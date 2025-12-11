एक्सप्लोरर
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
Property Rules: नाना-नानी की संपत्ति पर नाती-नतिनी का सीधा हक नहीं बनता. जान लीजिए अगर नाती नतिनी को नाना-नानी की प्राॅपर्टी में हिस्सा चाहिए है तो किन नियमों के तहत मिल सकता है.
प्राॅपर्टी में हिस्से को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते रहते हैं. कुछ लोगों के मन में ख्याल आता है कि नाना नानी की संपत्ति पर नाती नतिनी का हक होता है या नहीं. कई लोग मान लेते हैं कि परिवार का रिश्ता ही प्राॅपर्टी में हक दिला देता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 11 Dec 2025 01:34 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
यूटिलिटी
6 Photos
गीजर ऑन करने से पहले इन 5 खतरनाक संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें, वरना हो जाएगा दिक्कत
यूटिलिटी
6 Photos
यूलिप में हर साल कितना जमा करें पैसा कि न देना पड़े टैक्स, जानें कितनी होती है लिमिट?
यूटिलिटी
6 Photos
जन्म से लेकर पढ़ाई तक बेटियों का सारा खर्चा उठाती है यूपी सरकार, बैंक में जमा करती है रुपये
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'किसी सांसद को कुत्ता नहीं... कुत्तों का अपमान', रेणुका चौधरी के नए बयान से माहौल गरमाया
दिल्ली NCR
अमित शाह के बयान पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रियंका का किया समर्थन, जानें क्या-क्या बोला?
विश्व
अमेरिका के बाद अब किस देश ने भारत पर लगा दिया 50 फीसदी टैरिफ, जानें कब से होगा लागू
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में गिल से बेहतर संजू का रिकॉर्ड, फिर भी सैमसन बाहर क्यों?
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
यूटिलिटी
6 Photos
गीजर ऑन करने से पहले इन 5 खतरनाक संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें, वरना हो जाएगा दिक्कत
एबीपी लाइव
Opinion