इशारे से चलेंगे सैमसंग के स्मार्ट चश्मे, रियल टाइम में ट्रांसलेट होगी बातचीत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सैमसंग ने नए स्मार्ट चश्मे ग्लोबल आईवियर ब्रांड्स संग मिलकर पेश किए।

ये चश्मे गूगल के एंड्रॉयड XR प्लेटफॉर्म और जेमिनी AI पर आधारित हैं।

इनमें बिल्ट-इन कैमरा, वॉयस-जेस्चर कंट्रोल जैसे उन्नत फीचर्स शामिल हैं।

चश्मे नोटिफिकेशन पढ़ने, रियल टाइम अनुवाद और हैंड्स-फ्री रिकॉर्डिंग में सहायक होंगे।

Samsung Intelligent Eyewear: सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में अपने नए स्मार्ट चश्मे पेश कर दिए हैं. इन चश्मों को ग्लोबल आईवियर ब्रांड Gentle Monster और Warby Parker के साथ मिलकर डेवलप किया गया है. हाथ के इशारों से चलने वाले इस चश्मों को डेली रूटीन, काम और ट्रैवल के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इन चश्मों को गूगल के Android XR प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इनमें जेमिनी एआई को इंटीग्रेट किया गया है, जो वॉइस, जेस्चर और विजुअल इनपुट के जरिए आसपास के माहौल को समझकर असिस्टेंस देगी.

ये हैं Samsung Intelligent Eyewear के प्रमुख फीचर्स

सैमसंग के इंटेलीजेंट आईवियर में आपको कन्वेंशनल डिजाइन के साथ एआई कैपेबिलिटीज मिलेंगी. इनमें बिल्ट-इन कैमरा लगा हुआ है, जिसके जरिए जेमिनी एआई यह समझ पाएगा कि यूजर क्या देख रहा है. इसे आधार पर एआई असिस्टेंट उसे रियल टाइम इंफोर्मेशन दे पाएगा. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon AR1 Gen 1 प्रोसेसर लगा है, जिसे खासतौर पर AR डिवाइसेस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने के बाद इनकी बैटरी 9 घंटे तक चलेगी और इसका चार्जिंग केस भी 7 घंटे चलने लायक पावर दे सकता है.

इशारों से चलेंगे स्मार्ट चश्मे

इन चश्मों को ऑपरेट करने के लिए आपको हाथों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. इन्हें वॉइस कमांड और जेस्चर कंट्रोल से यूज किया जा सकता है. ये चश्मे लंबे मैसेज को समराइज करने के अलावा नोटिफिकेशन को तेज आवाज में पढ़ पाएंगे, रियल टाइम में बातचीत को ट्रांसलेट कर सकेंगे और बिना फोन यूजर को नेविगेट करने में भी मदद करेंगे. बाकी फीचर्स की बात करें तो यह व्हाइट बोर्ड और मीटिंग नोट्स आदि को कैप्चर कर उन्हें सैमसंग नोट्स में भी सेव कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें वीडियो कॉल के दौरान यूजर को उनका प्वाइंट ऑफ व्यू शेयर करने और हैंड्स-फ्री वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन मिलता है.

डिजाइन और अवैलेबिलिटी

सैमसंग इंटेलीजेंट आईवियर के Gentle Monster एडिशन में पतले ब्लैक फ्रेम के साथ स्ट्रेट अपर रिम और हल्के राउंडेड लोवर एजेज मिलेंगे. वहीं Warby Parker एडिशन की बात करें तो इसमें ब्राउन फ्रेम के साथ हल्की ऊपर उठी ब्रो लाइन दिखेगी. अभी तक सैमसंग ने इन चश्मों को पेश किया है. इनकी लॉन्चिंग और कीमत को लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह जानकारी सामने आ जाएगी.

ये भी पढ़ें-

भारत में कितने में मिलेंगे Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra और Z Flip8? ऑफर, डिस्काउंट सब जानें