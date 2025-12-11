इंडिगो ने हाल ही में अपने हजारों यात्रियों को हुई परेशानी को मानते हुए एक बड़ा फैसला किया है. कंपनी ने घोषणा की है कि दिसंबर की शुरुआत में ऑपरेशनल दिक्कतों के दौरान जिन यात्रियों की यात्रा बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन्हें 10,000 रुपये का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा. यह वाउचर पूरे एक साल तक किसी भी यात्रा बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है.

एयरलाइन ने माना कि 3, 4 और 5 दिसंबर को कई यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा, कई लोग अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट और जरूरी यात्राओं से चूक गए. कंपनी ने कहा कि यह उनके लिए कठिन समय था और यात्रियों को हुई परेशानी की जिम्मेदारी इंडिगो लेती है.

24 घंटे के भीतर फ्लाइट रद्द होने पर क्या मिलेगा?

सरकार के मौजूदा नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार यदि किसी एयरलाइन की फ्लाइट निर्धारित समय से 24 घंटे के भीतर रद्द होती है तो उस एयरलाइन को यात्रियों को मुआवजा देना अनिवार्य है. इस नियम के मुताबिक फ्लाइट की दूरी और यात्रा समय के आधार पर यात्रियों को 5,000 से 10,000 रुपये तक का अलग मुआवजा मिलेगा. इस तरह कुछ यात्रियों को कुल 20,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है.

रिफंड की प्रक्रिया तेज

इंडिगो ने बताया कि जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई थी, उनके ज्यादातर रिफंड प्रोसेस कर दिए गए हैं और बचे हुए मामलों को भी जल्द निपटा दिया जाएगा. अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंसी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप से बुक हुआ है तो उसका रिफंड भी जारी कर दिया गया है या प्रक्रिया में है. जो यात्री अपने रिफंड की स्थिति नहीं देख पा रहे हैं, वे सीधे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं-customer.experience@goindigo.in

क्यों दिया जा रहा है 10,000 का वाउचर? इंडिगो का बयान

एयरलाइन ने माना कि ऑपरेशनल गड़बड़ियों के चलते कई यात्रियों का अनुभव बेहद खराब रहा. कई लोग रातभर एयरपोर्ट पर फंसे रहे. घंटों कतारों में खड़े रहे. उनकी आगे की यात्रा भी बिगड़ गई. इसी वजह से इंडिगो ने सबसे ज्यादा प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपये मूल्य का वाउचर देने का फैसला लिया है, ताकि वे अपनी भविष्य की यात्रा में इसका लाभ उठा सकें. कंपनी का कहना है कि हम अपनी सेवाओं को फिर से भरोसेमंद और स्थिर बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं. यात्रियों का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है और हम उनके धैर्य की सराहना करते हैं.

