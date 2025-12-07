एक्सप्लोरर
लैपटॉप में छुपा बैठा है फ्री एंटीवायरस! पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे करें एक्टिवेट
Laptop: अगर आप विंडोज लैपटॉप या पीसी इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके सिस्टम में पहले से ही एक मुफ्त और बेहद उपयोगी सुरक्षा टूल मौजूद है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.
अगर आप विंडोज लैपटॉप या पीसी इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके सिस्टम में पहले से ही एक मुफ्त और बेहद उपयोगी सुरक्षा टूल मौजूद है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. साइबर हैकर्स लगातार आपके कंप्यूटर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन विंडोज का Malicious Software Removal Tool (MSRT) ऐसे खतरों को चुपचाप ढूंढ़कर हटाने का काम करता है. यह आपके सिस्टम के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत की तरह काम करता है और बड़ी संख्या में फैलने वाले मैलवेयर को निशाना बनाकर उन्हें साफ करता है.
Published at : 07 Dec 2025 03:41 PM (IST)
Tags :Laptop TECH NEWS HINDI
