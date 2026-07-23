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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP Protest: 'मां को नहीं पता मैं घायल हूं', लाठीचार्ज के बाद जख्म लेकर फिर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी क्या बोले?

CJP Protest: 'मां को नहीं पता मैं घायल हूं', लाठीचार्ज के बाद जख्म लेकर फिर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी क्या बोले?

Jantar Mantar Protest: 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल हुए कई छात्र और प्रदर्शनकारी इलाज के बाद फिर जंतर-मंतर लौट आए हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 23 Jul 2026 10:11 AM (IST)
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Jantar Mantar Protest: 20 जुलाई को 'संसद मार्च' के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई में घायल हुए कई छात्र और प्रदर्शनकारी इलाज कराने के बाद एक बार फिर जंतर-मंतर पहुंच गए हैं. किसी के हाथ में पट्टी बंधी है तो किसी के पैर में प्लास्टर है. कई लोग अब भी दर्द से जूझ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वे आंदोलन छोड़ने वाले नहीं हैं. प्रदर्शन स्थल पर वॉलंटियर घायलों की मरहम-पट्टी, दवाइयों और टिटनेस के इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं. वहीं कई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनके मोबाइल फोन अब भी पुलिस के पास हैं, जिससे वे अपने परिवार से संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं.

घायल होने की बात परिवार को नहीं बताई

कई प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्होंने अपनी चोटों की जानकारी घर वालों को नहीं दी है, ताकि परिवार परेशान न हो. कुछ लोगों का दावा है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके मोबाइल फोन भी खो गए या पुलिस के पास रह गए हैं. इसके बावजूद उनका कहना है कि वे छात्रों के समर्थन में आंदोलन जारी रखेंगे.

'मां को नहीं पता कि मैं घायल हूं'

पश्चिम बंगाल के आसनसोल की 20 वर्षीय छात्रा आहेली भट्टाचार्जी हाथ और पैर में पट्टी बांधे जंतर-मंतर पहुंचीं. उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान उनका चश्मा भी खो गया था. आहेली ने कहा कि उनकी मां को अब तक यह नहीं पता कि वह घायल हैं. वह वीडियो कॉल का भी जवाब नहीं दे पाई हैं, क्योंकि वह नहीं चाहतीं कि उनकी मां परेशान हों.

ये भी पढ़ें- महिला सांसदों को कहे अपशब्द, कल्याण बनर्जी पर एक्शन, पूरे मानसून सत्र के लिए किए गए निलंबित

'शरीर घायल है, हौसला नहीं'

पूर्वी दिल्ली के 21 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर मोहम्मद नावेद ने आरोप लगाया कि एक लड़की को बचाने की कोशिश के दौरान उनके सिर पर लाठी लगी. उन्होंने बताया कि उनकी पीठ पर सूजन है और पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है. नावेद ने कहा कि उन्हें अपना फोन खोने का दुख नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि उनके माता-पिता सबसे पहले उनकी आवाज सुनें और जानें कि वह सुरक्षित हैं.

इलाज के बाद फिर लौटे प्रदर्शन स्थल

26 वर्षीय लव कुश प्रजापति ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें दो बार पीटा. इलाज कराने के बाद वह देर रात फिर जंतर-मंतर लौट आए. महाराष्ट्र के लातूर के 26 वर्षीय अनिकेत पाटिल ने भी डॉक्टरों की आराम करने की सलाह के बावजूद प्रदर्शन स्थल पर वापस आने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर मौजूद वॉलंटियर लगातार घायलों की देखभाल कर रहे हैं और उन्हें दवाइयां तथा जरूरी चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रहे हैं.

खोए सामान का तैयार किया जा रहा रिकॉर्ड

सीजेपी (CJP) के वॉलंटियर उन प्रदर्शनकारियों का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं, जिनके मोबाइल फोन, बैग और जरूरी दस्तावेज पुलिस कार्रवाई के दौरान खो गए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चोटें लगी हैं और सामान का नुकसान भी हुआ है, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा है. उनका कहना है कि वे छात्रों के समर्थन में अपना आंदोलन जारी रखेंगे.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Parliament March Jantar Mantar Protest POLICE
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