोड़ computational photography की वजह से हमेशा से फोटोग्राफी प्रेमियों का पसंदीदा रहा है. इसका 42MP सेल्फी कैमरा और Google की स्किन टोन ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी रियलिस्टिक और डीटेल्ड फोटो देने में माहिर है. 3300 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला LTPO OLED डिस्प्ले इसे एक प्रीमियम ऑल-राउंडर बनाता है.
Google Pixel 10 Pro अपनी बेजोड़ computational photography की वजह से हमेशा से फोटोग्राफी प्रेमियों का पसंदीदा रहा है. इसका 42MP सेल्फी कैमरा और Google की स्किन टोन ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी रियलिस्टिक और डीटेल्ड फोटो देने में माहिर है. 3300 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला LTPO OLED डिस्प्ले इसे एक प्रीमियम ऑल-राउंडर बनाता है.
Oppo Find X9 Pro में 50MP का अल्ट्रा-हाई क्वालिटी सेल्फी कैमरा दिया गया है जो बेहद शार्प और क्रिस्टल-क्लियर आउटपुट देता है. इसका 200MP वाला रियर कैमरा सेटअप भी प्रो-फोटोग्राफी के लायक है. Dimensity 9500 चिपसेट और 7500mAh बैटरी इसे एक पावरफुल सेल्फी-केंद्रित फोन बनाती है.
Oppo Find X9 Pro में 50MP का अल्ट्रा-हाई क्वालिटी सेल्फी कैमरा दिया गया है जो बेहद शार्प और क्रिस्टल-क्लियर आउटपुट देता है. इसका 200MP वाला रियर कैमरा सेटअप भी प्रो-फोटोग्राफी के लायक है. Dimensity 9500 चिपसेट और 7500mAh बैटरी इसे एक पावरफुल सेल्फी-केंद्रित फोन बनाती है.
Samsung Galaxy S25 Ultra भी सेल्फी प्रेमियों की पहली पसंदों में शामिल है. 12MP का फ्रंट कैमरा भले ही नंबर में कम लगे लेकिन AI एन्हांसमेंट और नाइट मोड इसे बेहतरीन आउटपुट देता है. 200MP का सुपर शार्प रियर सेंसर और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर इसे परफॉर्मेंस के मामले में और भी शक्तिशाली बनाते हैं. 6.9-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले वीडियो और कंटेंट क्रिएशन के लिए शानदार है.
Samsung Galaxy S25 Ultra भी सेल्फी प्रेमियों की पहली पसंदों में शामिल है. 12MP का फ्रंट कैमरा भले ही नंबर में कम लगे लेकिन AI एन्हांसमेंट और नाइट मोड इसे बेहतरीन आउटपुट देता है. 200MP का सुपर शार्प रियर सेंसर और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर इसे परफॉर्मेंस के मामले में और भी शक्तिशाली बनाते हैं. 6.9-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले वीडियो और कंटेंट क्रिएशन के लिए शानदार है.
Vivo X300 Pro भी इस साल की टॉप सेल्फी लिस्ट में मजबूती से शामिल है. 50MP फ्रंट कैमरा और Zeiss ऑप्टिक्स की मदद से यह अल्ट्रा-प्रोफेशनल सेल्फी आउटपुट देता है. 200MP सेंसर वाला रियर सेटअप और Dimensity 9500 प्रोसेसर इसे एक बेहतरीन फोटोग्राफी मशीन बनाते हैं.
Vivo X300 Pro भी इस साल की टॉप सेल्फी लिस्ट में मजबूती से शामिल है. 50MP फ्रंट कैमरा और Zeiss ऑप्टिक्स की मदद से यह अल्ट्रा-प्रोफेशनल सेल्फी आउटपुट देता है. 200MP सेंसर वाला रियर सेटअप और Dimensity 9500 प्रोसेसर इसे एक बेहतरीन फोटोग्राफी मशीन बनाते हैं.
Published at : 06 Dec 2025 09:30 AM (IST)
