बारिश में फोन-लैपटॉप को नहीं होगा कोई नुकसान, ये तरीके आएंगे काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भीगे हुए डिवाइस तुरंत चार्ज न करें, पहले सुखाएं।

Mobile-Laptop Safety Tips in Rain: मानसून का सीजन चल रहा है और देश के कई शहरों में खूब बारिश हो रही है. इस मौसम में स्कूल-कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप और हेडफोन समेत दूसरे गैजेट को पानी में भीगने से बचाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है. अगर इन गैजेट्स में पानी चला जाए तो बड़ा नुकसान होने का खतरा रहता है. इस नुकसान से बचने के लिए आप कुछ किफायती चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं.

बड़े नुकसान से बचाएंगे वाटरप्रूफ पाउच- अगर आपको बारिश के बीच स्कूल-कॉलेज, ऑफिस या दूसरे काम पर जाने के लिए घर से निकलना पड़ता है तो यह एक बहुत जरूरी एक्सेसरी है. बाजार में आसानी से 100-200 रुपये में मिलने वाले ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ पाउच आपके फोन के साथ-साथ पावरबैंक और ईयरबड्स आदि गैजेट्स को पानी से बचा सकते हैं. इसके अलावा ये पाउट टचस्क्रीन फंक्शनलिटी को ब्लॉक नहीं करते हैं. यानी आप पाउच में रखे फोन को बाहर निकाले बिना भी चला सकते हैं. आप इन्हें अपनी जेब या बैग में कैरी कर सकते हैं.

वाटरप्रूफ स्किन- अगर आप पाउच यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वाटरप्रूफ स्किन यूज कर सकते हैं. एक बार फोन पर लगने के बाद यह स्किन दूर से नजर नहीं आती. ऐसे में आप फोन के लुक को खराब किए बिना उसे वाटरप्रूफ बना सकते हैं. फोन के लुक को बरकरार रखने के साथ-साथ यह उसे पानी से भी बचा लेगी. हालांकि, पानी से बचाने में यह पाउच जितनी कारगर नहीं होगी.

स्पाईक गार्ड- मानसून के मौसम में पावर सप्लाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कई बार अचानक से वॉल्टेज बढ़ने से लैपटॉप चार्जर, राउटर, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं. इससे बचने के लिए आप एक बेसिक स्पाईक गार्ड या सर्ज प्रोटेक्शन एक्सटेंशन स्ट्रिप ले सकते हैं. ये बढ़ी हुई वॉल्टेज को आपके डिवाइस तक पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे उनके खराब होने का खतरा टल जाएगा. यह भी आपको बाजार में आसानी से 1,000 रुपये से कम कीमत में मिल जाएंगे.

बारिश में इस बात का रखें विशेष ध्यान

अगर बारिश में आपका लैपटॉप या फोन भीग गया है तो इसे तुरंत चार्जिंग पर न डालें. भीगे फोन या लैपटॉप को चार्ज करना खतरनाक हो सकता है और बड़े नुकसान का कारण बन सकता है. इसलिए इसे कुछ देर के लिए हवादार जगह पर छोड़ दें. पूरी तरह सूखने के बाद ही अपने डिवाइस को चार्जिंग पर डालें.

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