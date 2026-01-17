हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PHOTOS: मोतिहारी में विराट शिवलिंग की स्थापना, शामिल हुए CM नीतीश कुमार, कई जगह से पहुंचे पंडित

World Biggest Shivling: विराट रामायण मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा. इसमें कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे. 210 टन के शिवलिंग के चलते इसकी काफी चर्चा हो रही है.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 17 Jan 2026 04:00 PM (IST)
कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बिहार के मोतिहारी में बन रहे विराट रामायण मंदिर में शनिवार (17 जनवरी, 2026) को दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित हो गया. यज्ञ मंडप में विधि-विधान से शिवलिंग की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद स्थापित करने का कार्य हुआ.
इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित आसपास के हजारों लोग मौजूद रहे. प्राण-प्रतिष्ठा और पूजा आदि के लिए पटना, बनारस, अयोध्या आदि से पंडित पहुंचे थे.
Published at : 17 Jan 2026 03:59 PM (IST)
