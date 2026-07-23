'द ओडिसी' ने 6ठे दिन भी काटा बवाल, भारत में बनने वाली है साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म

क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' इंडियन बॉक्स ऑफिस पर राज कर रह है. ये फिल्म बॉलीवुड की अजय देवगन स्टारर धमाल 4 पर भी भारी पड़ रही है और हर दिन अपने कलेक्शन से हैरान कर रही है. दिलचस्प बात ये है कि 'द ओडिसी' वीकडेज में भी ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. मंडे टेस्ट पास करने के बाद, 'ब्लॉकबस्टर ट्यूजडे' ऑफर की वजह से मंगलवार को फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखी गई. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने बुधवार यानी 6ठे दिन कितना कलेक्शन किया है?

'द ओडिसी' ने 6ठे दिन कितना किया कलेक्शन?

एपिक एक्शन-फैंटेसी 'द ओडिसी' ने भारतीय दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसी के साथ ये बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. इस फिल्म ने 17.50 करोड़ से शुरुआत की थी. दूसरे दिन इसने कमाई में तेजी दिखाई और 22 करोड़ बटोरे और तीसरे दिन इसने 21.90 करोड़ जोड़े. वहीं वीकेंड के बाद से ये सिंगल डिजिट में कमाई कर रही है फिर भी ये बॉक्स ऑफिस पर काफी मजबूत बनी हुई है. बता दें कि 'द ओडिसी' ने रिलीज के चौथे दिन 8 करोड़ कमाए थे वहीं पांचवें दिन इसने कमाई में बढ़त दिखाते हुए 8.35 करोड़ कमाए.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 6.50 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'द ओडिसी' की भारत में 6 दिनों की कुल नेट कमाई अब 84.15 करोड़ रुपये हो गई है.

वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 100.38 करोड़ रुपये हो गया है.

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भारत में 2026 की बनी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म

'द ओडिसी' ने छठे दिन भी कमाल कर दिया है. ये 84.15 करोड़ की कमाई कर फाइनली ऑब्सेसन के 84.65 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ने से इंचभर दूर है और इसी के साथ ये भारतीय बॉक्स ऑफिस पर साल 2026 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी. दूसरे वीकेंड तक, यह शानदार फिल्म इस साल 100 करोड़ नेट कमाई करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी.

भारत में 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्में

ऑब्सेशन – 84.65 करोड़ द ओडिसी – 84.15 करोड़ (6 दिन) प्रोजेक्ट हेल मैरी – 75.21 करोड़ माइकल – 70.76 करोड़ द डेविल वेयर्स प्राडा 2 – 30.21 करोड़

द ओडिसी के बारे में

'द ओडिसी' में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, लुपिता न्योंगो, सामंथा मॉर्टन, जेंडया और चार्लीज थेरॉन जैसे कलाकार हैं. इसे एम्मा थॉमस और क्रिस्टोफर नोलन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स और सिन्कोपी के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इसे यूनिवर्सल पिक्चर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है.

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