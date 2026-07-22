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अब चार्जर की नहीं पड़ेगी जरूरत! ऐसे करें कहीं भी अपना फोन चार्ज
Tech Tips: अगर आप अक्सर ट्रैवल करते हैं तो पावर बैंक अपने साथ रखना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.
स्मार्टफोन की लोगों को आज सभी जगहों पर जरूरत होती है. आज ये डिवाइस लोगों की जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन अब अक्सर लोगों को स्मार्टफोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है. कुछ फोन में कम पावर की बैटरी होती है तो किसी में ज्यादा पावर की बैटरी होती है. लेकिन अक्सर लोग ट्रैवल के दौरान स्मार्टफोन का चार्जर भूल जाते हैं. इसीलिए आज कई तरीके मौजूद हैं जिनकी मदद से आप बिना चार्जर के भी अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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