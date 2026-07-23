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इशारे से चलेंगे सैमसंग के स्मार्ट चश्मे, रियल टाइम में ट्रांसलेट होगी बातचीत

Samsung Intelligent Eyewear: सैमसंग ने अपने Intelligent Eyewear पेश कर दिए हैं. इनमें जेमिनी एआई को इंटीग्रेट किया गया है, जो रियल टाइम ट्रांसलेशन समेत कई फीचर को सपोर्ट करेगा.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 10:49 AM (IST)
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  • सैमसंग ने नए स्मार्ट चश्मे ग्लोबल आईवियर ब्रांड्स संग मिलकर पेश किए।
  • ये चश्मे गूगल के एंड्रॉयड XR प्लेटफॉर्म और जेमिनी AI पर आधारित हैं।
  • इनमें बिल्ट-इन कैमरा, वॉयस-जेस्चर कंट्रोल जैसे उन्नत फीचर्स शामिल हैं।
  • चश्मे नोटिफिकेशन पढ़ने, रियल टाइम अनुवाद और हैंड्स-फ्री रिकॉर्डिंग में सहायक होंगे।

Samsung Intelligent Eyewear: सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अपने नए स्मार्ट चश्मे पेश कर दिए हैं. इन चश्मों को ग्लोबल आईवियर ब्रांड Gentle Monster और Warby Parker के साथ मिलकर डेवलप किया गया है. हाथ के इशारों से चलने वाले इस चश्मों को डेली रूटीन, काम और ट्रैवल के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इन चश्मों को गूगल के Android XR प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इनमें जेमिनी एआई को इंटीग्रेट किया गया है, जो वॉइस, जेस्चर और विजुअल इनपुट के जरिए आसपास के माहौल को समझकर असिस्टेंस देगी.

ये हैं Samsung Intelligent Eyewear के प्रमुख फीचर्स

सैमसंग के इंटेलीजेंट आईवियर में आपको कन्वेंशनल डिजाइन के साथ एआई कैपेबिलिटीज मिलेंगी. इनमें बिल्ट-इन कैमरा लगा हुआ है, जिसके जरिए जेमिनी एआई यह समझ पाएगा कि यूजर क्या देख रहा है. इसे आधार पर एआई असिस्टेंट उसे रियल टाइम इंफोर्मेशन दे पाएगा. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon AR1 Gen 1 प्रोसेसर लगा है, जिसे खासतौर पर AR डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने के बाद इनकी बैटरी 9 घंटे तक चलेगी और इसका चार्जिंग केस भी 7 घंटे चलने लायक पावर दे सकता है.

इशारों से चलेंगे स्मार्ट चश्मे

इन चश्मों को ऑपरेट करने के लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. इन्हें वॉइस कमांड और जेस्चर कंट्रोल से यूज किया जा सकता है. ये चश्मे लंबे मैसेज को समराइज करने के अलावा नोटिफिकेशन को तेज आवाज में पढ़ पाएंगे, रियल टाइम में बातचीत को ट्रांसलेट कर सकेंगे और बिना फोन यूजर को नेविगेट करने में भी मदद करेंगे. बाकी फीचर्स की बात करें तो यह व्हाइट बोर्ड और मीटिंग नोट्स आदि को कैप्चर कर उन्हें सैमसंग नोट्स में भी सेव कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें वीडियो कॉल के दौरान यूजर को उनका प्वाइंट ऑफ व्यू शेयर करने और हैंड्स-फ्री वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है.

डिजाइन और अवैलेबिलिटी

सैमसंग इंटेलीजेंट आईवियर के Gentle Monster एडिशन में पतले ब्लैक फ्रेम के साथ स्ट्रेट अपर रिम और हल्के राउंडेड लोवर एजेज मिलेंगे. वहीं Warby Parker एडिशन की बात करें तो इसमें ब्राउन फ्रेम के साथ हल्की ऊपर उठी ब्रो लाइन दिखेगी. अभी तक सैमसंग ने इन चश्मों को पेश किया है. इनकी लॉन्चिंग और कीमत को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह जानकारी सामने आ जाएगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 23 Jul 2026 10:48 AM (IST)
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