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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?

IND vs ZIM: मयंक यादव , अशोक यादव या यश ठाकुर … किस पर है टीम इंडिया के अगले तेज गेंदबाज बनने की जिम्मेदारी?

जिम्बाब्वे दौरे पर मयंक यादव, अशोक शर्मा और यश ठाकुर के पास खुद को साबित करने का बड़ा मौका है. चयनकर्ता इन्हें भविष्य में जसप्रीत बुमराह के विकल्प के रूप में देख रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 23 Jul 2026 10:33 AM (IST)
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भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज सिर्फ एक द्विपक्षीय मुकाबला नहीं, बल्कि कई युवा खिलाड़ियों के लिए करियर बदलने वाला अवसर भी है. चयनकर्ताओं ने इस दौरे पर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे अनुभवी तेज गेंदबाजों को आराम देकर नई पीढ़ी पर भरोसा जताया है. मयंक यादव, अशोक शर्मा, यश ठाकुर और प्रिंस यादव जैसे युवा पेसर्स के पास अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने का सुनहरा मौका है.

जिम्बाब्वे दौरे से कई सितारों ने बनाई पहचान

भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जिम्बाब्वे दौरा कई खिलाड़ियों के लिए यादगार शुरुआत का मंच रहा है. विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, केएल राहुल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों ने इसी दौरे से अपने अंतरराष्ट्रीय सफर को मजबूती दी थी. अब उम्मीद है कि युवा तेज गेंदबाज भी इस मौके को भुनाकर भविष्य की भारतीय टीम में अपनी जगह मजबूत करेंगे.

सिर्फ स्पीड नहीं, भरोसा जीतना भी होगा जरूरी

150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार किसी भी गेंदबाज को चर्चा में ला सकती है, लेकिन टीम इंडिया में लंबे समय तक टिकने के लिए सिर्फ गति काफी नहीं होती. लाइन-लेंथ, दबाव में प्रदर्शन, फिटनेस और निरंतरता भी उतनी ही अहम होती है. चयनकर्ताओं की नजर इस बात पर रहेगी कि युवा गेंदबाज मुश्किल परिस्थितियों में खुद को कैसे साबित करते हैं.

मयंक यादव के सामने फिटनेस सबसे बड़ी चुनौती

मयंक यादव अपनी तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल में लगातार 150 KM/H से अधिक की गेंदबाजी कर उन्होंने सभी का ध्यान खींचा था. हालांकि, चोटों ने उनके करियर की रफ्तार बार-बार रोकी है. आईपीएल 2026 में भी वह फिटनेस समस्याओं से जूझते रहे. ऐसे में जिम्बाब्वे दौरा उनके लिए खुद को फिट और भरोसेमंद गेंदबाज साबित करने का अहम मौका होगा.

अशोक शर्मा की ताकत सिर्फ गति नहीं

अशोक शर्मा ने आईपीएल 2026 में 154.2 KM/H की रफ्तार से गेंद डालकर सुर्खियां बटोरी थीं. लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर और प्रभावी स्लोअर बॉल मानी जाती है. यही स्किल उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों से अलग बनाती है. अगर वह इस प्रदर्शन को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा पाए, तो टीम इंडिया के लिए अहम हथियार साबित हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- IND VS ZIM: '...हार से डरना चाहिए', ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ पहले T20I से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर का बड़ा बयान

यश ठाकुर ने प्रदर्शन के दम पर बनाया रास्ता

यश ठाकुर ने अपनी जगह तेज रफ्तार से नहीं, बल्कि लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर बनाई है. घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के लिए शानदार गेंदबाजी करने के बाद उन्हें राष्ट्रीय टीम में मौका मिला है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सात मैचों में 18 विकेट लेकर उन्होंने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया. नई गेंद से स्विंग कराने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है.

यह भी पढ़ें- IND vs ZIM Live Streaming: बदल गया मैच देखने का समय और प्लेटफॉर्म, जानिए टीवी और मोबाइल पर कहां देखें लाइव

Published at : 23 Jul 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
JASPRIT BUMRAH T20 SERIES India Vs Ziimbabwe
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