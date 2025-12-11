सिविल सेवा में बढ़ा महिलाओं का दबदबा, 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की फिर चली धाक

पांच साल के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अंतिम मेरिट लिस्ट में महिला उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है. 2019 में 922 सफल उम्मीदवारों में से 220 महिलाएं थीं, जबकि 2023 में 1,132 में से 397 महिलाएं सफलता हासिल करने में कामयाब रहीं.