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भारत में कितने में मिलेंगे Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra और Z Flip8? ऑफर, डिस्काउंट सब जानें

Samsung Foldable Phones: सैमसंग ने अपने तीन नए फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 लॉन्च कर दिए हैं. इनके लिए प्री-ऑर्डर भी शुरू हो गए हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 09:47 AM (IST)
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  • सैमसंग ने तीन नए फोल्डेबल फोन लॉन्च किए, प्री-ऑर्डर शुरू।
  • Z Fold8 Ultra, Z Fold8 में स्नैपड्रैगन Gen 5 प्रोसेसर।
  • Z Flip8 सबसे पतला फ्लिप, AI FlexWindow फीचर मौजूद।
  • प्री-ऑर्डर पर बैंक डिस्काउंट, अपग्रेड बोनस, नो-कॉस्ट EMI।

Samsung Foldable Phones: सैमसंग ने अपने तीन नए फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 को लॉन्च कर दिया है. इस लाइनअप को कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, रिटेल स्टोर्स और दूसरे प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. नए डिवाइस पर सैमसंग इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट, अपग्रेड बोनस और नो-कॉस्ट EMI जैसे कई बेनेफिट्स दे रही हैं. आइए जानते हैं कि नए लॉन्च हुए फोल्डेबल फोन में क्या-क्या फीचर्स दिए गए हैं और भारत में इन्हें खरीदने के लिए आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी.

Galaxy Z Fold8 Ultra- यह सैमसंग का सबसे प्रीमियम फोल्डेबल फोन है. इसमें 8 इंच का मेन डिस्प्ले मिलता है. अनफोल्ड होने पर इसकी मोटाई केवल 4.1mm है और इसका वजन 215 ग्राम है. इस बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 5,000mAh का बैटरी पैक लगा हुआ है. इसके रियर में 200MP का प्राइमरी और 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा लगा हुआ है और यह 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है. इसके 12GB + 256GB वेरिएंट की कीमत 1,99,999 रुपये, 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 2,19,999 रुपये और 16GB + 1TB वेरिएंट की कीमत 2,59,999 रुपये रखी गई है.

Galaxy Z Fold8- इसमें 7.6 इंच का मेन और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले दिया गया है. नए फॉर्म फैक्टर वाले इस फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर लगा हुआ है और इसे 4800 mAh के बैटरी पैक से लैस किया गया है. सैमसंग ने बताया कि इसके कवर डिस्प्ले को मैसेजिंग, ब्राउजिंग और शॉर्ट वीडियो के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है. इसमें कंपनी ने अपने नए फ्लेक्स टाइटैनियम डिस्प्ले पैनल को यूज किया है. इसके रियर में 50MP वाला डुअल कैमरा सेटअप लगा हुआ है. इसके 12GB + 256GB वर्जन की कीमत 1,79,999 रुपये रखी गई है, जो टॉप-एंड वेरिएंट के लिए 2,39,999 रुपये तक जाती है.

Galaxy Z Flip8- यह सैमसंग का अब तक का सबसे पतला फ्लिप फोन है. इसकी मोटाई 6.1mm और वजन केवल 180 ग्राम है. इसमें AI-powered FlexWindow फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर फोन को अनफोल्ड किए बिना ही नोटिफिकेशन, जेमिनी इंटेलीजेंस और दूसरी अपडेट को एक्सेस कर पाएंगे. इसमें 6.9 इंच का मेन डिस्प्ले और 4.1 इंच का कवर डिस्प्ले मिलेगा. भारत में यह फोन Exynos 2600 प्रोसेसर के साथ आएगा, जबकि कई मार्केट्स में इसे Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ उतारा जाएगा. इसमें 4,500mAh की बैटरी दी गई है. इसके 12GB + 256GB वर्जन की कीमत 124,999 रुपये है.

नए फोन पर क्या ऑफर?

इन तीनों ही फोन को अभी प्री-ऑर्डर किया जा सकता है. प्री-ऑर्डर ऑफर के तौर सैमसंग ने Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra पर 10,000 रुपये का अपग्रेड ऑफर, 9,000 रुपये का बैंक और UPI ऑफर और 30 महीनों तक No-interest EMI का ऐलान किया है. अगर Galaxy Z Flip 8 की बात करें तो इस पर 5,000 रुपये का अपग्रेड ऑफर, 4,000 बैंक और UPI ऑफर और 30 महीनों तक No-interest EMI का ऑप्शन मिलेगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 23 Jul 2026 09:47 AM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy Z Fold 8 Galaxy Z Flip 8 Galaxy Z Fold 8 Ultra
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