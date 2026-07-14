कर्नाटक में 4,723 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवारों का चयन संबंधित पद के अनुसार लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है. आवेदन शुल्क भी सभी पदों और श्रेणियों के लिए अलग-अलग निर्धारित किया गया है.उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद का आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर देखना चाहिए.