दिल्ली: बीच सड़क बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, पीतमपुरा-शालीमार बाग रोड चौड़ीकरण को लेकर एक्शन

दिल्ली की रेखा सरकार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त है. अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति अपना रही है. इसी क्रम में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा-शालीमार बाग में आज मंगलवार (14 जुलाई) को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने सख्त कार्रवाई की है.

इसके तहत पीतमपुरा में सरकारी जमीन पर बीच सड़क पर अवैध रूप से बनी मजार पर बुलडोजर चलाया गया है. मजार को ध्वस्त कर दिया गया है. इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. इस दैरान सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है. इस कार्रवाई का उद्देश्य सुगम और जाम मुक्त आवागमन सुनिश्चित करना है.

दिल्ली मेट्रो को कैसे करें बेहतर? आप भी दे सकते हैं फीडबैक, 15 जुलाई से DMRC शुरू करने जा रहा ये काम

सड़क का चौड़ीकरण परियोजना के लिए एक्शन

यह कार्रवाई पीतमपुरा-शालीमार बाग में सड़क का चौड़ीकरण के तहत की गई है. इस परियोजना का उद्देश्य शालीमार बाग, आजादपुर, रिंग रोड और आसपास के आवासीय व व्यावसायिक इलाकों के बीच ट्रैफिक जाम को कम करना और बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है.

इसी परियोजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के तहत शालीमार बाग के हैदरपुर इलाके में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. इस अभियान के दौरान प्रभावित परिवारों के लिए 3 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह सहायता का प्रावधान है.

DDA की चेतावनी

बता दें कि DDA ने सोमवार को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी दी है. DDA ने साफ किया था कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण या अनधिकृत पार्किंग जैसी गतिविधियां मिलने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के कार्रवाई की जाएगी. DDA ने साफ किया है कि ध्वस्तीकरण अभियान का पूरा खर्च भी संबंधित कब्जाधारकों से वसूला जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

दिल्ली में भू-माफियाओं पर DDA का बड़ा एक्शन, बिना नोटिस चलेगा बुलडोजर, FIR के साथ वसूली भी होगी