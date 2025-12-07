हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रात में स्मार्ट TV का प्लग नहीं निकालना पड़ सकता है भारी! ये छुपे नुकसान जानकर आप भी डर जाएंगे

अक्सर लोग रात को टीवी देखते-देखते सो जाते हैं और बस रिमोट से स्विच ऑफ करके मान लेते हैं कि टीवी पूरी तरह बंद हो चुका है. लेकिन स्मार्ट टीवी के साथ यह आदत आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है.

07 Dec 2025 11:28 AM (IST)
अक्सर लोग रात को टीवी देखते-देखते सो जाते हैं और बस रिमोट से स्विच ऑफ करके मान लेते हैं कि टीवी पूरी तरह बंद हो चुका है. लेकिन स्मार्ट टीवी के साथ यह आदत आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है. बिजली का फालतू खर्च, डिवाइस की उम्र कम होना और इलेक्ट्रिक सेफ्टी जैसी चिंताएँ इसी छोटे से कदम से जुड़ी होती हैं. इसलिए यह समझना जरूरी है कि सोने से पहले स्मार्ट टीवी का प्लग सॉकेट से निकाल देना क्यों फायदेमंद है.

रिमोट से बंद किया गया स्मार्ट टीवी असल में स्टैंडबाय मोड में रहता है, यानी वह पूरी रात धीरे-धीरे बिजली खींचता रहता है. यह खपत देखने में भले छोटी लगे, लेकिन पूरे साल में यह आपके बिल में अच्छा-खासा पैसा जोड़ देती है. छोटे टीवी भी लगातार स्टैंडबाय में पड़े रहने पर सालाना सौ-दो सौ रुपये की अतिरिक्त बिजली खा जाते हैं जबकि बड़े टीवी इससे भी ज्यादा खर्च बढ़ा देते हैं.
रात के समय वोल्टेज का उतार-चढ़ाव भी स्मार्ट टीवी के लिए जोखिम भरा होता है. क्योंकि अधिकतर लोग टीवी के साथ स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे में अचानक बिजली कम-ज्यादा होने पर टीवी के सर्किट को नुकसान पहुंच सकता है. केवल इसलिए कि प्लग सॉकेट में लगा हुआ था, कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो जाते हैं. इसलिए सोने से पहले प्लग निकाल देना टीवी को अनचाहे नुकसान से बचाता है.
जैसे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लाइफ तय होती है वैसे ही टीवी के पुर्जे भी लगातार करंट मिलने पर धीरे-धीरे घिसते रहते हैं. स्टैंडबाय मोड में भी अंदरूनी कंपोनेंट्स एक्टिव रहते हैं जिससे टीवी की उम्र कम होती जाती है. प्लग हटाने से टीवी पूरी तरह बंद हो जाता है और उसकी लाइफ लंबे समय तक बनी रहती है.
स्मार्ट टीवी को भी समय-समय पर रीस्टार्ट करने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे हम स्मार्टफोन को रीबूट करते हैं. प्लग निकालने पर टीवी पूरी तरह शटडाउन होता है जिससे कैशे साफ हो जाती है और सॉफ्टवेयर से जुड़ी छोटी-मोटी गड़बड़ियां अपने आप दूर हो जाती हैं. इसका असर आपको टीवी की परफॉर्मेंस में साफ दिखता है.
कई लोग यह भी महसूस करते हैं कि समय के साथ टीवी की स्क्रीन की चमक कम होने लगती है. स्टैंडबाय मोड में लगातार करंट जाने से डिस्प्ले के पिक्सल धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं. अगर रात भर टीवी पूरी तरह बंद रखा जाए तो स्क्रीन की क्वालिटी लंबे समय तक बेहतर बनी रहती है और पिक्चर पहले जैसी क्रिस्प दिखती है.
सिर्फ एक छोटा-सा काम—रात को टीवी का प्लग निकालना—आपके बिजली खर्च को कम करता है, टीवी की उम्र बढ़ाता है और उसे कई तरह की खराबियों से बचाता है. यह साधारण-सी आदत लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकती है.
07 Dec 2025 11:28 AM (IST)
Smart TV TECH NEWS HINDI

Embed widget