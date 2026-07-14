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कर्नाटक में 4,723 सरकारी पदों पर भर्ती शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन?
कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने 4,723 सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
कर्नाटक में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने विभिन्न सरकारी विभागों में कुल 4,723 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के जरिए पुलिस, शिक्षक, सर्वेयर और प्रशासनिक विभागों सहित कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 10:21 AM (IST)
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