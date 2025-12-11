बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को काफी फायदा हुआ. 43 सीटों से पार्टी सीधे 85 पर पहुंच गई. अब एक तरफ जहां पार्टी मजबूत स्थिति में उभरी है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के लिए प्लानिंग शुरू हो गई है. जेडीयू में उनकी एंट्री की लगभग तय है.

निशांत को पार्टी में लाने के लिए चुनाव से पहले भी मांग उठ रही थी. कार्यकर्ताओं द्वारा पोस्टर लगाए गए थे. कई बार कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि निशांत को पार्टी में लाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को देखते हुए अब पार्टी को संभालने की जिम्मेदारी निशांत को दी जानी चाहिए. अब माना जा रहा है कि जेडीयू की कमान निशांत के हाथ में जा सकती है.

नीतीश के बाद निशांत से बेहतर कोई नहीं

जेडीयू के एक बड़े और नीतीश कुमार के काफी करीब रहने वाले नेता ने बताया कि पार्टी का मुख्य वोट बैंक पिछड़ा और अतिपिछड़ा है. ऐसे में नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार से बेहतर कोई और नहीं हो सकता है. वही पार्टी को संभाल सकते हैं. चुनाव खत्म होने के बाद अब आगे की राजनीति के लिए निशांत को आगे किया जा रहा है. निशांत की भी इच्छा है कि वह बिहार की राजनीति में सक्रिय रूप में आएं. वह कब आएंगे यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द आएंगे. नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले करीबी बड़े नेता और सलाहकार भी इस बात को लेकर नीतीश कुमार को मनाने में लगे हैं.

क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार?

तमाम चर्चाओं और बयानों के बीच इस पर बिहार की राजनीति को समझने वाले धीरेंद्र कुमार ने कहा, "नीतीश कुमार अब राजनीति के अंतिम पड़ाव में हैं. ऐसे में पार्टी को संभालने के लिए कोई एक चेहरा होना चाहिए और वह निशांत कुमार से अच्छा कोई नहीं दिख रहा है. क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उसका इतिहास देखा जाए तो उत्तराधिकारी परिवार से ही रहा है. परिवार के होने के कारण ही वह पार्टी आगे बढ़ती है. क्योंकि दूसरे के आने से फिर वोट बैंक पर असर पड़ता है."

उन्होंने आगे कहा, "नीतीश कुमार ने शुरू से पिछड़ा और अतिपिछड़ा की राजनीति की. ऐसे में पिछड़े समाज के वोट को गोलबंद करने के लिए जब तक उनके परिवार का कोई आगे नहीं आएगा तब तक पार्टी का वोट बैंक स्थिर नहीं रहेगा. यही वजह है कि निशांत कुमार अब चर्चा में आ गए हैं. नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं. ऐसे में यह बात वह भी अच्छी तरह से समझ रहे. ऐसे में कभी भी निशांत जेडीयू में आ सकते हैं."

निशांत को लेकर क्या कह रहे नेता?

हाल के दिनों में जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा था कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी के लिए काम करें. उधर बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा था कि ये बहुत अच्छी और खुशी की बात है.

खरमास के बाद सदस्यता ग्रहण करने का दावा

दूसरी ओर गुरुवार (11 दिसंबर, 2025) को जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भी एक बड़ा खुलासा किया. कहा कि अभी पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है. दो करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है जिसकी अग्रणी भूमिका में निशांत कुमार हैं. खरमास के बाद खुद निशांत कुमार पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे.

