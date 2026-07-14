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हिंदी न्यूज़ऑटोहर महीने खूब बिक रही Maruti की ये हाइब्रिड कार, अब कंपनी दे रही 2 लाख का डिस्काउंट

हर महीने खूब बिक रही Maruti की ये हाइब्रिड कार, अब कंपनी दे रही 2 लाख का डिस्काउंट

Maruti Victoris: शानदार फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से यह SUV उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभर रही है, जो कम फ्यूल के साथ ड्राइविंग के लिए एक किफायती और प्रीमियम SUV खरीदना चाहते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 14 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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भारतीय ऑटो बाजार में SUV की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है और ग्राहक अब ऐसी गाड़ियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिनमें स्टाइलिश डिजाइन, मॉडर्न फीचर्स और बेहतर माइलेज का संतुलन हो. इसी बढ़ती मांग के बीच Maruti Suzuki Victoris ने लॉन्च के बाद से शानदार प्रदर्शन किया है. कंपनी की यह SUV ग्राहकों के बीच तेजी से पॉपुलर हुई है और साल 2026 की पहली छमाही में इसकी सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस दौरान Victoris की 73,912 यूनिट्स की बिक्री हुई.

Maruti Victoris एक अहम मॉडल बनकर उभरी है. कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जो प्रीमियम फीचर्स वाली SUV चाहते हैं. लॉन्च के बाद से इस SUV को लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसकी बिक्री हर महीने मजबूत बनी हुई है. विक्टोरिस के सीएनजी वेरिएंट पर कंपनी 2 लाख रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है.

कंपनी इस गाड़ी पर दे रही ऑफर

जुलाई 2026 में Maruti Victoris के कुछ चुनिंदा वैरिएंट्स पर आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं. खासतौर पर इसके CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल्स पर ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है. ऑफर के तहत कैश डिस्काउंट के अलावा एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट, लॉयल्टी बोनस और दूसरे ऑफर भी शामिल हो सकते हैं. खरीदारी से पहले अपने नजदीकी डीलर से पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

अगर Victoris की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो इसका बेहतरीन माइलेज इसे अपने सेगमेंट में अलग पहचान दिलाता है। कंपनी का दावा है कि इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड e-CVT वैरिएंट एक लीटर फ्यूल में 28.65 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है.

गाड़ी का कितना है माइलेज?

इसका CNG वैरिएंट लगभग 27.02 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देने सकता है. इसके अलावा पेट्रोल मैनुअल और ऑटोमैटिक मॉडल भी करीब 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने का दावा करते हैं. शानदार फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से यह SUV उन ग्राहकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभर रही है, जो कम फ्यूल के साथ ड्राइविंग के लिए एक किफायती और प्रीमियम SUV खरीदना चाहते हैं.

Maruti Victoris को आकर्षक एक्सटीरियर डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे कई मॉडर्न अपडेट्स दिए गए हैं. इसके अलावा यह SUV पेट्रोल, CNG, माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड जैसे कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ मौजूद है, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार मॉडल चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- JCB के सबसे ज्यादा बिकने वाले बुलडोजर की क्या है कीमत? जानिए दिल्ली में कितने का मिलेगा 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 14 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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Maruti Suzuki Auto News Maruti Victoris Maruti Victoris CNG
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