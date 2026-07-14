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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगर्मी में काम करना बंद कर रहा है आईफोन? इन तरीकों से रहेगा एकदम ठंडा

गर्मी में काम करना बंद कर रहा है आईफोन? इन तरीकों से रहेगा एकदम ठंडा

How to Stop Phone From Overheating: गर्मी के समय में फोन जल्दी ओवरहीट हो जाते हैं. जब तक फोन ठंडा नहीं होता, इसे यूज भी नहीं किया जा सकता.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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  • फास्ट चार्जिंग से बचें, सामान्य चार्जर का उपयोग करें।

How to Stop Phone From Overheating: गर्मी के मौसम में फोन जल्दी गर्म हो जाते हैं. अगर आपके पास आईफोन है और आप कहीं बाहर हैं तो दोपहर के समय तो इसे यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ज्यादा टेंपरेचर के कारण फोन गर्म हो जाता है और इसके ठंडे होने तक इसमें कोई काम नहीं किया जा सकता. एंड्रॉयड फोन पर भी गर्मी का असर होता है, लेकिन ये आईफोन के मुकाबले ज्यादा तापमान में बिना अलर्ट दिखाए काम कर लेते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन तरीकों से फोन को ओवरहीट होने से बचाया जा सकता है. 

सबसे पहले कवर को हटाएं

फोन का कवर उसे गिरने या हाथ से छूटने पर डैमेज होने से बचाता है. फोन की सेफ्टी के लिए यह जरूरी है, लेकिन यह फोन के गर्म होने का कारण भी बन सकता है. कवर के कारण फोन से निकलने वाली हीट अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिससे फोन जल्दी ओवरहीट होता है. इससे बचने के लिए फोन जैसे ही हाई टेंपरेचर का अलर्ट दिखाएं, कवर को तुरंत हटा दें. कवर हटते ही फोन का टेंपरेचर कम होना शुरू हो जाएगा और यह जल्दी ठंडा होगा. 

यूज न होने वाले फीचर को कर दें बंद

प्रोसेसर और दूसरे पार्ट्स पर लोड जितना कम होगा, फोन उतनी ही कम हीट जनरेट करेगा. इसलिए फोन में उन फीचर्स को बंद कर दें, जिन्हें आप यूज नहीं कर रहे हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आपको हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ को यूज नहीं करना है तो इन्हें बंद कर दें. यह याद रखें कि जिन फीचर के यूज होने से बैटरी की खपत होती है, वो हीट जनरेट करते ही हैं. इसलिए हॉटस्पॉट और ब्लूटथ समेत फीचर्स को यूज न होने पर बंद ही रखें. इससे फोन से कम हीट जनरेट होगी.

फास्ट चार्जिंग से करें तौबा

अगर आप फोन को ओवरहीट होने से बचाना चाहते हैं तो फास्ट चार्जिंग से दूरी बनाकर रखें. अगर बहुत जरूरी न हो तो फास्ट चार्जर का यूज न करें. फास्ट चार्जिंग में कम समय में आपके फोन को ज्यादा पावर मिलती है, जिससे इसके गर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं. इसलिए फोन को नॉर्मल चार्जर से ही चार्ज करें. यह आपके फोन को ओवरहीट होने से भी बचाएगा और फोन की बैटरी लाइफ को भी बढाएगा. इस बात का भी ध्यान रखें कि चार्ज करते समय फोन को गेमिंग और स्ट्रीमिंग आदि के लिए भी यूज न करें. 

ये भी पढ़ें- स्क्रीन देखते-देखते थक जाती हैं आंखें? फोन में तुरंत बदलें ये सेटिंग्स

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jul 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
IPhone Android Phone Tips And Tricks TECH NEWS
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