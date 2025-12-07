रात में स्मार्ट TV का प्लग नहीं निकालना पड़ सकता है भारी! ये छुपे नुकसान जानकर आप भी डर जाएंगे

रिमोट से बंद किया गया स्मार्ट टीवी असल में स्टैंडबाय मोड में रहता है, यानी वह पूरी रात धीरे-धीरे बिजली खींचता रहता है. यह खपत देखने में भले छोटी लगे, लेकिन पूरे साल में यह आपके बिल में अच्छा-खासा पैसा जोड़ देती है. छोटे टीवी भी लगातार स्टैंडबाय में पड़े रहने पर सालाना सौ-दो सौ रुपये की अतिरिक्त बिजली खा जाते हैं जबकि बड़े टीवी इससे भी ज्यादा खर्च बढ़ा देते हैं.