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हर दिन आते हैं WhatsApp पर अनजान कॉल? इस Hidden फीचर को ON करते ही मिल जाएगा छुटकारा
WhatsApp Tips: ये उन नंबरों से आने वाली कॉल्स को अपने आप साइलेंट कर देता है जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं हैं.
व्हाट्सऐप आज के समय में देश में एक बड़ा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है. चैट से लेकर ऑफिस के काम और ऑनलाइन क्लासेज तक आज व्हाट्सऐप का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कई बार देखा गया है कि व्हाट्सऐप पर अनजान नंबरों से आने वाली कॉल्स से लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आपको भी इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा.
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Published at : 21 Jul 2026 06:55 PM (IST)
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