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अब चार्जर की नहीं पड़ेगी जरूरत! ऐसे करें कहीं भी अपना फोन चार्ज

Tech Tips: अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो पावर बैंक अपने साथ रखना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 22 Jul 2026 04:38 PM (IST)
Tech Tips: अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो पावर बैंक अपने साथ रखना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.

स्मार्टफोन की लोगों को आज सभी जगहों पर जरूरत होती है. आज ये डिवाइस लोगों की जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन अब अक्सर लोगों को स्मार्टफोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है. कुछ फोन में कम पावर की बैटरी होती है तो किसी में ज्यादा पावर की बैटरी होती है. लेकिन अक्सर लोग ट्रैवल के दौरान स्मार्टफोन का चार्जर भूल जाते हैं. इसीलिए आज कई तरीके मौजूद हैं जिनकी मदद से आप बिना चार्जर के भी अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं.

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आपको बता दें कि अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो पावर बैंक अपने साथ रखना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. साथ ही अच्छी क्षमता वाला पावर बैंक एक या उससे ज्यादा बार फोन को पूरी तरह चार्ज कर सकता है. बाजार में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले पावर बैंक भी उपलब्ध हैं जिससे कम समय में बैटरी चार्ज हो जाती है.
आपको बता दें कि अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो पावर बैंक अपने साथ रखना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. साथ ही अच्छी क्षमता वाला पावर बैंक एक या उससे ज्यादा बार फोन को पूरी तरह चार्ज कर सकता है. बाजार में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले पावर बैंक भी उपलब्ध हैं जिससे कम समय में बैटरी चार्ज हो जाती है.
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अगर आपके पास चार्जर नहीं है लेकिन USB केबल मौजूद है तो आप फोन को लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी चार्ज कर सकते हैं. इसके अलावा USB पोर्ट के जरिए भी बैटरी चार्ज हो जाएगी, हालांकि इसकी स्पीड नॉर्मल चार्जर की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है.
अगर आपके पास चार्जर नहीं है लेकिन USB केबल मौजूद है तो आप फोन को लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी चार्ज कर सकते हैं. इसके अलावा USB पोर्ट के जरिए भी बैटरी चार्ज हो जाएगी, हालांकि इसकी स्पीड नॉर्मल चार्जर की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है.
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आपको बता दें कि लंबी यात्रा के दौरान कार का USB पोर्ट या कार चार्जिंग एडॉप्टर काफी काम आता है. अगर आपकी कार में USB पोर्ट दिया गया है तो केवल डेटा केबल की मदद से फोन को आसानी से चार्ज किया जा सकता है.
आपको बता दें कि लंबी यात्रा के दौरान कार का USB पोर्ट या कार चार्जिंग एडॉप्टर काफी काम आता है. अगर आपकी कार में USB पोर्ट दिया गया है तो केवल डेटा केबल की मदद से फोन को आसानी से चार्ज किया जा सकता है.
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इसके अलावा आजकल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, कैफे और कई पब्लिक प्लेस पर वायरलेस चार्जिंग स्टेशन मौजूद होते हैं. अगर आपका स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो फोन को चार्जिंग पैड पर रखकर बिना किसी केबल के बैटरी चार्ज की जा सकती है.
इसके अलावा आजकल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल, कैफे और कई पब्लिक प्लेस पर वायरलेस चार्जिंग स्टेशन मौजूद होते हैं. अगर आपका स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो फोन को चार्जिंग पैड पर रखकर बिना किसी केबल के बैटरी चार्ज की जा सकती है.
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इतना ही नहीं, कुछ प्रीमियम स्मार्टफोन में अब रिवर्स वायरलेस चार्जिंग फीचर भी आता है जिसकी मदद से आप प्रीमियम फोन से किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं. बता दें कि ये फीचर यूजर्स को आपातकालीन स्थिति में ज्यादा काम आता है.
इतना ही नहीं, कुछ प्रीमियम स्मार्टफोन में अब रिवर्स वायरलेस चार्जिंग फीचर भी आता है जिसकी मदद से आप प्रीमियम फोन से किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं. बता दें कि ये फीचर यूजर्स को आपातकालीन स्थिति में ज्यादा काम आता है.
Published at : 22 Jul 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Tech Tips Smartphone Charger TECH NEWS HINDI

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