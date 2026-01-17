डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट

आज की बिजी लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में इनफर्टिलिटी की समस्या तेजी से बढ़ रही है. यह समस्या अब सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि बड़ी संख्या में पुरुष भी कम स्पर्म काउंट और खराब स्पर्म क्वालिटी की समस्या से जूझ रहे हैं. बदलती लाइफस्टाइल, तनाव, गलत खानपान और नींद की कमी इसके बड़े कारण माने जा रहे हैं. ऐसे में कई लोग स्पर्म काउंट के कई तरीके अपनाते हैं लेकिन वह काम नहीं आते हैं.

एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि कई मामलों में दवाइयों से पहले अगर खानपान और दिनचर्या को ठीक कर लिया जाए, तो फर्टिलिटी में काफी सुधार देखा जा सकता है. सही डाइट न सिर्फ हार्मोन बैलेंस करती है, बल्कि स्पर्म की संख्या और क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाने में मदद करती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें डाइट में शामिल करने से कभी फर्टिलिटी की समस्या नहीं होगी और स्पर्म काउंट बढ़ेगा.

क्यों घटता है स्पर्म काउंट?

स्पर्म काउंट कम होने के पीछे कई वजहें हो सकती है. लगातार स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है. ज्यादा गर्मी, टाइट कपड़े, स्मोकिंग, शराब और पोषक तत्वों की कमी भी स्पर्म पर सीधा असर डालती है. इसके अलावा मोटापा, हॉर्मोन से जुड़ी समस्याएं और कुछ दवाइयां भी स्पर्म प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकती है. वहीं डॉक्टरों के अनुसार अगर रोजाना की डाइट में कुछ खास चीजें शामिल कर ली जाएं, तो स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा सही पोषण शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को संतुलित करता है, जिससे फर्टिलिटी बेहतर होती है.

स्पर्म काउंट बढ़ाने वाले फूड्स

हरी पत्तेदार सब्जियां और बीज

पालक, मेथी और दूसरी हरी सब्जियों में भरपूर फॉलिक एसिड होता है. वहीं अलसी, सूरजमुखी और कद्दू के बीज जिंक से भरपूर होते हैं, जिन्हे डाइट में शामिल करने से स्पर्म की क्वालिटी सुधारने में मदद मिलती है.

मेवे और ड्राई फ्रूट्स

बादाम, अखरोट, किशमिश और अंजीर जैसे ड्राई फ्रूट्स में हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. यह हार्मोन बैलेंस बनाए रखने के साथ-साथ स्पर्म काउंट बढ़ाने में भी मददगार माने जाते हैं.

प्रोटीन से भरपूर चीजें

अंडा, दूध, दालें और पनीर जैसी प्रोटीन से भरपूर चीजें स्पर्म की क्वालिटी के लिए जरूरी मानी जाती है. इससे स्पर्म काउंट और एक्टिविटी दोनों में सुधार हो सकता है.

फल और सब्जियां

अनार, केला, गाजर और सिट्रस फल जैसे संतरा और नींबू विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये स्पर्म को नुकसान से बचाते हैं और उनकी मोबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं.

इन चीजों से बनाएं दूरी

एक्सपर्ट्स के अनुसार बहुत ज्यादा कैफीन, शराब, जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर और स्मोकिंग फर्टिलिटी पर नेगेटिव असर डालते हैं. ये आदतें शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाती है और हार्मोनल असंतुलन पैदा करती है, जिससे स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों प्रभावित होती है.

ये भी पढ़ें-Bluetooth Earphones Cancer Risk: क्या कान में लगाने वाले ब्लूटूथ से भी हो जाता है कैंसर, जानें कितना रहता है रिस्क?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator