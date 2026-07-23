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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबारिश में फोन-लैपटॉप को नहीं होगा कोई नुकसान, ये तरीके आएंगे काम

बारिश में फोन-लैपटॉप को नहीं होगा कोई नुकसान, ये तरीके आएंगे काम

Mobile-Laptop Safety Tips in Rain: बारिश के मौसम में फोन-लैपटॉप के भीगने का डर ज्यादा रहता है. इसके अलावा वॉल्टेज स्पाईक भी इन्हें खराब कर सकता है. इससे बचाव के लिए कुछ टिप्स फॉलो किए जा सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 09:55 AM (IST)
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  • भीगे हुए डिवाइस तुरंत चार्ज न करें, पहले सुखाएं।

Mobile-Laptop Safety Tips in Rain: मानसून का सीजन चल रहा है और देश के कई शहरों में खूब बारिश हो रही है. इस मौसम में स्कूल-कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स और ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल के लिए अपने मोबाइल, लैपटॉप और हेडफोन समेत दूसरे गैजेट को पानी में भीगने से बचाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है. अगर इन गैजेट्स में पानी चला जाए तो बड़ा नुकसान होने का खतरा रहता है. इस नुकसान से बचने के लिए आप कुछ किफायती चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं.

बड़े नुकसान से बचाएंगे वाटरप्रूफ पाउच- अगर आपको बारिश के बीच स्कूल-कॉलेज, ऑफिस या दूसरे काम पर जाने के लिए घर से निकलना पड़ता है तो यह एक बहुत जरूरी एक्सेसरी है. बाजार में आसानी से 100-200 रुपये में मिलने वाले ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ पाउच आपके फोन के साथ-साथ पावरबैंक और ईयरबड्स आदि गैजेट्स को पानी से बचा सकते हैं. इसके अलावा ये पाउट टचस्क्रीन फंक्शनलिटी को ब्लॉक नहीं करते हैं. यानी आप पाउच में रखे फोन को बाहर निकाले बिना भी चला सकते हैं. आप इन्हें अपनी जेब या बैग में कैरी कर सकते हैं.

वाटरप्रूफ स्किन- अगर आप पाउच यूज करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वाटरप्रूफ स्किन यूज कर सकते हैं. एक बार फोन पर लगने के बाद यह स्किन दूर से नजर नहीं आती. ऐसे में आप फोन के लुक को खराब किए बिना उसे वाटरप्रूफ बना सकते हैं. फोन के लुक को बरकरार रखने के साथ-साथ यह उसे पानी से भी बचा लेगी. हालांकि, पानी से बचाने में यह पाउच जितनी कारगर नहीं होगी.

स्पाईक गार्ड- मानसून के मौसम में पावर सप्लाई पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कई बार अचानक से वॉल्टेज बढ़ने से लैपटॉप चार्जर, राउटर, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं. इससे बचने के लिए आप एक बेसिक स्पाईक गार्ड या सर्ज प्रोटेक्शन एक्सटेंशन स्ट्रिप ले सकते हैं. ये बढ़ी हुई वॉल्टेज को आपके डिवाइस तक पहुंचने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे उनके खराब होने का खतरा टल जाएगा. यह भी आपको बाजार में आसानी से 1,000 रुपये से कम कीमत में मिल जाएंगे.

बारिश में इस बात का रखें विशेष ध्यान

अगर बारिश में आपका लैपटॉप या फोन भीग गया है तो इसे तुरंत चार्जिंग पर न डालें. भीगे फोन या लैपटॉप को चार्ज करना खतरनाक हो सकता है और बड़े नुकसान का कारण बन सकता है. इसलिए इसे कुछ देर के लिए हवादार जगह पर छोड़ दें. पूरी तरह सूखने के बाद ही अपने डिवाइस को चार्जिंग पर डालें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 23 Jul 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Smartphone Laptop Tips And Tricks
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