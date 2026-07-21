आपके iPhone में कौन-सा iOS चल रहा है? 30 सेकंड में ऐसे कर सकते हैं पता, जानिए पूरा प्रोसेस

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका iPhone पहले से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा चुका है तो आप Mac या Windows PC की मदद से भी iOS वर्जन को चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको macOS Catalina या उससे नए वर्जन में Finder का इस्तेमाल करना होगा. macOS Mojave या पुराने वर्जन में iTunes का इस्तेमाल करें. Windows यूजर्स को Microsoft Store से Apple Devices ऐप इंस्टॉल करना होगा.