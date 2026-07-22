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अब आपकी सालों पुरानी Instagram पोस्ट भी हो जाएगी नई! आया ऐसा अपडेट जो सबका ध्यान खींच रहा है
Instagram Update: अभी तक ऐसा होता था कि अगर किसी यूजर को अपने पुराने पोस्ट में नया गाना ऐड करना है तो उसके लिए उन्हें पूरी पोस्ट को डिलीट करके नई पोस्ट अपलोड करनी पड़ती थी.
इंस्टाग्राम आज के समय में देश में खूब इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. अब ज्यादातर लोग इसे रील्स देखने और बनाने के लिए पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आज इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं. इसी को देखते हुए अब कंपनी ने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट पेश किया है. जी हां, दरअसल, ये अपडेट यूजर्स के पुराने पोस्ट को नया कर देगा और उसमें नए गानों को भी ऐड किया जा सकेगा. आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये नया अपडेट.
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Published at : 22 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Tags :Instagram TECH NEWS HINDI
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