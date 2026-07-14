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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा

सूर्यकुमार यादव की वापसी पर आया बड़ा अपडेट, BCCI सूत्र का टीम इंडिया में उनकी वापसी पर बड़ा खुलासा

टी20 सीरीज से बाहर चल रहे सूर्यकुमार यादव की दोबारा वापसी हो सकती है, इसका खुलासा बीसीआई के एक सूत्र ने किया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 08:19 AM (IST)
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भारतीय टी20 टीम से बाहर चल रहे सूर्यकुमार यादव की वापसी की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र के मुताबिक, अगर सूर्यकुमार घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हैं तो उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे अब भी खुले हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को चैंपियन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव खराब फॉर्म के बाद टीम से बाहर हो गए थे. उनसे टी20 टीम की कप्तानी भी वापस ले ली गई और आयरलैंड व इंग्लैंड दौरे के लिए उनका चयन नहीं किया गया. उनकी जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई.

BCCI सूत्र ने क्या कहा?

NDTV ने BCCI के एक सूत्र के हवाले से कहा, 'सूर्यकुमार यादव के लिए टीम इंडिया के दरवाजे अब भी खुले हैं. फिलहाल वह टीम की मौजूदा योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अगर वह घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हैं तो वापसी के लिए पूरी तरह पात्र रहेंगे.'

श्रेयस की कप्तानी में नहीं मिला टीम को फायदा

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका. भारत पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 2-0 से हार गया. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर भी टीम को पांच मैचों की टी20 सीरीज में 4-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी. पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. साउथम्प्टन में खेले गए पांचवें टी20 में भारत को 56 रन से हार मिली. इससे पहले चौथे मुकाबले में टीम 9 विकेट, तीसरे में 125 रन और दूसरे मैच में 4 विकेट से हारी थी.

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अब वनडे सीरीज पर नजर

आयरलैंड के खिलाफ मिली हार भारत की उस टीम के खिलाफ पहली टी20 द्विपक्षीय सीरीज हार थी. वहीं इंग्लैंड ने भी पहली बार दो या उससे ज्यादा मैचों वाली किसी टी20 द्विपक्षीय सीरीज में भारत को हराया. अब भारतीय टीम का पूरा ध्यान इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज पर होगा, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की वापसी हो रही है.

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Published at : 14 Jul 2026 08:19 AM (IST)
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ODI BCCI SURYAKUMAR YADAV T20 SERIES
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