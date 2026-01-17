हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थडाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट

डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट

स्पर्म काउंट कम होने के पीछे कई वजहें होती है. स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ता है. ज्यादा गर्मी, टाइट कपड़े, स्मोकिंग, शराब और पोषक तत्वों की कमी भी स्पर्म पर सीधा असर डालती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Jan 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

आज की बिजी लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में इनफर्टिलिटी की समस्या तेजी से बढ़ रही है. यह समस्या अब सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि बड़ी संख्या में पुरुष भी कम स्पर्म काउंट और खराब स्पर्म क्वालिटी की समस्या से जूझ रहे हैं. बदलती लाइफस्टाइल, तनाव, गलत खानपान और नींद की कमी इसके बड़े कारण माने जा रहे हैं. ऐसे में कई लोग स्पर्म काउंट के कई तरीके अपनाते हैं लेकिन वह काम नहीं आते हैं.

एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि कई मामलों में दवाइयों से पहले अगर खानपान और दिनचर्या को ठीक कर लिया जाए, तो फर्टिलिटी में काफी सुधार देखा जा सकता है. सही डाइट न सिर्फ हार्मोन बैलेंस करती है, बल्कि स्पर्म की संख्या और क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाने में मदद करती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें डाइट में शामिल करने से कभी फर्टिलिटी की समस्या नहीं होगी और स्पर्म काउंट बढ़ेगा. 

क्यों घटता है स्पर्म काउंट?

स्पर्म काउंट कम होने के पीछे कई वजहें हो सकती है. लगातार स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है. ज्यादा गर्मी, टाइट कपड़े, स्मोकिंग, शराब और पोषक तत्वों की कमी भी स्पर्म पर सीधा असर डालती है. इसके अलावा मोटापा, हॉर्मोन से जुड़ी समस्याएं और कुछ दवाइयां भी स्पर्म प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती है. वहीं डॉक्टरों के अनुसार अगर रोजाना की डाइट में कुछ खास चीजें शामिल कर ली जाएं, तो स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा सही पोषण शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को संतुलित करता है, जिससे फर्टिलिटी बेहतर होती है.

स्पर्म काउंट बढ़ाने वाले फूड्स

हरी पत्तेदार सब्जियां और बीज

पालक, मेथी और दूसरी हरी सब्जियों में भरपूर फॉलिक एसिड होता है. वहीं अलसी, सूरजमुखी और कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं, जिन्हे डाइट में शामिल करने से स्पर्म की क्वालिटी सुधारने में मदद मिलती है. 

मेवे और ड्राई फ्रूट्स

बादाम, अखरोट, किशमिश और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. यह हार्मोन बैलेंस बनाए रखने के साथ-साथ स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी मददगार माने जाते हैं. 

प्रोटीन से भरपूर चीजें

अंडा, दूध, दालें और पनीर जैसी प्रोटीन से भरपूर चीजें स्पर्म की क्वालिटी के लिए जरूरी मानी जाती है. इससे स्पर्म काउंट और एक्टिविटी दोनों में सुधार हो सकता है.

फल और सब्जियां

अनार, केला, गाजर और सिट्रस फल जैसे संतरा और नींबू विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये स्पर्म को नुकसान से बचाते हैं और उनकी मोबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं.

इन चीजों से बनाएं दूरी

एक्सपर्ट्स के अनुसार बहुत ज्यादा कैफीन, शराब, जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर और स्मोकिंग फर्टिलिटी पर नेगेटिव असर डालते हैं. ये आदतें शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाती है और हार्मोनल असंतुलन पैदा करती है, जिससे स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों प्रभावित होती है.

ये भी पढ़ें-Bluetooth Earphones Cancer Risk: क्या कान में लगाने वाले ब्लूटूथ से भी हो जाता है कैंसर, जानें कितना रहता है रिस्क?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 17 Jan 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Increase Sperm Count Fertility Boosting Male Fertility Diet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
दांव पर टीम इंडिया का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल इंदौर में तीसरा वनडे
दांव पर भारत का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल तीसरा वनडे
इंडिया
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
Advertisement

वीडियोज

Naseeruddin Shah के बेटे को कभी Actor बनना ही नहीं था!
Taskaree: Emraan Hashmi का नया अवतार | ‘Serial Kisser’ से 'Custom Officer' बनने तक का सफर
Splitsvilla 16 में होने वाली है Elvish Yadav की एंट्री?
Singer AR Rahman: AR Rahman के बयान पर बढ़ा विवाद | Ashish Kumar Singh
Atishi Video Case: Atishi के फर्जी वीडियो पर बड़ा खुलासा | AAP | Punkab Police | Vijendra Gupta
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
क्रिकेट
दांव पर टीम इंडिया का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल इंदौर में तीसरा वनडे
दांव पर भारत का अटूट रिकॉर्ड, पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? कल तीसरा वनडे
इंडिया
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
बॉलीवुड
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
Border 2 से सनी देओल ने शेयर की अनसीन फोटोज, मूंगफली खाते हुए आए नजर
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
बिजनेस
निवेशकों की चांदी! अगले हफ्ते डिविडेंड बांटने के मूड में कई कंपनियां, चेक करें रिकॉर्ड डेट समेत बाकी डिटेल
निवेशकों की चांदी! अगले हफ्ते डिविडेंड बांटने के मूड में कई कंपनियां, चेक करें रिकॉर्ड डेट समेत बाकी डिटेल
जनरल नॉलेज
भारत का अकेला रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे देश के लिए मिलती हैं ट्रेन
भारत का अकेला रेलवे स्टेशन, जहां से पूरे देश के लिए मिलती हैं ट्रेन
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget