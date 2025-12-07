लैपटॉप में छुपा बैठा है फ्री एंटीवायरस! पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे करें एक्टिवेट

वैसे तो यह टूल महीने में एक बार अपने आप चलता है लेकिन अगर आपको अपने सिस्टम की सुरक्षा खुद जांचनी हो तो आप इसे मैनुअली भी चला सकते हैं. इसके लिए Windows + R दबाकर रन बॉक्स में ‘mrt’ टाइप करें और UAC प्रॉम्प्ट कन्फर्म करें. इसके बाद खुलने वाली विंडो में ‘Next’ पर क्लिक करें और आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की तरह स्कैन विकल्प मिलेंगे क्विक, फुल और कस्टमाइज्ड स्कैन. ध्यान रहे, फुल स्कैन में समय अधिक लग सकता है, खासकर अगर सिस्टम में डेटा ज्यादा हो.