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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीवैज्ञानिकों ने बना ली दिमाग जैसी धाकड़ चिप, तुरंत पकड़ लेगी गड़बड़ी, जानें कहां होगा यूज

वैज्ञानिकों ने बना ली दिमाग जैसी धाकड़ चिप, तुरंत पकड़ लेगी गड़बड़ी, जानें कहां होगा यूज

Brain-Inspired AI Chip: वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग से प्रेरणा लेते हुए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया है, जो कम पावर यूज करते हुए अमासान्य घटनाओं और गडबड़ियों का पता लगा सकता है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 14 Jul 2026 10:24 AM (IST)
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  • वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क प्रेरित AI डिवाइस बनाया, जो असामान्यताएं तुरंत पहचानता है।
  • मस्तिष्क से प्रेरित, यह कम ऊर्जा में असामान्यताएं पहचानता है।
  • लैब टेस्ट में 98% सटीकता से असामान्य हृदय गति पहचानी।
  • वियरेबल डिवाइस, सेल्फ-ड्राइविंग और साइबर सुरक्षा में उपयोग होगा।

Brain-Inspired AI Chip: वैज्ञानिकों ने इंसानी दिमाग से प्रेरणा लेकर एक नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया है. यह तुरंत असामान्य घटनाओं को पता लगा लेता है और इसे ज्यादा पावर की भी जरूरत नहीं पड़ती. यह मौजूदा एआई सिस्टम की तुलना में कम पावर पर काम कर सकता है. इसे फ्यूचर में आने वाले वीयरेबल हेल्थ डिवाइसेस, सेल्फ-ड्राइविंग कार, रोबोट और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं. 

इंसानी दिमाग की तरह काम करेगा नया डिवाइस

रिसर्चर ने इस सिस्टम को इंसानी दिमाग के Cerebellum नाम के हिस्से से इंस्पिरेशन लेकर तैयार किया है. यह हिस्सा दिमाग को एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है. यह हर सूचना पर रिएक्ट नहीं करता. यह उन सारी सूचनाओं को इग्नोर कर देता है जो सामान्य होती हैं. यह केवल तभी रिएक्ट करता है, जब कुछ असामान्य हो. इससे दिमाग को एनर्जी बचाने में मदद मिलती है ताकि खतरे या दूसरी असामान्य घटनाओं के समय तेजी से रिएक्ट किया जा सके.

कैसे काम करेगा नया डिवाइस?

नया डिवाइस भी Cerebellum की तरह काम करते केवल असामान्य इवेंट्स पर नजर रखेगा. इससे कंप्यूटिंग की जरूरत भी कम हो जाएगी. लैब टेस्ट में इस डिवाइस ने हार्ट की इलेक्ट्रिल एक्टिविटी को मापने वाली ECG रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया था. इसने नॉर्मल हार्टबीट को इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ दिखी, इसने तुरंत उसे पकड़ लिया. लैब टेस्ट में इसने 98 प्रतिशत की एक्यूरेसी दिखाई है. नए सिस्टम की एक और खास बात है कि इसे ट्रेडिशनल एआई तरीकों की तुलना में 10,000 गुना कम कंप्यूटर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है. इसके बावजूद यह काफी सटीक रिजल्ट दे सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिवाइस पर काफी लंबे समय से काम चल रहा था और लैब टेस्ट के नतीजे दिखाते हैं कि काफी सटीकता के साथ काम कर सकता है.

किस काम आएगा यह डिवाइस?

इस डिवाइस पर काम करने वाले नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्चर का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी डेली काम में आने वाले डिवाइस को बेहतर बना सकती है. इसकी मदद से तैयार किया गया वीयरेबल हार्ट मॉनिटर लोगों को असामान्य धड़कनों के बारे में समय रहते अलर्ट दे सकता है. इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कार इस टेक्नोलॉजी की मदद से एकदम सामने आए लोगों, पशुओं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकती है. साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को भी यह टेक्नोलॉजी बेहतर बना सकती है.

ये भी पढ़ें- क्या अब बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया? 20 से ज्यादा देशों में चल रही बैन की तैयारी

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 14 Jul 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
AI System TECH NEWS AI Chip
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