अरे बच्चे पैदा करेंगे... फेरों में पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन को खिलवा दी अजब कसम, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के भी होश
सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में पंडित जी फेरों से पहले पहले दूल्हा-दुल्हन को ऐसी कसम दिलवा देते हैं कि पूरा मंडप पहले तो शांत हो जाता है और फिर हंसी का माहौल बन जाता है.
सोशल मीडिया पर आए दिन शादियों से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार मंडप से फेरों या वचनों के दौरान दूल्हा-दुल्हन के हंसी-मजाक के वीडियो वायरल होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया. दरअसल वीडियो में पंडित जी फेरों से पहले दूल्हा-दुल्हन को ऐसी कसम दिलवा देते हैं कि पूरा मंडप पहले तो शांत हो जाता है और फिर धीरे-धीरे हंसी का माहौल बन जाता है. शादी का सबसे भावुक और परंपरा से जुड़ा हिस्सा माने जाने वाला यह पल अचानक इतना मजेदार मोड़ ले लेता है कि वीडियो देखने वाले भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं.
पंडित जी ने शादी में दिलाई अजीब कसम
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @shaadibts नाम के अकाउंट से शेयर किया गया यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे, इस क्लिप में दिखाई देता है कि दूल्हा-दुल्हन मंडप में बैठे हैं. वहीं दुल्हन के हाथ में वचनों से जुड़ा एक कागज होता है जिसे देखकर दुल्हन एक वचन पढ़ती है. इस वचन में लिखा होता है कि हम दोनों मिलकर राष्ट्र के लिए उत्तम, गुणी, स्वस्थ एवं समृद्ध परिवार का निर्माण करेंगे. दुल्हन के वचन पढ़ने के बाद कैमरा दूल्हे की तरफ घूमता है, लेकिन दूल्हा कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है अरे यह क्या है. इसके जवाब में दुल्हन बोलती है अरे इसका मतलब बच्चे पैदा करेंगे. इसके बाद दूल्हे के साथ मंडप में बैठे सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. वहीं दुल्हन का बिना झिझक के यह रिएक्शन लोगों का ध्यान खींच लेता है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.
कमेंट्स में मचा हंगामा, लोगों ने लिए मजे
यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस पर मजेदार कमेंट्स आने लगे. एक यूजर वीडियो को देखकर कमेंट करता है कि यह रियल शादी है या रील. वहीं एक यूजर दूल्हे की मासूमियत देखकर कमेंट करता है कि यह कितना मासूम है समझ ही नहीं पाया. एक यूजर ने भाषा पर तंज कसते हुए लिखा हिंदी आती नहीं... राष्ट्र के लिए उत्तम परिवार का निर्माण कैसे करेंगे. वहीं एक यूजर ने दुल्हन की तरफ इशारा करते हुए कमेंट किया, जिसको समझ नहीं आता, उसको सही से समझाने वाली मिल ही जाती है. एक और यूजर कमेंट करता है कि मेरी बुआ होती तो अब तक बेहोश हो जाती. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि यह तो मुस्कुराओ मुस्कुराओ वाली दीदी है ना. वहीं एक यूजर ने बहुत मजेदार कमेंट करते हुए लिखा काफी प्रैक्टिकल लड़की मिल गई भाई को.
