रात में स्मार्ट TV का प्लग नहीं निकालना पड़ सकता है भारी! ये छुपे नुकसान जानकर आप भी डर जाएंगे
अक्सर लोग रात को टीवी देखते-देखते सो जाते हैं और बस रिमोट से स्विच ऑफ करके मान लेते हैं कि टीवी पूरी तरह बंद हो चुका है. लेकिन स्मार्ट टीवी के साथ यह आदत आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है.
अक्सर लोग रात को टीवी देखते-देखते सो जाते हैं और बस रिमोट से स्विच ऑफ करके मान लेते हैं कि टीवी पूरी तरह बंद हो चुका है. लेकिन स्मार्ट टीवी के साथ यह आदत आपको कई तरह से नुकसान पहुंचा सकती है. बिजली का फालतू खर्च, डिवाइस की उम्र कम होना और इलेक्ट्रिक सेफ्टी जैसी चिंताएँ इसी छोटे से कदम से जुड़ी होती हैं. इसलिए यह समझना जरूरी है कि सोने से पहले स्मार्ट टीवी का प्लग सॉकेट से निकाल देना क्यों फायदेमंद है.
Published at : 07 Dec 2025 11:28 AM (IST)
