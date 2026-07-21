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आपके iPhone में कौन-सा iOS चल रहा है? 30 सेकंड में ऐसे कर सकते हैं पता, जानिए पूरा प्रोसेस
iPhone iOS: हर नया iOS अपडेट नए फीचर्स, बेहतर सेफ्टी और बग फिक्स के साथ आता है.
Apple iPhone का इस्तेमाल ज्यादातर यूजर्स करते हैं. आईफोन यूजर्स डिवाइस को उसके बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कई बार लोगों को आईफोन में कौन सा iOS वर्जन चल रहा है उसके बारे में जानकारी ही नहीं होती है. नए ऐप इंस्टॉल करने से लेकर नए फीचर्स का इस्तेमाल करने और किसी टेक्निकल समस्या का समाधान खोजने तक, हर जगह आपके iPhone का iOS वर्जन अहम भूमिका निभाता है. आइए जानते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि डिवाइस में कैसे चेक करें कि कौन सा आईओएस वर्जन चल रहा है.
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Published at : 21 Jul 2026 07:52 PM (IST)
Tags :Ios Apple IPhone TECH NEWS HINDI
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