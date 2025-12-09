एक्सप्लोरर
SMS भेजकर खुद को खतरे में मत डालें! FBI ने बताया क्योंल WhatsApp मैसेज है कई गुना ज्यादा सुरक्षित
FBI Warning: एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने हाल ही में एक अहम चेतावनी जारी की है जो यह साफ करती है कि आज के समय में SMS करना पहले जितना सुरक्षित नहीं रह गया है.
एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के लिए अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने हाल ही में एक अहम चेतावनी जारी की है जो यह साफ करती है कि आज के समय में SMS करना पहले जितना सुरक्षित नहीं रह गया है. नए अंतरराष्ट्रीय नियम और साइबर सुरक्षा से जुड़े बदलाव अब टेक्स्ट मैसेजिंग को और भी जोखिम भरा बना रहे हैं. इसी वजह से विशेषज्ञ लगातार सिक्योर मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं.
Published at : 09 Dec 2025 12:23 PM (IST)
