लैपटॉप में छुपा बैठा है फ्री एंटीवायरस! पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे करें एक्टिवेट

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीGadgetsलैपटॉप में छुपा बैठा है फ्री एंटीवायरस! पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे करें एक्टिवेट

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 07 Dec 2025 03:11 PM (IST)
अगर आप विंडोज लैपटॉप या पीसी इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपके सिस्टम में पहले से ही एक मुफ्त और बेहद उपयोगी सुरक्षा टूल मौजूद है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. साइबर हैकर्स लगातार आपके कंप्यूटर में मैलिशियस सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन विंडोज का Malicious Software Removal Tool (MSRT) ऐसे खतरों को चुपचाप ढूंढ़कर हटाने का काम करता है. यह आपके सिस्टम के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा परत की तरह काम करता है और बड़ी संख्या में फैलने वाले मैलवेयर को निशाना बनाकर उन्हें साफ करता है.

MSRT दरअसल विंडोज का इनबिल्ट वायरस रिमूवल टूल है जिसे हर महीने विंडोज अपडेट के साथ अपडेट किया जाता है. अपडेट होने पर यह बैकग्राउंड में ‘क्वाइट मोड’ में सिस्टम को स्कैन करता है और ट्रोजन, रूटकिट, वर्म जैसे सबसे सामान्य मैलवेयर की खोज करता है.
हर महीने इसका डेटाबेस नए मैलवेयर को पहचानने के लिए ताज़ा किया जाता है ताकि यह मौजूदा खतरों पर तेजी से कार्रवाई कर सके. जैसे ही यह किसी संक्रमण को पाता है, तुरंत उसे सिस्टम से हटा देता है.
वैसे तो यह टूल महीने में एक बार अपने आप चलता है लेकिन अगर आपको अपने सिस्टम की सुरक्षा खुद जांचनी हो तो आप इसे मैनुअली भी चला सकते हैं. इसके लिए Windows + R दबाकर रन बॉक्स में ‘mrt’ टाइप करें और UAC प्रॉम्प्ट कन्फर्म करें. इसके बाद खुलने वाली विंडो में ‘Next’ पर क्लिक करें और आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की तरह स्कैन विकल्प मिलेंगे क्विक, फुल और कस्टमाइज्ड स्कैन. ध्यान रहे, फुल स्कैन में समय अधिक लग सकता है, खासकर अगर सिस्टम में डेटा ज्यादा हो.
स्कैन पूरा होने पर टूल स्वचालित रूप से मिले हुए किसी भी मैलवेयर को हटाता है और सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाता है. अगर आप जानना चाहें कि इसमें क्या-क्या पाया गया तो View Detailed Results पर क्लिक कर सकते हैं, जहां Emotet, Neptune और WannaCry जैसे खतरनाक मैलवेयर की जानकारी भी मिलती है.
हालांकि MSRT काफी उपयोगी है, लेकिन यह माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर या किसी पूर्ण एंटीवायरस प्रोग्राम का विकल्प नहीं है. इसे एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में समझना चाहिए. बेहतर सुरक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के एडवांस फीचर्स और अन्य विंडोज सिक्योरिटी टूल्स का साथ में उपयोग करना जरूरी है ताकि आपका सिस्टम हर तरह के साइबर खतरे से सुरक्षित रह सके.
Published at : 07 Dec 2025 03:11 PM (IST)
