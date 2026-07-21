हर दिन आते हैं WhatsApp पर अनजान कॉल? इस Hidden फीचर को ON करते ही मिल जाएगा छुटकारा

बताते चलें कि इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बार-बार आने वाली स्पैम और फर्जी कॉल्स से राहत मिलती है. साथ ही, स्कैमर्स जो कॉल फ्रॉड के जरिए लोगगों को ठगने का काम करते हैं, उस खतरे से भी आप काफी हद तक बचे रहेंगे. अगर कोई जरूरी व्यक्ति पहली बार कॉल करता है तो उसकी कॉल हिस्ट्री में दिखाई देगी और आप बाद में उसे वापस कॉल कर सकते हैं. यानी जरूरी कॉल मिस होने की संभावना भी काफी कम रहती है.