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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी

पटना प्रोटेस्ट पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात पर FIR; हिरासत में 40 प्रदर्शनकारी

Patna Protest News: पुलिस ने 500 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है. कोतवाली, गांधी मैदान और सचिवालय थाना की पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. वहीं 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 10:17 AM (IST)
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पटना में बुधवार (22 जुलाई) को छात्रों के हुए उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 500 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. कोतवाली, गांधी मैदान और सचिवालय थाना की पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है. वहीं करीब 40 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.

इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है, उसके बाद गिरफ्तारियां की जाएंगी. प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया. साथ ही पुलिस प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, आम लोगों को भी निशाना बनाया गया था.

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सीएम आवास के पास भी मचाया था उत्पात

प्रदर्शनकारियों ने सीएम सम्राट चौधरी के आवास के करीब पहुंचकर भी उत्पात मचाया था. उग्र प्रदर्शन के बाद कदमकुआं, गांधी मैदान, कदमकुआं, बोरिंग रोड समेत अलग-अलग इलाकों में पुलिस द्वारा छापेमारी की गई है. फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े प्रदर्शन की प्लानिंग किस तरह हुई? प्रदर्शन उग्र कैसे हुआ? प्रदर्शन के पीछे किन लोगों की साजिश है? कौन कौन व किस तरह के लोग प्रदर्शन में थे? इत्यादि की जांच हो रही है.

वहीं यू-ट्यूबर और इंटरनेट मीडिया के कंटेट क्रिएटर की भूमिका के बारे में भी जांच की जा रही है. आशंका है की छात्रों के आंदोलन में भारी संख्या में उपद्रवी शामिल हुए थे. जिन्होंने प्रदर्शन को हिंसक बनाया था. फिलहाल पुलिस हर एंगल की जांच में जुट गई है.

जांच में सामने आ रहीं कई बड़ी बातें

सूत्र के अनुसार जांच में इस तरह की बात सामने आ रही है कि प्रदर्शन को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने के लिए सैकड़ों क्रियेटर्स को मैदान में उतारा गया था. साथ ही इस तरह की भी बात सामने आ रही है कि विभिन्न कोचिंग संस्थानों के छात्रों को भी बहला फुसलाकर भीड़ का हिस्सा बनाया गया है.

बता दें नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को पटना में गांधी मैदान से राज भवन तक छात्रों ने मार्च का आयोजन किया था जिसमें भारी बवाल देखने को मिला. हिंसक प्रदर्शन को लेकर अब पुलिस ने एक्शन ले लिया है.

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Published at : 23 Jul 2026 10:17 AM (IST)
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