हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारPHOTOS: कौन कहता है उम्र हो गई! सुबह-सुबह विभागों के निरीक्षण में निकले नीतीश कुमार, मची खलबली!

PHOTOS: कौन कहता है उम्र हो गई! सुबह-सुबह विभागों के निरीक्षण में निकले नीतीश कुमार, मची खलबली!

Bihar CM Nitish Kumar: निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर कार्यालय आएं और बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करें. पढ़िए और क्या कुछ निर्देश दिया है.

By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 28 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Bihar CM Nitish Kumar: निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर कार्यालय आएं और बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करें. पढ़िए और क्या कुछ निर्देश दिया है.

निरीक्षण करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

1/8
बिहार में विपक्ष के नेता नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कामकाज का जो अंदाज इन दिनों दिख रहा है इससे ऐसे दावे कहीं नहीं टिक रहे. नीतीश कुमार चुनाव के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं.
बिहार में विपक्ष के नेता नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी करते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के कामकाज का जो अंदाज इन दिनों दिख रहा है इससे ऐसे दावे कहीं नहीं टिक रहे. नीतीश कुमार चुनाव के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं.
2/8
शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया. अचानक विभागों में पहुंचने से अधिकारियों और कर्मियों में खलबली मच गई.
शुक्रवार (28 नवंबर, 2025) को मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया. अचानक विभागों में पहुंचने से अधिकारियों और कर्मियों में खलबली मच गई.
3/8
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह-सुबह निरीक्षण करने के लिए निकले थे. उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहे.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह-सुबह निरीक्षण करने के लिए निकले थे. उनके साथ अधिकारी भी मौजूद रहे.
4/8
निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं और कार्य पद्धति की जानकारी ली.
निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं और कार्य पद्धति की जानकारी ली.
5/8
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर कार्यालय आएं और बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करें. कार्यालय में अनुशासित रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी काम करें ताकि कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर कार्यालय आएं और बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करें. कार्यालय में अनुशासित रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी काम करें ताकि कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके.
6/8
सीएम नीतीश ने कहा कि पूरे परिसर की साफ-सफाई नियमित हो. परिसर सुसज्जित और आकर्षक दिखे. परिसर एवं उद्यान क्षेत्र हरा-भरा रहे इसके लिए जहां जरूरत हो वहां पौधारोपण कराएं.
सीएम नीतीश ने कहा कि पूरे परिसर की साफ-सफाई नियमित हो. परिसर सुसज्जित और आकर्षक दिखे. परिसर एवं उद्यान क्षेत्र हरा-भरा रहे इसके लिए जहां जरूरत हो वहां पौधारोपण कराएं.
7/8
उन्होंने यह भी कहा कि आगंतुकों के बैठने और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखें. मुख्य सचिवालय को और बेहतर एवं व्यवस्थित बनाने की योजना पर काम करें.
उन्होंने यह भी कहा कि आगंतुकों के बैठने और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखें. मुख्य सचिवालय को और बेहतर एवं व्यवस्थित बनाने की योजना पर काम करें.
8/8
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त डॉ. एस सिद्धार्थ सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त डॉ. एस सिद्धार्थ सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.
Published at : 28 Nov 2025 11:16 AM (IST)
बिहार फोटो गैलरी

