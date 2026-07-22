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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब आपकी सालों पुरानी Instagram पोस्ट भी हो जाएगी नई! आया ऐसा अपडेट जो सबका ध्यान खींच रहा है

अब आपकी सालों पुरानी Instagram पोस्ट भी हो जाएगी नई! आया ऐसा अपडेट जो सबका ध्यान खींच रहा है

Instagram Update: अभी तक ऐसा होता था कि अगर किसी यूजर को अपने पुराने पोस्ट में नया गाना ऐड करना है तो उसके लिए उन्हें पूरी पोस्ट को डिलीट करके नई पोस्ट अपलोड करनी पड़ती थी.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 22 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Instagram Update: अभी तक ऐसा होता था कि अगर किसी यूजर को अपने पुराने पोस्ट में नया गाना ऐड करना है तो उसके लिए उन्हें पूरी पोस्ट को डिलीट करके नई पोस्ट अपलोड करनी पड़ती थी.

इंस्टाग्राम आज के समय में देश में खूब इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. अब ज्यादातर लोग इसे रील्स देखने और बनाने के लिए पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आज इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं. इसी को देखते हुए अब कंपनी ने यूजर्स के लिए एक नया अपडेट पेश किया है. जी हां, दरअसल, ये अपडेट यूजर्स के पुराने पोस्ट को नया कर देगा और उसमें नए गानों को भी ऐड किया जा सकेगा. आइए जानते हैं कैसे काम करेगा ये नया अपडेट.

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आपको बता दें कि अभी तक ऐसा होता था कि अगर किसी यूजर को अपने पुराने पोस्ट में नया गाना ऐड करना है तो उसके लिए उन्हें पूरी पोस्ट को डिलीट करके नई पोस्ट अपलोड करनी पड़ती थी. अब ऐसा करने पर पोस्ट पर मौजूद कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज भी खत्म हो जाते हैं. इसीलिए इंस्टाग्राम ने ये नया अपडेट पेश किया है जिसे Replace Audio का नाम दिया गया है.
आपको बता दें कि अभी तक ऐसा होता था कि अगर किसी यूजर को अपने पुराने पोस्ट में नया गाना ऐड करना है तो उसके लिए उन्हें पूरी पोस्ट को डिलीट करके नई पोस्ट अपलोड करनी पड़ती थी. अब ऐसा करने पर पोस्ट पर मौजूद कमेंट्स, लाइक्स और व्यूज भी खत्म हो जाते हैं. इसीलिए इंस्टाग्राम ने ये नया अपडेट पेश किया है जिसे Replace Audio का नाम दिया गया है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब यूजर इस फीचर की मदद से पुरानी पोस्ट्स में गाने को बदल सकेंगे. हालांकि, पोस्ट की फोटो, कैप्शन, टैग और दूसरी चीजों में कोई बदलाव नहीं होगा.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब यूजर इस फीचर की मदद से पुरानी पोस्ट्स में गाने को बदल सकेंगे. हालांकि, पोस्ट की फोटो, कैप्शन, टैग और दूसरी चीजों में कोई बदलाव नहीं होगा.
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माना जा रहा है कि इस नए फीचर से क्रिएटर्स को काफी फायदा होने वाला है. अगर किसी पोस्ट में लगाया गया गाना अब उपलब्ध नहीं है या कंटेंट के हिसाब से बेहतर ट्रैक जोड़ना चाहते हैं तो अब ये काम कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है.
माना जा रहा है कि इस नए फीचर से क्रिएटर्स को काफी फायदा होने वाला है. अगर किसी पोस्ट में लगाया गया गाना अब उपलब्ध नहीं है या कंटेंट के हिसाब से बेहतर ट्रैक जोड़ना चाहते हैं तो अब ये काम कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है.
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अब अगर आप भी अपने पुराने पोस्ट में नया गाना ऐड करना चाहते हैं तो Instagram ऐप खोलें और उस फीड पोस्ट या कैरोसेल पर जाएं जिसका म्यूजिक बदलना है. इसके बाद पोस्ट के ऊपर दिए गए मेन्यू पर टैप करें. इसके बाद Edit ऑप्शन चुनें और अब Replace Audio पर टैप करें. Instagram की म्यूजिक लाइब्रेरी से नया गाना चुनें. गाने का पसंदीदा हिस्सा सिलेक्ट करें और बदलाव सेव कर दें.
अब अगर आप भी अपने पुराने पोस्ट में नया गाना ऐड करना चाहते हैं तो Instagram ऐप खोलें और उस फीड पोस्ट या कैरोसेल पर जाएं जिसका म्यूजिक बदलना है. इसके बाद पोस्ट के ऊपर दिए गए मेन्यू पर टैप करें. इसके बाद Edit ऑप्शन चुनें और अब Replace Audio पर टैप करें. Instagram की म्यूजिक लाइब्रेरी से नया गाना चुनें. गाने का पसंदीदा हिस्सा सिलेक्ट करें और बदलाव सेव कर दें.
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बता दें कि Instagram इस फीचर को सभी यूजर्स तक धीरे-धीरे पहुंचा रहा है. ऐसे में हो सकता है कि किसी यूजर को ये अपडेट पहले मिल जाए और किसी को देरी से मिले. इसीलिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए ऐप को तुरंत अपडेट करें.
बता दें कि Instagram इस फीचर को सभी यूजर्स तक धीरे-धीरे पहुंचा रहा है. ऐसे में हो सकता है कि किसी यूजर को ये अपडेट पहले मिल जाए और किसी को देरी से मिले. इसीलिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए ऐप को तुरंत अपडेट करें.
Published at : 22 Jul 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
Instagram TECH NEWS HINDI

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