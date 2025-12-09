SMS भेजकर खुद को खतरे में मत डालें! FBI ने बताया क्योंल WhatsApp मैसेज है कई गुना ज्यादा सुरक्षित

अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CISA भी पहले यह सलाह दे चुकी है कि यूजर्स को ऐसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए जो पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन प्रदान करते हों. इसका मतलब है कि आपकी चैट सिर्फ आपके और रिसीवर के बीच सुरक्षित रहती है, बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इसे पढ़ नहीं सकता. लेकिन पारंपरिक SMS में यह सुरक्षा मौजूद नहीं होती जिससे इसे इंटरसेप्ट करना आसान हो जाता है.