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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीआपके iPhone में कौन-सा iOS चल रहा है? 30 सेकंड में ऐसे कर सकते हैं पता, जानिए पूरा प्रोसेस

आपके iPhone में कौन-सा iOS चल रहा है? 30 सेकंड में ऐसे कर सकते हैं पता, जानिए पूरा प्रोसेस

iPhone iOS: हर नया iOS अपडेट नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और बग फिक्स के साथ आता है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 21 Jul 2026 07:52 PM (IST)
iPhone iOS: हर नया iOS अपडेट नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और बग फिक्स के साथ आता है.

Apple iPhone का इस्तेमाल ज्यादातर यूजर्स करते हैं. आईफोन यूजर्स डिवाइस को उसके बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार लोगों को आईफोन में कौन सा iOS वर्जन चल रहा है उसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है. नए ऐप इंस्टॉल करने से लेकर नए फीचर्स का इस्तेमाल करने और किसी टेक्निकल समस्या का समाधान खोजने तक, हर जगह आपके iPhone का iOS वर्जन अहम भूमिका निभाता है. आइए जानते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि डिवाइस में कैसे चेक करें कि कौन सा आईओएस वर्जन चल रहा है.

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आपको बता दें कि हर नया iOS अपडेट नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और बग फिक्स के साथ आता है. कई बार कुछ ऐप्स पुराने iOS वर्जन पर सही तरीके से काम नहीं करते या इंस्टॉल ही नहीं होते. ऐसे में अगर आपको अपने फोन का iOS वर्जन पता होगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपका डिवाइस किसी ऐप या फीचर को सपोर्ट करता है या नहीं.
आपको बता दें कि हर नया iOS अपडेट नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और बग फिक्स के साथ आता है. कई बार कुछ ऐप्स पुराने iOS वर्जन पर सही तरीके से काम नहीं करते या इंस्टॉल ही नहीं होते. ऐसे में अगर आपको अपने फोन का iOS वर्जन पता होगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपका डिवाइस किसी ऐप या फीचर को सपोर्ट करता है या नहीं.
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इसके अलावा, अगर आपके iPhone में कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है और आप ऑनलाइन रिजल्ट ढूंढ रहे हैं या Apple सपोर्ट से संपर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे iOS वर्जन ही पूछा जाता है.
इसके अलावा, अगर आपके iPhone में कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है और आप ऑनलाइन रिजल्ट ढूंढ रहे हैं या Apple सपोर्ट से संपर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे iOS वर्जन ही पूछा जाता है.
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अगर आप बिना किसी एक्सट्रा डिवाइस के अपने iPhone का iOS वर्जन जानना चाहते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है. आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से पता लगा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको iPhone में Settings ऐप में जाना होगा. इसके बाद General पर टैप करें.
अगर आप बिना किसी एक्सट्रा डिवाइस के अपने iPhone का iOS वर्जन जानना चाहते हैं तो ये सबसे आसान तरीका है. आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से पता लगा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको iPhone में Settings ऐप में जाना होगा. इसके बाद General पर टैप करें.
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अब About ऑप्शन चुनें. अब स्क्रीन के ऊपर आपके iPhone की जानकारी दिखाई देगी. यहां iOS Version के सामने आपके फोन में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर का वर्जन लिखा होगा. अगर उपलब्ध हो तो इस जानकारी पर टैप करके अपडेट से जुड़े बदलावों की जानकारी भी देख सकते हैं.
अब About ऑप्शन चुनें. अब स्क्रीन के ऊपर आपके iPhone की जानकारी दिखाई देगी. यहां iOS Version के सामने आपके फोन में इंस्टॉल सॉफ्टवेयर का वर्जन लिखा होगा. अगर उपलब्ध हो तो इस जानकारी पर टैप करके अपडेट से जुड़े बदलावों की जानकारी भी देख सकते हैं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका iPhone पहले से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा चुका है तो आप Mac या Windows PC की मदद से भी iOS वर्जन को चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको macOS Catalina या उससे नए वर्जन में Finder का इस्तेमाल करना होगा. macOS Mojave या पुराने वर्जन में iTunes का इस्तेमाल करें. Windows यूजर्स को Microsoft Store से Apple Devices ऐप इंस्टॉल करना होगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपका iPhone पहले से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा चुका है तो आप Mac या Windows PC की मदद से भी iOS वर्जन को चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको macOS Catalina या उससे नए वर्जन में Finder का इस्तेमाल करना होगा. macOS Mojave या पुराने वर्जन में iTunes का इस्तेमाल करें. Windows यूजर्स को Microsoft Store से Apple Devices ऐप इंस्टॉल करना होगा.
Published at : 21 Jul 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
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