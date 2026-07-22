अब आपकी सालों पुरानी Instagram पोस्ट भी हो जाएगी नई! आया ऐसा अपडेट जो सबका ध्यान खींच रहा है

अब अगर आप भी अपने पुराने पोस्ट में नया गाना ऐड करना चाहते हैं तो Instagram ऐप खोलें और उस फीड पोस्ट या कैरोसेल पर जाएं जिसका म्यूजिक बदलना है. इसके बाद पोस्ट के ऊपर दिए गए मेन्यू पर टैप करें. इसके बाद Edit ऑप्शन चुनें और अब Replace Audio पर टैप करें. Instagram की म्यूजिक लाइब्रेरी से नया गाना चुनें. गाने का पसंदीदा हिस्सा सिलेक्ट करें और बदलाव सेव कर दें.