गर्मी में काम करना बंद कर रहा है आईफोन? इन तरीकों से रहेगा एकदम ठंडा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फास्ट चार्जिंग से बचें, सामान्य चार्जर का उपयोग करें।

How to Stop Phone From Overheating: गर्मी के मौसम में फोन जल्दी गर्म हो जाते हैं. अगर आपके पास आईफोन है और आप कहीं बाहर हैं तो दोपहर के समय तो इसे यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. ज्यादा टेंपरेचर के कारण फोन गर्म हो जाता है और इसके ठंडे होने तक इसमें कोई काम नहीं किया जा सकता. एंड्रॉयड फोन पर भी गर्मी का असर होता है, लेकिन ये आईफोन के मुकाबले ज्यादा तापमान में बिना अलर्ट दिखाए काम कर लेते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन तरीकों से फोन को ओवरहीट होने से बचाया जा सकता है.

सबसे पहले कवर को हटाएं

फोन का कवर उसे गिरने या हाथ से छूटने पर डैमेज होने से बचाता है. फोन की सेफ्टी के लिए यह जरूरी है, लेकिन यह फोन के गर्म होने का कारण भी बन सकता है. कवर के कारण फोन से निकलने वाली हीट अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिससे फोन जल्दी ओवरहीट होता है. इससे बचने के लिए फोन जैसे ही हाई टेंपरेचर का अलर्ट दिखाएं, कवर को तुरंत हटा दें. कवर हटते ही फोन का टेंपरेचर कम होना शुरू हो जाएगा और यह जल्दी ठंडा होगा.

यूज न होने वाले फीचर को कर दें बंद

प्रोसेसर और दूसरे पार्ट्स पर लोड जितना कम होगा, फोन उतनी ही कम हीट जनरेट करेगा. इसलिए फोन में उन फीचर्स को बंद कर दें, जिन्हें आप यूज नहीं कर रहे हैं. उदाहरण के तौर पर अगर आपको हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ को यूज नहीं करना है तो इन्हें बंद कर दें. यह याद रखें कि जिन फीचर के यूज होने से बैटरी की खपत होती है, वो हीट जनरेट करते ही हैं. इसलिए हॉटस्पॉट और ब्लूटथ समेत फीचर्स को यूज न होने पर बंद ही रखें. इससे फोन से कम हीट जनरेट होगी.

फास्ट चार्जिंग से करें तौबा

अगर आप फोन को ओवरहीट होने से बचाना चाहते हैं तो फास्ट चार्जिंग से दूरी बनाकर रखें. अगर बहुत जरूरी न हो तो फास्ट चार्जर का यूज न करें. फास्ट चार्जिंग में कम समय में आपके फोन को ज्यादा पावर मिलती है, जिससे इसके गर्म होने के चांस बढ़ जाते हैं. इसलिए फोन को नॉर्मल चार्जर से ही चार्ज करें. यह आपके फोन को ओवरहीट होने से भी बचाएगा और फोन की बैटरी लाइफ को भी बढाएगा. इस बात का भी ध्यान रखें कि चार्ज करते समय फोन को गेमिंग और स्ट्रीमिंग आदि के लिए भी यूज न करें.

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