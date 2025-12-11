क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?

ऐसे मामले में नाती-नतिनी को खुद से कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता. अगर संपत्ति पुश्तैनी हो तो नियम अलग होते हैं. पुश्तैनी संपत्ति में परिवार से मिलने वाला अधिकार के आधार पर अधिकार तय होता है. लेकिन यहां भी नाती नतिनी का अधिकार आता है जब उनकी मां अपने हिस्से का अधिकार उन्हें दे.