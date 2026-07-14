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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाE20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया

E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया

E20 Petrol: C-Voter के ताजा सर्वे में E20 पेट्रोल को लेकर लोगों की चिंता साफ दिखाई दी. सर्वे के मुताबिक, आधे से ज्यादा लोगों और NDA समर्थकों ने भी E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से इनकार किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Jul 2026 10:20 AM (IST)
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E20 Petrol: केंद्र सरकार E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल मिला पेट्रोल) को बढ़ावा दे रही है, लेकिन लोगों की चिंता अभी भी खत्म नहीं हुई है. C-Voter के ताजा सर्वे में सामने आया है कि आधे से ज्यादा लोग, यहां तक कि NDA समर्थक भी, E20 पेट्रोल अपनी गाड़ी में नहीं डालना चाहते. ज्यादातर लोगों को डर है कि इससे गाड़ी की माइलेज कम हो सकती है और इंजन पर भी असर पड़ सकता है.

NDA समर्थकों ने भी जताई चिंता

सर्वे के मुताबिक, 52.5% NDA समर्थकों ने कहा कि वे E20 पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते. सिर्फ 18.1% लोगों ने इसका समर्थन किया, जबकि 29.5% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी. कुल मिलाकर 55.1% लोगों ने कहा कि वे E20 पेट्रोल नहीं लेना चाहेंगे. वहीं सिर्फ 17.1% लोग इसके पक्ष में नजर आए. विपक्ष के 57.9% समर्थकों ने भी E20 पेट्रोल का विरोध किया.

सबसे बड़ी चिंता- माइलेज और इंजन

सर्वे में 52.8% लोगों का कहना है कि E20 पेट्रोल डालने से गाड़ी पहले से कम माइलेज देती है. वहीं 54.2% लोगों को लगता है कि इससे ज्यादातर गाड़ियों के इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है. सिर्फ 10.9% लोगों ने कहा कि E20 पेट्रोल से गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता.

पुरानी गाड़ियों वालों की बढ़ी परेशानी

56.3% लोगों का मानना है कि पुरानी गाड़ियों के लिए E20 पेट्रोल को जरूरी बनाना सही फैसला नहीं है. उनका कहना है कि जो गाड़ियां E10 पेट्रोल के हिसाब से बनी हैं, उनमें E20 इस्तेमाल करने से दिक्कत आ सकती है.

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लोग बोले- दोनों तरह का पेट्रोल मिलना चाहिए

सर्वे में 75.9% लोगों ने कहा कि पेट्रोल पंप पर सामान्य पेट्रोल और E20 पेट्रोल, दोनों मिलने चाहिए. इससे लोग अपनी जरूरत और गाड़ी के हिसाब से फैसला कर सकेंगे. वहीं 74.5% लोगों का कहना है कि अगर E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है तो उसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए. हालांकि, सस्ता होने पर भी सिर्फ 40.8% लोग ही E20 पेट्रोल अपनाने को तैयार हैं.

सरकार की बात पर लोगों की मिली-जुली राय

सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल से देश का कच्चे तेल का आयात कम होगा. इस बात से 37.2% लोग पूरी तरह सहमत हैं, जबकि 19.5% लोग कुछ हद तक सहमत हैं. वहीं, बड़ी संख्या में लोगों ने इस दावे पर भरोसा नहीं जताया.

कैसे हुआ सर्वे?

यह C-Voter का स्नैप पोल 8 और 9 जुलाई के बीच किया गया. इसमें देशभर के 1,641 लोगों से फोन पर बात की गई. सर्वे का मार्जिन ऑफ एरर मैक्रो स्तर पर ±3% और माइक्रो स्तर पर ±5% बताया गया है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari C-VOTER Survey Ethanol Blended Petrol C-Voter Survey E20 Petrol
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