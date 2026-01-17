एक्सप्लोरर
PHOTOS: मोतिहारी में विराट शिवलिंग की स्थापना, शामिल हुए CM नीतीश कुमार, कई जगह से पहुंचे पंडित
World Biggest Shivling: विराट रामायण मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा. इसमें कुल 18 शिखर और 22 मंदिर होंगे. 210 टन के शिवलिंग के चलते इसकी काफी चर्चा हो रही है.
कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
1/8
2/8
Published at : 17 Jan 2026 03:59 PM (IST)
बिहार
8 Photos
मोतिहारी में विराट शिवलिंग की स्थापना, शामिल हुए CM नीतीश कुमार, कई जगह से पहुंचे पंडित
बिहार
5 Photos
बेदखल किए जाने के बाद पहली बार घर आए तेज लालू के लाल तेज प्रताप, लालू-राबड़ी और तेजस्वी के साथ तस्वीरें
बिहार
8 Photos
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने बताया आगे का एजेंडा, पटना में फूटे पटाखे | तस्वीरें
बिहार
8 Photos
कौन कहता है उम्र हो गई! सुबह-सुबह विभागों के निरीक्षण में निकले नीतीश कुमार, मची खलबली!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मणिकर्णिका घाट पर सियासी बवाल के बीच वाराणसी पहुंचे CM योगी, बोले- काशी को बदनाम करने की साजिश
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion