सिर्फ 100 रुपये में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट, कहां से और कैसे करें बुक? जानिए पूरी डिटेल

आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण (T20 World Cup 2026) का आयोजन 7 फरवरी से शुरू होगा. इसमें ग्रुप स्टेज, सुपर 8 और फिर नॉकआउट स्टेज होगा. कुल 20 टीमों के बीच 55 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का मेजबान भारत और श्रीलंका है, पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा. भारत में होने वाले मैचों की टिकट 100 रुपये से शुरू है, श्रीलंका में होने वाले मैचों की सबसे कम की टिकट लगभग 300 रुपये की है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने स्टेटमेंट में बताया, "ICC ने आज पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की बिक्री शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें इस बड़े इवेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरुआती टिकटों की कीमतें कम रखी गई हैं. बिक्री भारत के समयनुसार 6:45 से शुरू होगी और भारत में कुछ जगहों पर कीमतें सिर्फ 100 और श्रीलंका में लगभग 300 रुपये से शुरू होंगी.

कैसे बुक करें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टिकट?

फैंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की वेबसाइट (https://tickets.cricketworldcup.com) पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं या डायरेक्ट बुक माय शो वेबसाइट या ऐप पर जाकर भी टिकट बुक की जा सकती है. वेबसाइट पर जाकर आपको सभी टीमों के फ्लेग दिखेंगे, आप जिस भी टीम के मैच की टिकट बुक करना चाहते हो, उस पर क्लिक करें.

जैसे आपने इंडिया के नाम पर क्लिक किया तो टीम इंडिया के मैचों की लिस्ट आ जाएगी. आपको जिस मैच का टिकट बुक करना है, उस पर क्लिक करें. मान लो आपने भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर क्लिक किया, जो 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

आपको पहले लॉगिन करना होगा, फिर आपके लिए बुक नाउ का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा. आप फिर अपनी सीट चुनकर, टिकट कीमत का भुगतान करके टिकट बुक कर सकते हैं. बता दें कि एक लॉगिन आईडी से अधिकतम 2 टिकट ही बुक की जा सकती है.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच का टिकट

भारत बनाम पाकिस्तान मैच श्रीलंका में 15 फरवरी को होगा. श्रीलंका में होने वाले मैचों की सबसे कम की टिकट 1500 LKR की है, जो भारतीय मुद्रा में 438 रुपये की है.

