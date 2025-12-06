Year Ender 2025: सेल्फी का असली बाप! ये हैं साल के 5 धाकड़ कैमरा फोन, जिनकी क्वालिटी देख दंग रह जाएंगे

सबसे पहला नाम आता है Apple iPhone 17 Pro Max का जो इस साल का सबसे पावरफुल सेल्फी कैमरा फोन माना जा रहा है. इसमें 18MP का अपग्रेडेड TrueDepth कैमरा दिया गया है जो बेहद शार्प और नेचुरल सेल्फी क्लिक करता है. पीछे की तरफ 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और 4x ऑप्टिकल ज़ूम मिलता है जबकि A19 Pro चिप इसकी परफॉर्मेंस को और स्मूद बनाता है. 4823mAh बैटरी और 25W वायरलेस चार्जिंग इसे एक प्रीमियम फ्लैगशिप बनाते हैं. अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो iPhone 17 भी समान फ्रंट कैमरा क्वालिटी के साथ अच्छा विकल्प है.