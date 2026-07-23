पांचवें नंबर पर Xiaomi 17 Ultra है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी तस्वीरें बिल्कुल DSLR कैमरे जैसी चाहते हैं. Amazon पर इसकी कीमत 1.40 लाख रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 1.70 लाख रुपये है, यानी इस पर भी 18% की छूट मिल रही है इसमें Leica का कैमरा टयूनिंग दिया गया है, जो गहरे रंग, शानदार कंट्रास्ट और आकर्षक टोन के साथ फोटो खींचता है. इसमें दिया गया नया 1-इंच LOFIC सेंसर कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीरें लेता है, और इसका 200MP टेलीफोटो कैमरा जबरदस्त पोर्ट्रेट और जूम फोटो देता है. हालांकि यह फोन थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन कैमरा क्वालिटी के मामले में यह किसी से पीछे नहीं है.