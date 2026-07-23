बालकनी में उगाएं बैंगन, कम जगह और कम खर्च में तैयार होगी अपनी सब्जी

Eggplant Growing At Home: आजकल शहरों में जगह भले ही कम हो लेकिन लोगों का ऑर्गेनिक और ताजी सब्जियां उगाने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है. अगर आपके घर में भी छोटा सा टैरेस या बालकनी है. तो आप बाजार से केमिकल वाली सब्जियां खरीदने के बजाय घर पर ही आसानी से बैंगन उगा सकते हैं. बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे गमलों में उगाना बहुत आसान है और इसके लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती.

थोड़ी सी देखभाल और सही धूप मिल जाए तो आपके गमले बैंगनों से भर जाएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि घर के उगे बैंगन का स्वाद बाजार वाले बैंगन से बिल्कुल अलग होती है. चलिए आपको बताते हैं कि बालकनी में बैंगन का पौधा कैसे लगाएं और उसकी देखभाल कैसे करें.

ऐसे करें शुरूआत

बालकनी में बैंगन उगाने के लिए सबसे पहले कम से कम 12 से 15 इंच का गमला लें जिससे जड़ों को फैलने की पूरी जगह मिले. बैंगन के पौधे के लिए मिट्टी तैयार करते समय 50% सामान्य बगीचे की मिट्टी, 30% गोबर की पुरानी खाद या वर्मीकंपोस्ट और 20% कोकोपीट मिला लें. इससे मिट्टी हल्की और उपजाऊ बनेगी.

आप चाहें तो नर्सरी से 10-15 रुपये में बैंगन की छोटे पौधे ला सकते हैं या फिर घर पर बीजों से भी पौध तैयार कर सकते हैं. पौधे को गमले के ठीक बीच में लगाएं और हल्का पानी दें. बालकनी में ऐसी जगह चुनें जहां पौधे को रोजाना कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आसानी से मिल सके.

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60 से 70 दिनों में ताजा बैंगन तैयार

बैंगन का पौधा लगाने के बाद उसमें नमी बनाए रखें लेकिन गमले में पानी रुकने न दें क्योंकि ज्यादा पानी से जड़ें सड़ सकती हैं. हर 15 से 20 दिनों में पौधे में एक मुट्ठी वर्मीकंपोस्ट या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर डालते रहें. इससे पौधे में फूल और फल बहुत तेजी से आएंगे.

कभी-कभी बैंगन के पत्तों या फूलों पर छोटे कीड़े जैसे सफेद मक्खी या मिलीबग लगने का डर रहता है. इससे बचने के लिए किसी केमिकल पेस्टिसाइड की जगह हर 10-12 दिन में नीम के तेल का पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें. पौधा लगाने के लगभग 60 से 70 दिनों में आपको एकदम ताजा, रसीले और घर के उगे बैंगन तोड़ने को मिलने लगेंगे.

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