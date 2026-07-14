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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमोबाइल खरीदने वालों को लगा एक और झटका, Samsung, Vivo और Poco ने इतने महंगे कर दिए स्मार्टफोन

मोबाइल खरीदने वालों को लगा एक और झटका, Samsung, Vivo और Poco ने इतने महंगे कर दिए स्मार्टफोन

Smartphone Price Hike: स्मार्टफोन कंपनियां लगातार अपने ग्राहकों को झटका देती आ रही हैं. नथिंग और रिलयमी के बाद सैमसंग, पोको और वीवो ने भी इसी महीने अपने कई मॉडल्स महंगे कर दिए हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 09:53 AM (IST)
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  • मेमोरी चिप लागत बढ़ने से स्मार्टफोन्स की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।
  • सैमसंग गैलेक्सी M47 और वीवो T सीरीज फोन महंगे हुए।
  • पोको X8 Pro समेत अन्य स्मार्टफोन कंपनियों ने भी दाम बढ़ाए।

Smartphone Price Hike: लगातार बढ़ती स्मार्टफोन्स की कीमतों पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है. ग्राहकों को एक और झटका देते हुए सैमसंग, वीवो और पोको ने अपने कई मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए हैं. वीवो ने इसी महीने की शुरुआत में भी अपने कई स्मार्टफोन महंगे किए थे और अब एक बार फिर ग्राहकों को झटका दिया है. बता दें कि मेमोरी चिप्स और दूसरे कंपोनेंट्स की लागत बढ़ने के कारण कंपनियों का खर्च बढा है और इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है. आइए एक नजर डालते हैं कि किस कंपनी के किन-किन मॉडल्स की कीमतों में इजाफा हुआ है.

सैमसंग ने 8,000 रुपये तक बढ़ाई कीमत

अगर सैमसंग की बात करें तो कंपनी ने अपने Galaxy M47 को 8,000 रुपये तक महंगा कर दिया है. लॉन्चिंग के लगभग दो सप्ताह बाद ही इसकी कीमत में बड़ी बढ़ोतरी की गई है. 29 जून को इस फोन के 8GB/128GB वेरिएंट को 28,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 36,999 रुपये हो गई है. इसका 6GB/128GB वेरिएंट 25,999 रुपये से महंगा होकर 32,999 का हो गया है.

वीवो ने बढ़ाए T5 Pro, T5x और T4 Lite के दाम

वीवो ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक्स सीरीज, प्रीमियम मिड-रेंज वी सीरीज, मिड रेंज टी सीरीज और बजट वाई सीरीज के मॉडल महंगे किए थे और अब T5 Pro, T5x और T4 Lite के दाम और बढ़ा दिए हैं. Vivo T5 Pro के दाम 32,999 रुपये से बढ़कर 35,999 रुपये हो गए हैं. Vivo T5x की बात करें तो इसकी कीमत 1,000 रुपये और T4 Lite की कीमत 2,000 रुपये बढ़ाई गई है. अब T4 Lite का 4GB/64GB वेरिएंट 14,999 रुपये की जगह 16,999 रुपये में मिलेगा. T5x और T4 Lite के प्राइस पहले भी बढ़ चुके हैं. 

पोको की X8 Pro सीरीज और M8 के प्राइस बढ़े

पोको ने भी अपने मॉडल के दाम बढ़ाते हुए कुछ फोन महंगे कर दिए हैं. अब Poco X8 Pro Max 44,999 रुपये से 2,000 रुपये महंगा होकर 46,999 रुपये में मिलेगा. X8 Pro भी 2,000 रुपये महंगा हुआ है. Poco M8 की बात करें तो इसका 6GB/128GB वेरिएंट अब 20,999 की बजाय 21,999 रुपये में मिलेगा. इसके 8GB रैम वाले वेरिएंट के दाम में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

ये कंपनियां भी महंगे कर चुकी हैं अपने प्रोडक्ट्स

सैमसंग, वीवो और पोको से पहले कई और कंपनियां भी अपने स्मार्टफोन और दूसरे प्रोडक्ट्स महंगे कर चुकी हैं. इसी महीने नथिंग और रियलमी ने अपने कई फोन के दाम बढ़ाए थे. इनसे पहले ऐप्पल अपने आईपैड और मैकबुक की कीमतों में एक लाख रुपये तक का इजाफा कर चुकी है. जानकारों का मानना है कि बढ़ती कीमतों से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. 

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jul 2026 09:52 AM (IST)
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