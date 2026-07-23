INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीBest Phones for Photography: लो-लाइट हो या जूम शॉट, अब हर तस्वीर आएगी परफेक्ट, डिस्काउंट पर मिल रहे ये 5 बेस्ट कैमरा फोन

Best Phones for Photography: लो-लाइट हो या जूम शॉट, अब हर तस्वीर आएगी परफेक्ट, डिस्काउंट पर मिल रहे ये 5 बेस्ट कैमरा फोन

Best Phones for Photography: अगर आप शानदार फोटो और वीडियो के लिए नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Amazon पर उपलब्ध इन 5 बेहतरीन कैमरा फोनों को अपने बजट और जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 23 Jul 2026 10:51 AM (IST)
Best Phones for Photography: अगर आप शानदार फोटो और वीडियो के लिए नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Amazon पर उपलब्ध इन 5 बेहतरीन कैमरा फोनों को अपने बजट और जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं.

स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का एक बेहद जरूरी हिस्सा बन चुका है. आजकल की नई पीढ़ी जब भी कोई नया फोन खरीदने की सोचती है, तो सबसे पहले यही जानना चाहती है कि उस फोन का कैमरा कैसा है, क्योंकि आजकल हर छोटी-बड़ी खुशी, हर पल और हर यादगार मौके को हर कोई अपने फोन के कैमरे में कैद कर लेता है. खासतौर पर जब बात डेट पर जाने की हो, तो स्मार्टफोन का कैमरा अगर अच्छा हो तो वे पल और खास हो जाता है. यही वजह है कि हर कोई अच्छे कैमरे का फोन ही चाहता है. ऐसे में आपको बता दें कि कुछ फोन होता हैं जो नेचुरल पोर्ट्रेट के लिए जाने जाते हैं तो कुछ जबरदस्त जूम और सिनेमैटिक वीडियो के लिए. वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि अब अच्छे कैमरे के लिए बाकी फीचर्स से समझौता करने की भी जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं Amazon पर मौजूद पांच बेहतरीन कैमरा फोन के बारे में, जो हर बजट के लिए अच्छे विकल्प हैं.

1/6
सबसे पहले बात करते हैं Oppo Reno14 5G की, जो 45,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छे कैमरा फोन में गिना जाता है.  Amazon पर इसकी कीमत फिलहाल 42,999 रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 44,999 रुपये है, यानी इस पर आपको 4% की छूट मिल रही है. इसमें 50MP का ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, जिसमें टेलीफोटो लेंस शानदार पोर्ट्रेट और जूम फोटो देता है. साथ ही इसमें AI एडिटिंग टूल्स भी मिलते हैं, जिनसे फोटो और भी बेहतर बन जाती है.  इसकी AMOLED डिस्प्ले काफी शानदार है और बैटरी भी लंबे समय तक साथ देती है, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया फोन माना जाता है.
सबसे पहले बात करते हैं Oppo Reno14 5G की, जो 45,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छे कैमरा फोन में गिना जाता है.  Amazon पर इसकी कीमत फिलहाल 42,999 रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 44,999 रुपये है, यानी इस पर आपको 4% की छूट मिल रही है. इसमें 50MP का ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, जिसमें टेलीफोटो लेंस शानदार पोर्ट्रेट और जूम फोटो देता है. साथ ही इसमें AI एडिटिंग टूल्स भी मिलते हैं, जिनसे फोटो और भी बेहतर बन जाती है.  इसकी AMOLED डिस्प्ले काफी शानदार है और बैटरी भी लंबे समय तक साथ देती है, जिससे यह रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक बढ़िया फोन माना जाता है.
2/6
दूसरे नंबर पर है Motorola Signature है,  जो हर तस्वीर को खास बना देता है.  इसकी कीमत Amazon पर 54,589 रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 74,999 रुपये है, यानी इस पर सबसे ज्यादा 27% तक की छूट मिल रही है. चाहे कैंडललाइट डिनर हो, पार्टि हो या कोई खूबसूरत नजारा, यह फोन नेचुरल रंगों में तस्वीरें खींचता है. इसका 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा पूरे फ्रेम को शार्प तरीके से कैद करता है, वहीं 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस पोर्ट्रेट और जूम शॉट्स को बिना ओवर-प्रोसेस्ड दिखाए बेहतरीन बनाता है. साथ ही इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ तेज परफॉर्मेंस भी मिलती है. 
दूसरे नंबर पर है Motorola Signature है,  जो हर तस्वीर को खास बना देता है.  इसकी कीमत Amazon पर 54,589 रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 74,999 रुपये है, यानी इस पर सबसे ज्यादा 27% तक की छूट मिल रही है. चाहे कैंडललाइट डिनर हो, पार्टि हो या कोई खूबसूरत नजारा, यह फोन नेचुरल रंगों में तस्वीरें खींचता है. इसका 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा पूरे फ्रेम को शार्प तरीके से कैद करता है, वहीं 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस पोर्ट्रेट और जूम शॉट्स को बिना ओवर-प्रोसेस्ड दिखाए बेहतरीन बनाता है. साथ ही इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर के साथ तेज परफॉर्मेंस भी मिलती है. 
3/6
तीसरे नंबर पर OnePlus 13 आता है, जो पिछले साल का फ्लैगशिप फोन होने के बावजूद आज भी एक शानदार विकल्प है. Amazon पर इसकी कीमत 59,999 रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 72,999 रुपये है, यानी इस पर भी 18% की छूट मिल रही है. यह सबसे किफायती फोनों में से एक है जिसमें Hasselblad कलर ट्यूनिंग मिलती है. इससे खींची गई तस्वीरें नेचुरल दिखती हैं. वहीं इसका 50MP टेलीफोटो कैमरा डिटेल्ड जूम शॉट्स देता है, और इसकी बैटरी लाइफ भी पूरे दिन की आउटिंग के लिए काफी है. 
तीसरे नंबर पर OnePlus 13 आता है, जो पिछले साल का फ्लैगशिप फोन होने के बावजूद आज भी एक शानदार विकल्प है. Amazon पर इसकी कीमत 59,999 रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 72,999 रुपये है, यानी इस पर भी 18% की छूट मिल रही है. यह सबसे किफायती फोनों में से एक है जिसमें Hasselblad कलर ट्यूनिंग मिलती है. इससे खींची गई तस्वीरें नेचुरल दिखती हैं. वहीं इसका 50MP टेलीफोटो कैमरा डिटेल्ड जूम शॉट्स देता है, और इसकी बैटरी लाइफ भी पूरे दिन की आउटिंग के लिए काफी है. 
4/6
चौथे नंबर पर है vivo X300 Pro 5G, जो खासतौर पर शाम और रात की फोटो के लिए बेहतरीन साबित होता है. Amazon पर इसकी कीमत 1.10 लाख रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 1.20 लाख रुपये है, यानी इस पर 8% की छूट मिल रही है. इसके सबसे बड़ी खासीयत है कि ये सूरज ढलने के बाद भी यह फोन रोशनी कम होने पर भी शानदार और साफ तस्वीरें खींचता है. इसका 200MP ZEISS APO टेलीफोटो लेंस पोर्ट्रेट फोटो को शानदार बना देता है.  इसके अलावा ये इसे वीडियो भी काफी सिनेमैटिक लगते हैं, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड ब्लर बहुत नेचुरल तरीके से आता है, जिससे तस्वीरों में एक अलग ही खूबसूरती नजर आती है. 
चौथे नंबर पर है vivo X300 Pro 5G, जो खासतौर पर शाम और रात की फोटो के लिए बेहतरीन साबित होता है. Amazon पर इसकी कीमत 1.10 लाख रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 1.20 लाख रुपये है, यानी इस पर 8% की छूट मिल रही है. इसके सबसे बड़ी खासीयत है कि ये सूरज ढलने के बाद भी यह फोन रोशनी कम होने पर भी शानदार और साफ तस्वीरें खींचता है. इसका 200MP ZEISS APO टेलीफोटो लेंस पोर्ट्रेट फोटो को शानदार बना देता है.  इसके अलावा ये इसे वीडियो भी काफी सिनेमैटिक लगते हैं, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड ब्लर बहुत नेचुरल तरीके से आता है, जिससे तस्वीरों में एक अलग ही खूबसूरती नजर आती है. 
5/6
पांचवें नंबर पर Xiaomi 17 Ultra है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी तस्वीरें बिल्कुल DSLR कैमरे जैसी चाहते हैं. Amazon पर इसकी कीमत 1.40 लाख रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 1.70 लाख रुपये है, यानी इस पर भी 18% की छूट मिल रही है इसमें Leica का कैमरा टयूनिंग दिया गया है, जो गहरे रंग, शानदार कंट्रास्ट और आकर्षक टोन के साथ फोटो खींचता है. इसमें दिया गया नया 1-इंच LOFIC सेंसर कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीरें लेता है, और इसका 200MP टेलीफोटो कैमरा जबरदस्त पोर्ट्रेट और जूम फोटो देता है. हालांकि यह फोन थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन कैमरा क्वालिटी के मामले में यह किसी से पीछे नहीं है. 
पांचवें नंबर पर Xiaomi 17 Ultra है, जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी तस्वीरें बिल्कुल DSLR कैमरे जैसी चाहते हैं. Amazon पर इसकी कीमत 1.40 लाख रुपये है, जबकि इसकी असली कीमत 1.70 लाख रुपये है, यानी इस पर भी 18% की छूट मिल रही है इसमें Leica का कैमरा टयूनिंग दिया गया है, जो गहरे रंग, शानदार कंट्रास्ट और आकर्षक टोन के साथ फोटो खींचता है. इसमें दिया गया नया 1-इंच LOFIC सेंसर कम रोशनी में भी बेहतरीन तस्वीरें लेता है, और इसका 200MP टेलीफोटो कैमरा जबरदस्त पोर्ट्रेट और जूम फोटो देता है. हालांकि यह फोन थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन कैमरा क्वालिटी के मामले में यह किसी से पीछे नहीं है. 
6/6
कुल मिलाकर, अगर आप फोये खीचने के शौकीन है और हर खूबसूरत याद को बेहतरीन तरीके से कैद करना चाहते हैं, तो आप इन पांचो में से कोई भी फोन ले सकते हैं.  बजट के हिसाब से अगर आपको किफायती और भरोसेमंद फोन चाहिए तो Oppo Reno14 और OnePlus 13 अच्छे विकल्प हैं. वहीं अगर आप प्रीमियम कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Motorola Signature, vivo X300 Pro और Xiaomi 17 Ultra जैसे फ्लैगशिप फोन आपकी हर तस्वीर को यादगार बना सकते हैं. 
कुल मिलाकर, अगर आप फोये खीचने के शौकीन है और हर खूबसूरत याद को बेहतरीन तरीके से कैद करना चाहते हैं, तो आप इन पांचो में से कोई भी फोन ले सकते हैं.  बजट के हिसाब से अगर आपको किफायती और भरोसेमंद फोन चाहिए तो Oppo Reno14 और OnePlus 13 अच्छे विकल्प हैं. वहीं अगर आप प्रीमियम कैमरा एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो Motorola Signature, vivo X300 Pro और Xiaomi 17 Ultra जैसे फ्लैगशिप फोन आपकी हर तस्वीर को यादगार बना सकते हैं. 
Published at : 23 Jul 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
Best Camera Phones TECH NEWS Best Camera Smartphone 2026

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
इशारे से चलेंगे सैमसंग के स्मार्ट चश्मे, रियल टाइम में ट्रांसलेट होगी बातचीत
इशारे से चलेंगे सैमसंग के स्मार्ट चश्मे, रियल टाइम में ट्रांसलेट होगी बातचीत
टेक्नोलॉजी
इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बने X वाले डस्टबिन का क्या मतलब? ज्यादातर लोग नहीं जानते इसका असली कारण
इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बने X वाले डस्टबिन का क्या मतलब? ज्यादातर लोग नहीं जानते इसका असली कारण
टेक्नोलॉजी
बारिश में फोन-लैपटॉप को नहीं होगा कोई नुकसान, ये तरीके आएंगे काम
बारिश में फोन-लैपटॉप को नहीं होगा कोई नुकसान, ये तरीके आएंगे काम
टेक्नोलॉजी
भारत में कितने में मिलेंगे Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra और Z Flip8? ऑफर, डिस्काउंट सब जानें
भारत में कितने में मिलेंगे Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra और Z Flip8? ऑफर, डिस्काउंट सब जानें
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
क्या न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन सिर्फ दुश्मनों के लिए है? ट्रंप प्रशासन, सऊदी अरब और अमेरिका का दोहरा मापदंड
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर आया CJP का पहला रिएक्शन 
'पेपर लीक के दोषियों को सजा के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट', PM मोदी के ऐलान पर CJP का रिएक्शन 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
'वो तो कहो गांधी आश्रम का मजबूत कुर्ता था...', अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर कपड़े फाड़ने की कोशिश का आरोप
इंडिया
CJP Protest: 'मां को नहीं पता मैं घायल हूं', लाठीचार्ज के बाद जख्म लेकर फिर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी क्या बोले?
CJP Protest: 'मां को नहीं पता मैं घायल हूं', लाठीचार्ज के बाद जख्म लेकर फिर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी क्या बोले?
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 6: 'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, जानें- 6 दिनों का कलेक्शन
'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिकेट
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
बिहार
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी
एग्रीकल्चर
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
Jantar Mantar Protest: प्रियंका से बस में अंदर आने की अपील करता रहा पुलिसवाला लेकिन वो लटकी रहीं
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
Jantar Mantar Protest Update: संसद भवन के पास कई सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स
ABP NEWS
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
Viral Video: तेजस्वी यादव ने ऐसे मनाया पत्नी राजश्री का जन्मदिन
ABP NEWS
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
Viral Video: कुछ सेकेंड पहले यहां पर Mall था...
ABP NEWS
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
CJP Protest: प्रियंका गांधी के कपड़े पकड़कर बस के अंदर धक्का मार रहा पुलिस वाला?
Embed widget