PHOTOS: कौन कहता है उम्र हो गई! सुबह-सुबह विभागों के निरीक्षण में निकले नीतीश कुमार, मची खलबली!
Bihar CM Nitish Kumar: निरीक्षण के दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर कार्यालय आएं और बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करें. पढ़िए और क्या कुछ निर्देश दिया है.
निरीक्षण करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 28 Nov 2025 11:16 AM (IST)
Tags :Nitish Kumar BIHAR NEWS
