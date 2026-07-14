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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बोलीं- ‘दो दिन ज्यादा बीत गए, पर अभी तक...'

West Bengal Politics: चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी, दोनों को चिट्ठी भेजकर अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. इसके अलावा एक-दूसरे को भी जवाब भेजने को कहा था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 14 Jul 2026 07:09 AM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार (12 जुलाई, 2026) को प्रतिद्वंद्वी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को लेकर चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है. पत्र में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि टीएमसी के प्रतिद्वंद्वी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और संगठनात्मक चुनावों से जुड़े दावों पर जवाब देने के लिए और समय नहीं दिया जाना चाहिए.

पार्टी के भीतर जारी विवाद 2 जुलाई, 2026 को उस समय और गहरा गया था, जब ऋतब्रत के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस (AITC) बताते हुए चुनाव आयोग का रुख किया. इस गुट ने कहा था कि उसने 22 जून को आयोजित विशेष अधिवेशन के बाद आयोग को इसकी जानकारी दी थी और संगठन में किए गए कथित बदलावों को मान्यता देने का अनुरोध किया था.

चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से दावों पर मांगा जवाब

पीटीआई भाषा के मुताबिक, इस दावे के बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी, दोनों को चिट्ठी भेजकर अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने 6 जुलाई, 2026 को अपना जवाब दाखिल कर दिया, जबकि चुनाव आयोग ने ऋतब्रत बनर्जी के गुट को जवाब दाखिल करने के लिए 10 जुलाई, 2026 को शाम साढ़े पांच बजे (5:30 बजे) तक का समय दिया था.  

चुनाव आयोग को भेजी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने क्या कहा?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार (12 जुलाई) को चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा, ‘10 जुलाई बीत जाने और उसके बाद करीब दो दिन गुजर जाने के बावजूद ऋतब्रत बनर्जी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं भेजा गया है.’ चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से कहा था कि वे अपने-अपने जवाब की जानकारी एक-दूसरे को भी भेजें.

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ‘10 जुलाई के बाद 48 घंटे और बीत जाने के बावजूद आपका कार्यालय पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, जिससे ऋतब्रत बनर्जी को और अवसर मिल रहा है और यह उनके दुर्भावनापूर्ण मकसद के प्रति आपके झुकाव को दर्शाता है. इसलिए, मैं आग्रह करती हूं कि मेरी ओर से दाखिल जवाब पर शीघ्र विचार किया जाए और ऋतब्रत बनर्जी को कोई और समय नहीं दिया जाए. 

यह भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने महिला ने उतारा मंगलसूत्र, गिड़गिड़ाते हुए कहा- माईलॉड! हमारा पूरा परिवार...

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 14 Jul 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Bengal Politics WEST BENGAL MAMATA BANERJEE Ritabrata Banerjee
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